https://ria.ru/20221003/tretyakovka-1821243968.html
Исследовательский центр Дягилева откроется в Новой Третьяковке
Исследовательский центр Дягилева откроется в Новой Третьяковке - РИА Новости, 03.10.2022
Исследовательский центр Дягилева откроется в Новой Третьяковке
Исследовательский центр Сергея Дягилева откроется в Новой Третьяковке на Крымском валу после реставрации здания, сообщает пресс-служба институции. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T18:31
2022-10-03T18:31
2022-10-03T18:41
культура
новости культуры
сергей дягилев
зельфира трегулова
коммунарка (москва)
третьяковская галерея
музеи
куда сходить
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Исследовательский центр Сергея Дягилева откроется в Новой Третьяковке на Крымском валу после реставрации здания, сообщает пресс-служба институции."За прошедшее время специалисты музея провели разносторонние исследования фонда Галереи, связанного с темой "Русских балетов…", был накоплен значительный научный материал, а приобретения новых художественных артефактов дают возможность утверждать, что нынешняя выставка — настоящая "генеральная репетиция" будущего исследовательского центра Сергея Дягилева", – уточняют в музее.Ранее директор музея Зельфира Трегулова сообщала, что реставрация Новой Третьяковки необходима. Даты проведения реконструкции зависят от того, когда будет закончено строительство здания на Кадашевской набережной и когда будет построено хранилище в Коммунарке для собраний четырех федеральных и 20 московских музеев.4 октября откроется экспозиция "Дягилев. Генеральная репетиция". Это второй проект галереи, связанный с темой дягилевских сезонов. В 2009 году Третьяковка организовала выставку "Видение танца", приуроченную к 150-летию "Русского балета Сергея Дягилева".
https://ria.ru/20220930/tretyakovka-1820643495.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, сергей дягилев, зельфира трегулова, коммунарка (москва), третьяковская галерея, музеи, куда сходить
Культура, Новости культуры, Сергей Дягилев, Зельфира Трегулова, Коммунарка (Москва), Третьяковская галерея, Музеи, куда сходить
18:31 03.10.2022 (обновлено: 18:41 03.10.2022)
Исследовательский центр Дягилева откроется в Новой Третьяковке
Исследовательский центр Дягилева откроется в Новой Третьяковке на Крымском валу
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Исследовательский центр Сергея Дягилева откроется в Новой Третьяковке на Крымском валу после реставрации здания, сообщает пресс-служба институции.
"За прошедшее время специалисты музея провели разносторонние исследования фонда Галереи, связанного с темой "Русских балетов…", был накоплен значительный научный материал, а приобретения новых художественных артефактов дают возможность утверждать, что нынешняя выставка — настоящая "генеральная репетиция" будущего исследовательского центра Сергея Дягилева", – уточняют в музее.
Ранее директор музея Зельфира Трегулова сообщала, что реставрация Новой Третьяковки необходима. Даты проведения реконструкции зависят от того, когда будет закончено строительство здания на Кадашевской набережной и когда будет построено хранилище в Коммунарке для собраний четырех федеральных и 20 московских музеев.
4 октября откроется экспозиция "Дягилев. Генеральная репетиция". Это второй проект галереи, связанный с темой дягилевских сезонов. В 2009 году Третьяковка организовала выставку "Видение танца", приуроченную к 150-летию "Русского балета Сергея Дягилева".