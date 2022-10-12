https://ria.ru/20221012/samara-1823504078.html

Первая выставка в Самарском филиале Третьяковки откроется в 2023 году

Первая выставка в Самарском филиале Третьяковки откроется в 2023 году - РИА Новости, 12.10.2022

Первая выставка в Самарском филиале Третьяковки откроется в 2023 году

Первая выставка в Самарском филиале Третьяковки "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве" откроется в мае 2023 года. О планах музея на будущий год в ходе РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T19:07

2022-10-12T19:07

2022-10-12T19:07

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зельфира трегулова

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третьяковская галерея

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Первая выставка в Самарском филиале Третьяковки "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве" откроется в мае 2023 года. О планах музея на будущий год в ходе заседания в Минкультуры рассказала директор галереи Зельфира Трегулова."Выставку мы готовим в тесном сотрудничестве с коллегами из Самары, вся наша команда состоит из местных специалистов", — сказала она. Также в Самарском филиале Третьяковской галереи музей планирует открыть выставку "Воображаемый космос" — ее проведение ожидается с ноября 2023 по март 2024 года. В интервью РИА Новости Трегулова отмечала, что пространство в Самаре станет самым масштабным музейным зданием в российских регионах — его площадь составит восемь тысяч квадратных метров. По ее словам, филиал будет открыт в мае 2023 года.Она также сообщала, что выставка "На вкус и цвет" представит отечественное искусство с первой половины XIX века до второй половины ХХ века, а тема проекта "гораздо шире, чем просто натюрморты с фруктами или какой бы то ни было едой", поскольку речь пойдет о ритуале трапезы.Презентация планов проектно-выставочной деятельности на 2023 год — это новый формат взаимодействия министерства и подведомственных ему музейных организаций. Как ранее отмечала министр культуры РФ Ольга Любимова, очные слушания презентаций выставочной деятельности позволят сформировать единый выставочный план.

https://ria.ru/20221011/ulanova-1823138160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, зельфира трегулова, ольга любимова, самара, россия, третьяковская галерея, музеи, выставки