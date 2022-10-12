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Первая выставка в Самарском филиале Третьяковки откроется в 2023 году - РИА Новости, 12.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221012/samara-1823504078.html
Первая выставка в Самарском филиале Третьяковки откроется в 2023 году
Первая выставка в Самарском филиале Третьяковки откроется в 2023 году - РИА Новости, 12.10.2022
Первая выставка в Самарском филиале Третьяковки откроется в 2023 году
Первая выставка в Самарском филиале Третьяковки "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве" откроется в мае 2023 года. О планах музея на будущий год в ходе РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T19:07
2022-10-12T19:07
культура
новости культуры
зельфира трегулова
ольга любимова
самара
россия
третьяковская галерея
музеи
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Первая выставка в Самарском филиале Третьяковки "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве" откроется в мае 2023 года. О планах музея на будущий год в ходе заседания в Минкультуры рассказала директор галереи Зельфира Трегулова."Выставку мы готовим в тесном сотрудничестве с коллегами из Самары, вся наша команда состоит из местных специалистов", — сказала она. Также в Самарском филиале Третьяковской галереи музей планирует открыть выставку "Воображаемый космос" — ее проведение ожидается с ноября 2023 по март 2024 года. В интервью РИА Новости Трегулова отмечала, что пространство в Самаре станет самым масштабным музейным зданием в российских регионах — его площадь составит восемь тысяч квадратных метров. По ее словам, филиал будет открыт в мае 2023 года.Она также сообщала, что выставка "На вкус и цвет" представит отечественное искусство с первой половины XIX века до второй половины ХХ века, а тема проекта "гораздо шире, чем просто натюрморты с фруктами или какой бы то ни было едой", поскольку речь пойдет о ритуале трапезы.Презентация планов проектно-выставочной деятельности на 2023 год — это новый формат взаимодействия министерства и подведомственных ему музейных организаций. Как ранее отмечала министр культуры РФ Ольга Любимова, очные слушания презентаций выставочной деятельности позволят сформировать единый выставочный план.
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новости культуры, зельфира трегулова, ольга любимова, самара, россия, третьяковская галерея, музеи, выставки
Культура, Новости культуры, Зельфира Трегулова, Ольга Любимова, Самара, Россия, Третьяковская галерея, Музеи, Выставки
19:07 12.10.2022
 
Первая выставка в Самарском филиале Третьяковки откроется в 2023 году

Первая выставка в Самарском филиале Третьяковки откроется в мае 2023 года

© ФотоБывшее здание Фабрики-кухни завода имени Масленникова, где будет расположен Самарский филиал Третьяковской галереи
Бывшее здание Фабрики-кухни завода имени Масленникова, где будет расположен Самарский филиал Третьяковской галереи - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Первая выставка в Самарском филиале Третьяковки "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве" откроется в мае 2023 года. О планах музея на будущий год в ходе заседания в Минкультуры рассказала директор галереи Зельфира Трегулова.
"Выставку мы готовим в тесном сотрудничестве с коллегами из Самары, вся наша команда состоит из местных специалистов", — сказала она.
Также в Самарском филиале Третьяковской галереи музей планирует открыть выставку "Воображаемый космос" — ее проведение ожидается с ноября 2023 по март 2024 года.
В интервью РИА Новости Трегулова отмечала, что пространство в Самаре станет самым масштабным музейным зданием в российских регионах — его площадь составит восемь тысяч квадратных метров. По ее словам, филиал будет открыт в мае 2023 года.
Она также сообщала, что выставка "На вкус и цвет" представит отечественное искусство с первой половины XIX века до второй половины ХХ века, а тема проекта "гораздо шире, чем просто натюрморты с фруктами или какой бы то ни было едой", поскольку речь пойдет о ритуале трапезы.
Презентация планов проектно-выставочной деятельности на 2023 год — это новый формат взаимодействия министерства и подведомственных ему музейных организаций. Как ранее отмечала министр культуры РФ Ольга Любимова, очные слушания презентаций выставочной деятельности позволят сформировать единый выставочный план.
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КультураНовости культурыЗельфира ТрегуловаОльга ЛюбимоваСамараРоссияТретьяковская галереяМузеиВыставки
 
 
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