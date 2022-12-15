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Минкульт Татарстана и Третьяковская Галерея планируют сотрудничество - РИА Новости, 15.12.2022
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https://ria.ru/20221215/tatarstan-1838777074.html
Минкульт Татарстана и Третьяковская Галерея планируют сотрудничество
Минкульт Татарстана и Третьяковская Галерея планируют сотрудничество - РИА Новости, 15.12.2022
Минкульт Татарстана и Третьяковская Галерея планируют сотрудничество
Министерство культуры Татарстана и Государственная Третьяковская галерея подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будут осуществлять совместные... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T09:04
2022-12-15T09:04
республика татарстан
коммерческая недвижимость
зельфира трегулова
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
москва
казань
третьяковская галерея
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КАЗАНЬ, 15 дек – РИА Новости. Министерство культуры Татарстана и Государственная Третьяковская галерея подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будут осуществлять совместные проекты в сфере культуры и туризма, сообщает пресс-служба президента Татарстана."В Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между министерством культуры Республики Татарстан и федеральным государственным бюджетным учреждением культуры "Всероссийское музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея", - говорится в сообщении.В присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова подписи под документом поставили директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.В рамках соглашения предполагается сотрудничество в части реализации совместных проектов в сфере культуры и туризма, содействие развитию культурно-познавательного, событийного и других видов туризма, информационное освещение совместных проектов на территории Татарстана.Предполагается также оказание содействия в организации и проведении выставочных проектов на базе культурных институций Татарстана с привлечением фондов Государственной Третьяковской галереи и других музеев, а также в организации и проведении выставочных проектов на базе музеев Третьяковской галереи – с привлечением произведений искусства из фондов музеев Татарстана.Как отметила Трегулова, данное соглашение важно и для Третьяковской галереи, и для культурного пространства Татарстана. По ее словам, это уже второе основополагающе соглашение с республикой, первое было подписано в 2017 году, результатом его реализации стало проведение нескольких блистательных выставочных проектов в Казани и Москве.
https://ria.ru/20221213/tatarstan-1838420994.html
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республика татарстан (татарстан)
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коммерческая недвижимость, зельфира трегулова, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), москва, казань, третьяковская галерея
Республика Татарстан, Коммерческая недвижимость, Зельфира Трегулова, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан), Москва, Казань, Третьяковская галерея
09:04 15.12.2022
 
Минкульт Татарстана и Третьяковская Галерея планируют сотрудничество

Минкульт Татарстана и Третьяковская Галерея подписали соглашение о сотрудничестве

© Фото : Юлия Захарова / Третьяковская галереяТретьяковская галерея
Третьяковская галерея - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Фото : Юлия Захарова / Третьяковская галерея
Третьяковская галерея. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 15 дек – РИА Новости. Министерство культуры Татарстана и Государственная Третьяковская галерея подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будут осуществлять совместные проекты в сфере культуры и туризма, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между министерством культуры Республики Татарстан и федеральным государственным бюджетным учреждением культуры "Всероссийское музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея", - говорится в сообщении.
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В присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова подписи под документом поставили директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.
В рамках соглашения предполагается сотрудничество в части реализации совместных проектов в сфере культуры и туризма, содействие развитию культурно-познавательного, событийного и других видов туризма, информационное освещение совместных проектов на территории Татарстана.
Предполагается также оказание содействия в организации и проведении выставочных проектов на базе культурных институций Татарстана с привлечением фондов Государственной Третьяковской галереи и других музеев, а также в организации и проведении выставочных проектов на базе музеев Третьяковской галереи – с привлечением произведений искусства из фондов музеев Татарстана.
Как отметила Трегулова, данное соглашение важно и для Третьяковской галереи, и для культурного пространства Татарстана. По ее словам, это уже второе основополагающе соглашение с республикой, первое было подписано в 2017 году, результатом его реализации стало проведение нескольких блистательных выставочных проектов в Казани и Москве.
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Республика ТатарстанКоммерческая недвижимостьЗельфира ТрегуловаРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)МоскваКазаньТретьяковская галерея
 
 
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