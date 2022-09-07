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Во Владивостоке откроется общественное пространство Третьяковки - РИА Новости, 07.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220907/tretyakovka-1815244714.html
Во Владивостоке откроется общественное пространство Третьяковки
Во Владивостоке откроется общественное пространство Третьяковки - РИА Новости, 07.09.2022
Во Владивостоке откроется общественное пространство Третьяковки
Общественное пространство Третьяковской галереи во Владивостоке откроется в конце 2022 года, сообщает пресс-служба институции. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T19:10
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культура
новости культуры
зельфира трегулова
павел третьяков
владивосток
приморский край
третьяковская галерея
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Общественное пространство Третьяковской галереи во Владивостоке откроется в конце 2022 года, сообщает пресс-служба институции.Меморандум о его открытии подписали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава музея Зельфира Трегулова и председатель Совета директоров FESCO Андрей Северилов.Оно разместится в историческом здании Дальневосточного морского пароходства. "Здесь будут проводиться выставки, мастер-классы, лекции, кинопоказы и другие мероприятия", — добавили в музее.Новое культурное пространство во Владивостоке будет работать в период строительства музейно-театрального комплекса на сопке Орлиное гнездо, где в будущем создадут постоянный филиал Третьяковки.Как отметили в музее, меморандум по сути является продолжением сотрудничества FESCO и институции в Приморском крае. Оно началось в 2021 году с открытия во Владивостоке интерактивной выставки "Третьяковка в движении", посвященной Павлу Третьякову и коллекции галереи.
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новости культуры, зельфира трегулова, павел третьяков, владивосток, приморский край, третьяковская галерея, fesco, дальневосточное морское пароходство, вэф-2022, музеи
Культура, Новости культуры, Зельфира Трегулова, Павел Третьяков, Владивосток, Приморский край, Третьяковская галерея, FESCO, Дальневосточное морское пароходство, ВЭФ-2022, Музеи
19:10 07.09.2022
 
Во Владивостоке откроется общественное пространство Третьяковки

Общественное пространство Третьяковки во Владивостоке откроется в конце 2022 года

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВид на Золотой мост во Владивостоке
Вид на Золотой мост во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Общественное пространство Третьяковской галереи во Владивостоке откроется в конце 2022 года, сообщает пресс-служба институции.
Меморандум о его открытии подписали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава музея Зельфира Трегулова и председатель Совета директоров FESCO Андрей Северилов.
Оно разместится в историческом здании Дальневосточного морского пароходства. "Здесь будут проводиться выставки, мастер-классы, лекции, кинопоказы и другие мероприятия", — добавили в музее.
Новое культурное пространство во Владивостоке будет работать в период строительства музейно-театрального комплекса на сопке Орлиное гнездо, где в будущем создадут постоянный филиал Третьяковки.
Как отметили в музее, меморандум по сути является продолжением сотрудничества FESCO и институции в Приморском крае. Оно началось в 2021 году с открытия во Владивостоке интерактивной выставки "Третьяковка в движении", посвященной Павлу Третьякову и коллекции галереи.
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КультураНовости культурыЗельфира ТрегуловаПавел ТретьяковВладивостокПриморский крайТретьяковская галереяFESCOДальневосточное морское пароходствоВЭФ-2022Музеи
 
 
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