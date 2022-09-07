https://ria.ru/20220907/tretyakovka-1815244714.html

Во Владивостоке откроется общественное пространство Третьяковки

Во Владивостоке откроется общественное пространство Третьяковки - РИА Новости, 07.09.2022

Во Владивостоке откроется общественное пространство Третьяковки

Общественное пространство Третьяковской галереи во Владивостоке откроется в конце 2022 года, сообщает пресс-служба институции. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T19:10

2022-09-07T19:10

2022-09-07T19:10

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новости культуры

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третьяковская галерея

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Общественное пространство Третьяковской галереи во Владивостоке откроется в конце 2022 года, сообщает пресс-служба институции.Меморандум о его открытии подписали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава музея Зельфира Трегулова и председатель Совета директоров FESCO Андрей Северилов.Оно разместится в историческом здании Дальневосточного морского пароходства. "Здесь будут проводиться выставки, мастер-классы, лекции, кинопоказы и другие мероприятия", — добавили в музее.Новое культурное пространство во Владивостоке будет работать в период строительства музейно-театрального комплекса на сопке Орлиное гнездо, где в будущем создадут постоянный филиал Третьяковки.Как отметили в музее, меморандум по сути является продолжением сотрудничества FESCO и институции в Приморском крае. Оно началось в 2021 году с открытия во Владивостоке интерактивной выставки "Третьяковка в движении", посвященной Павлу Третьякову и коллекции галереи.

https://ria.ru/20220907/vystavka-1815119633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, зельфира трегулова, павел третьяков, владивосток, приморский край, третьяковская галерея, fesco, дальневосточное морское пароходство, вэф-2022, музеи