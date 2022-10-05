https://ria.ru/20221005/dyagilev-1821521897.html

Влюбил мир в русский балет: выставка о Дягилеве в новом сезоне Третьяковки

Влюбил мир в русский балет: выставка о Дягилеве в новом сезоне Третьяковки - РИА Новости, 05.10.2022

Влюбил мир в русский балет: выставка о Дягилеве в новом сезоне Третьяковки

В Новой Третьяковке открылась выставка "Дягилев. Генеральная репетиция" — к 150-летию организатора легендарных "Русских сезонов". О самых ярких экспонатах и... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T08:00

2022-10-05T08:00

2022-10-05T11:57

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. В Новой Третьяковке открылась выставка "Дягилев. Генеральная репетиция" — к 150-летию организатора легендарных "Русских сезонов". О самых ярких экспонатах и связанных с ними историях — в материале РИА Новости.Словно Петр I от искусстваОснователь труппы "Русский балет Дягилева" — словно Петр I от искусства. Он верил в замыслы, которые другие считали безумными, рисковал и выигрывал. При нем балет стал главным российским товаром на экспорт: постановки коллектива более 20 лет с успехом шли в Европе, Северной и Южной Америке.Сергей Дягилев действительно не танцевал и не декорировал — он генерировал идеи и находил деньги на постановки. Выстраивал вокруг себя сообщество талантов, которое вечно пребывало в движении и поиске. Его балет никогда не был классическим — это всегда эксперимент, который или отзывался на моду, или сам становился ею.Выставка "Генеральная репетиция" — попытка если не раскрыть секрет успеха великого импресарио, то хотя бы проследить его историю.Основные экспонаты — коллекция из 13 театральных костюмов и гигантский занавес, созданный Николаем Рерихом. Правда, увидеть полотно можно только виртуально: оно на реставрации.Первый зал, оформленный в виде гримерной, встречает гостей афишами, рисунками художников Бакста и Бенуа, книгами о балете и висящими за стеклом пуантами Тамары Карсавиной. Это символично: похожие пуанты лежат на могиле Сергея Дягилева в Венеции — набитые песком, чтобы не унес ветер.А в следующих комнатах — балеты. Там посетители узнают, что именно сделал Дягилев для того, чтобы русский танец стал легендой.Рассказал Западу правду о славянахПервый балет — "Весна священная" — представили в мае 1913-го в Париже с большим скандалом. Музыка Стравинского сложна для восприятия, а хореография Вацлава Нижинского шокировала публику: резкие прыжки, наклоны, дерганые жесты — разве это балет, недоумевали французы. Костюмы авторства Рериха добавили недовольства: бесцветные рубахи свободного кроя с орнаментами, которые художник изобрел сам на основе славянских языческих символов.Импресарио вкус публики учел и хореографию доверил Леониду Мясину — несколько лет спустя новый вариант спектакля зрители восприняли спокойно. Наряды, впрочем, остались те же — и один из них есть на выставке.Синтез славянского язычества и фольклора он подавал через яркие модернистские декорации и одежду. В зале постановки "Русские сказки" — атмосфера родного леса: на стенах — эскизы с образами кикимор, леших и прочей нечисти художника Константина Ларионова.Но "русскости" в костюмах Дягилеву было мало — он решил использовать народные мотивы в самом танце. Так появился балет "Полуночное солнце" — новый вариант "Весны священной". Тот же языческий праздник прихода весны, но уже в сказочном, не мрачном виде.Чуть не заставил танцевать иконыПродолжая знакомить зрителя с русским колоритом, Сергей Дягилев от язычества перешел к христианству. Постановка-мистерия "Литургия" основана на сценах из Евангелия — для создания костюмов антрепренер пригласил художницу, сценографа Наталью Гончарову. Ее выставку он посетил в 1913-м и восхитился огромными полотнами на религиозные темы.Однако Дягилев не знал, какой музыкой сопроводить такое действо: то обращался к церковным мелодиям, то придумывал балет вообще без аккомпанемента — под звук шагов по сцене. В итоге Гончарова решила оттолкнуться от икон и ровенских мозаик.Показал Индию королю АнглииВ 1911-м Дягилев добился невероятного — договорился, что русский балет будет участвовать в коронационных торжествах по случаю восшествия на престол английского короля Георга V.При работе над либретто возникла тема Индии как британской колонии — так появился балет "Синий бог" на музыку Рейнальдо Ана. Ее можно послушать на выставке.Главные партии танцевали Тамара Карсавина и Вацлав Нижинский. Костюмы придумал Лев Бакст. При создании нарядов использовали нестандартные материалы, например желатин, вставки которого похожи на ракушки.Влюбил Матисса в балет и порезал ПикассоНо антрепренер, любивший нестандартные решения, привлек к работе также и Матисса. Живописец не любил балет и скептически относился к самому Дягилеву. Тем не менее импресарио вместе с Игорем Стравинским смог убедить художника. Позже он жаловался жене, что его тогда будто загипнотизировали.Поскольку Анри Матисс интересовался певчими птицами, куратор допускает, что в постановке "Песнь соловья" его привлекла именно эта тема.С Пикассо вышло куда драматичнее. Художник создал для "Сезонов" занавес —самостоятельное произведение искусства. В 1926-м Дягилев разрезал его и продал, чтобы решить финансовые сложности труппы. Это еще один его талант — находить деньги любыми путями.Заглянул в будущееМногие балеты Сергея Дягилева стали классикой — "Золотой петушок" и "Жар-Птица", "Свадебка" и "Половецкие пляски". Каждому из них нашлось место на выставке в Третьяковке. Последний экспозиционный зал — рабочее помещение со станками и странной конструкцией из веревок. Точно такую же можно обнаружить на фото спектакля "Ода". Действительно, в поздних постановках нет ярких массивных декораций и костюмов. На фотографиях — "Лис" 1929 года, оформленный Ларионовым. Он одел танцоров в репетиционное трико, на котором написаны их роли. В балете "Кошки" использовали новые материалы — целлулоид, пластик, полиэтилен. В моде спорт — и на некоторых кадрах появилась футбольная сетка.Это очень в духе Дягилева — впитывать новинки своего времени, комбинировать их и превращать во что-то эксклюзивное, свое.Выставка предваряет открытие Исследовательского центра Сергея Дягилева, который появится в Новой Третьяковке после реставрации здания. По словам куратора Евгении Илюхиной, экспозицию создавали в стиле самого театрального деятеля: быстро и со множеством неожиданностей.Выставка "Дягилев. Генеральная репетиция" продлится до 5 февраля 2023 года.

https://ria.ru/20220922/moda-1818387373.html

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2022

Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

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