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Икону Рублева "Святая троица" вернули в Третьяковскую галерею
Икону Рублева "Святая троица" вернули в Третьяковскую галерею - РИА Новости, 07.12.2022
Икону Рублева "Святая троица" вернули в Третьяковскую галерею
Икона Андрея Рублева "Святая троица" вернулась в Третьяковскую галерею, заявила ее генеральный директор Зельфира Трегулова. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T23:21
2022-12-07T23:21
2022-12-07T23:21
религия
зельфира трегулова
россия
третьяковская галерея
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Икона Андрея Рублева "Святая троица" вернулась в Третьяковскую галерею, заявила ее генеральный директор Зельфира Трегулова.Ранее в официальном Telegram-канале музея сообщалось, что святая икона вернулась в Третьяковскую галерею после поездки в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, и ухудшений ее состояния сохранности не выявлено.Также Трегулова заявила, что галерея передала протокол с описанием состояния иконы в Министерство культуры РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зельфира трегулова, россия, третьяковская галерея
Религия, Зельфира Трегулова, Россия, Третьяковская галерея
Икону Рублева "Святая троица" вернули в Третьяковскую галерею
Гендиректор Третьяковки Трегулова: Икону Рублева "Святая троица" вернули в галерею