https://ria.ru/20221012/samara-1823504078.html
Первая выставка в Самарском филиале Третьяковки откроется в 2023 году
Первая выставка в Самарском филиале Третьяковки откроется в 2023 году - РИА Новости, 12.10.2022
Первая выставка в Самарском филиале Третьяковки откроется в 2023 году
Первая выставка в Самарском филиале Третьяковки "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве" откроется в мае 2023 года. О планах музея на будущий год в ходе РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T19:07
2022-10-12T19:07
2022-10-12T19:07
культура
новости культуры
зельфира трегулова
ольга любимова
самара
россия
третьяковская галерея
музеи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823499832_0:134:1009:701_1920x0_80_0_0_3735428c6fbd050753160dbe9b536cac.jpg
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Первая выставка в Самарском филиале Третьяковки "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве" откроется в мае 2023 года. О планах музея на будущий год в ходе заседания в Минкультуры рассказала директор галереи Зельфира Трегулова."Выставку мы готовим в тесном сотрудничестве с коллегами из Самары, вся наша команда состоит из местных специалистов", — сказала она. Также в Самарском филиале Третьяковской галереи музей планирует открыть выставку "Воображаемый космос" — ее проведение ожидается с ноября 2023 по март 2024 года. В интервью РИА Новости Трегулова отмечала, что пространство в Самаре станет самым масштабным музейным зданием в российских регионах — его площадь составит восемь тысяч квадратных метров. По ее словам, филиал будет открыт в мае 2023 года.Она также сообщала, что выставка "На вкус и цвет" представит отечественное искусство с первой половины XIX века до второй половины ХХ века, а тема проекта "гораздо шире, чем просто натюрморты с фруктами или какой бы то ни было едой", поскольку речь пойдет о ритуале трапезы.Презентация планов проектно-выставочной деятельности на 2023 год — это новый формат взаимодействия министерства и подведомственных ему музейных организаций. Как ранее отмечала министр культуры РФ Ольга Любимова, очные слушания презентаций выставочной деятельности позволят сформировать единый выставочный план.
https://ria.ru/20221011/ulanova-1823138160.html
самара
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823499832_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_f939f18795ff0e266ce01bfe8e605494.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, зельфира трегулова, ольга любимова, самара, россия, третьяковская галерея, музеи, выставки
Культура, Новости культуры, Зельфира Трегулова, Ольга Любимова, Самара, Россия, Третьяковская галерея, Музеи, Выставки
Первая выставка в Самарском филиале Третьяковки откроется в 2023 году
Первая выставка в Самарском филиале Третьяковки откроется в мае 2023 года
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Первая выставка в Самарском филиале Третьяковки "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве" откроется в мае 2023 года. О планах музея на будущий год в ходе заседания в Минкультуры рассказала директор галереи Зельфира Трегулова.
"Выставку мы готовим в тесном сотрудничестве с коллегами из Самары, вся наша команда состоит из местных специалистов", — сказала она.
Также в Самарском филиале Третьяковской галереи музей планирует открыть выставку "Воображаемый космос" — ее проведение ожидается с ноября 2023 по март 2024 года.
В интервью РИА Новости Трегулова отмечала, что пространство в Самаре станет самым масштабным музейным зданием в российских регионах — его площадь составит восемь тысяч квадратных метров. По ее словам, филиал будет открыт в мае 2023 года.
Она также сообщала, что выставка "На вкус и цвет" представит отечественное искусство с первой половины XIX века до второй половины ХХ века, а тема проекта "гораздо шире, чем просто натюрморты с фруктами или какой бы то ни было едой", поскольку речь пойдет о ритуале трапезы.
Презентация планов проектно-выставочной деятельности на 2023 год — это новый формат взаимодействия министерства и подведомственных ему музейных организаций. Как ранее отмечала министр культуры РФ Ольга Любимова, очные слушания презентаций выставочной деятельности позволят сформировать единый выставочный план.