https://ria.ru/20221119/grabar-1832613766.html

Грабарь как он есть: яркая выставка в Третьяковке, на которую надо сходить

Грабарь как он есть: яркая выставка в Третьяковке, на которую надо сходить - РИА Новости, 19.11.2022

Грабарь как он есть: яркая выставка в Третьяковке, на которую надо сходить

В Лаврушинском переулке открылась выставка "Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения художника". Она рассказывает об импрессионисте, исследователе и первом... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T08:00

2022-11-19T08:00

2022-11-19T08:16

культура

третьяковская галерея

сергей прокофьев

игорь грабарь

зельфира трегулова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832570831_0:141:3141:1908_1920x0_80_0_0_396f19036db6b292f759475b01e4d4cb.jpg

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. В Лаврушинском переулке открылась выставка "Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения художника". Она рассказывает об импрессионисте, исследователе и первом директоре Третьяковской галереи, который изменил отношение к искусству и музеям в России. О самых интересных экспонатах — в материале РИА Новости.Верность традиции"Сколько здесь синего!" — первая мысль, которая приходит в голову в "пленэрном" зале выставки. Яркие кобальтовые дельфиниумы, фиолетовые тона сирени и, конечно, весеннее и зимнее небо. Рыжие лохматые цветы, спелые груши и яблоки соседствуют на полотнах с ультрамариновыми вазами и сервизом. В палитре импрессионистов синий — любимый цвет. Его использовали, чтобы показать многообразие оттенков природы и передать ощущение ускользающего мгновения.Соотечественники Грабаря, художники начала XX века, отказывались от классического взгляда на искусство, уходили в авангард. Чертили атомы и абстракции, а Игорь Эммануилович выписывал на холстах тающий снег и тени на сугробах. Он был верен традиции, но не банален — потому и состоялся как яркий художник XX века.Мода на березуУсадьбы он тоже писал, и это делает полотна бесценными для историков архитектуры. Вот Дугино, вот куст сирени у Абрамцево, где сейчас музей. Вот величавый особняк Ольгино, залитый солнцем. Вот фабричный Наро-Фоминск. А вот небольшая пристройка в Кузьминках: она, кстати, сохранилась до наших времен, в 2008-м ее отреставрировали. Самый драматичный пейзаж — "Проходной двор в Замоскворечье". Тысяча девятьсот сорок первый, зима, Москва мирная, будничная — и еще не знает, какая беда двинется на нее совсем скоро.И конечно, в экспозиции представлены две самые известные картины Грабаря-импрессиониста: зимние и весенние березы — "Февральская лазурь" и "Белая зима. Грачиные гнезда" 1904 года."Что может быть прекраснее березы? Фантастическое, сверхъестественное дерево, дерево-сказка, — писал Игорь Эммануилович. — После двух картин Куинджи на сюжет "Березовой рощи" <...> пошла мода на березу. Я тоже писал березовую рощу, стараясь не походить на Куинджи".Советский портретЧтобы показать размах таланта автора, здесь же, рядом с пейзажами, представлены портреты. Они выдают, что Игорь Грабарь — художник своего времени. Ни намека на импрессионизм: четкие линии, пышущие здоровьем и оптимизмом лица в лучших традициях жанра советский портрет. Игорь Эммануилович писал и членов своей семьи, и известных личностей эпохи — композитора Сергея Прокофьева, арфистку Веру Дулову, литератора Корнея Чуковского. Особое место занимает портрет Ленина, над котором Грабарь работал долго, старательно выписывая детали."Не помню себя не рисующим, не представляю себя без карандаша, резинки, без акварельных красок и кистей", — признавался художник в дневниках.Сложно поверить, что все полотна в "усадебном" и "пленэрном" залах принадлежат одному и тому же автору. Но живопись — только часть наследия Игоря Грабаря.Для искусства и ТретьяковкиНо забыть о юбилее Грабаря Третьяковка не могла.Грабарь — ученый-реформатор, разработавший структуру музейной работы, исследователь, изучавший древнерусское искусство и буквально спасший его во времена СССР.А еще, конечно, Грабарь был защитником старой Москвы — одним из тех, кто уберег собор Василия Блаженного и многие столичные церкви от уничтожения после революции. До последнего художник боролся за исчезнувшие памятники — легендарную Сухареву башню и Китайгородскую стену.Кабинет, иконы и авангардОдин из залов превратили в небольшой кабинет с синими стенами, где представлены научные труды и документы, свидетельства скрупулезной работы Игоря Эммануиловича над масштабными изданиями — такими, например, как "История русского искусства". Здесь посетители получают возможность оценить глубину исследований и почувствовать атмосферу, в которой трудился директор Третьяковской галереи.В последнем зале представлены десять картин авангардистов — Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, Ильи Машкова, Петра Кончаловского, Кузьмы Петрова-Водкина, Аристарха Лентулова, Роберта Фалька, Василия Кандинского. Если бы не Грабарь, этих художников в собрании галереи могло и не быть.Игорь Грабарь сам ездил в экспедиции, привозил ценные артефакты, организовывал их реставрацию.В экспозицию включили спасенные художником древности — четыре доски знаменитого Васильевского чина из Успенского собора города Владимира, автором которых считается Андрей Рублев. Представлены иконы, когда-то показанные на выставке Грабаря и Анисимова "Памятники древнерусской живописи. Русские иконы XII-XVIII века", она проходила в Европе и США в 1929-1932 годах.Рассказать о важнейшей миссии Игоря Грабаря по спасению архитектурных памятников Старой Москвы помогли мультимедиа: на интерактивном экране зритель может прочитать про памятники, за которые боролся художник. И заодно увидеть, как выглядела в начале XX века столица, вдохновлявшая Игоря Эммануиловича и на картины, и на ученые труды.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

третьяковская галерея, сергей прокофьев, игорь грабарь, зельфира трегулова