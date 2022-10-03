https://ria.ru/20221003/tretyakovka-1821243968.html

Исследовательский центр Дягилева откроется в Новой Третьяковке

Исследовательский центр Дягилева откроется в Новой Третьяковке - РИА Новости, 03.10.2022

Исследовательский центр Дягилева откроется в Новой Третьяковке

Исследовательский центр Сергея Дягилева откроется в Новой Третьяковке на Крымском валу после реставрации здания, сообщает пресс-служба институции. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T18:31

2022-10-03T18:31

2022-10-03T18:41

культура

новости культуры

сергей дягилев

зельфира трегулова

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третьяковская галерея

музеи

куда сходить

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Исследовательский центр Сергея Дягилева откроется в Новой Третьяковке на Крымском валу после реставрации здания, сообщает пресс-служба институции."За прошедшее время специалисты музея провели разносторонние исследования фонда Галереи, связанного с темой "Русских балетов…", был накоплен значительный научный материал, а приобретения новых художественных артефактов дают возможность утверждать, что нынешняя выставка — настоящая "генеральная репетиция" будущего исследовательского центра Сергея Дягилева", – уточняют в музее.Ранее директор музея Зельфира Трегулова сообщала, что реставрация Новой Третьяковки необходима. Даты проведения реконструкции зависят от того, когда будет закончено строительство здания на Кадашевской набережной и когда будет построено хранилище в Коммунарке для собраний четырех федеральных и 20 московских музеев.4 октября откроется экспозиция "Дягилев. Генеральная репетиция". Это второй проект галереи, связанный с темой дягилевских сезонов. В 2009 году Третьяковка организовала выставку "Видение танца", приуроченную к 150-летию "Русского балета Сергея Дягилева".

https://ria.ru/20220930/tretyakovka-1820643495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, сергей дягилев, зельфира трегулова, коммунарка (москва), третьяковская галерея, музеи, куда сходить