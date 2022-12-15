Минкульт Татарстана и Третьяковская Галерея планируют сотрудничество
Минкульт Татарстана и Третьяковская Галерея подписали соглашение о сотрудничестве
© Фото : Юлия Захарова / Третьяковская галереяТретьяковская галерея
© Фото : Юлия Захарова / Третьяковская галерея
Третьяковская галерея. Архивное фото
КАЗАНЬ, 15 дек – РИА Новости. Министерство культуры Татарстана и Государственная Третьяковская галерея подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будут осуществлять совместные проекты в сфере культуры и туризма, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
"В Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между министерством культуры Республики Татарстан и федеральным государственным бюджетным учреждением культуры "Всероссийское музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея", - говорится в сообщении.
В присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова подписи под документом поставили директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.
В рамках соглашения предполагается сотрудничество в части реализации совместных проектов в сфере культуры и туризма, содействие развитию культурно-познавательного, событийного и других видов туризма, информационное освещение совместных проектов на территории Татарстана.
Предполагается также оказание содействия в организации и проведении выставочных проектов на базе культурных институций Татарстана с привлечением фондов Государственной Третьяковской галереи и других музеев, а также в организации и проведении выставочных проектов на базе музеев Третьяковской галереи – с привлечением произведений искусства из фондов музеев Татарстана.
Как отметила Трегулова, данное соглашение важно и для Третьяковской галереи, и для культурного пространства Татарстана. По ее словам, это уже второе основополагающе соглашение с республикой, первое было подписано в 2017 году, результатом его реализации стало проведение нескольких блистательных выставочных проектов в Казани и Москве.