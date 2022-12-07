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Икону Рублева "Святая троица" вернули в Третьяковскую галерею - РИА Новости, 07.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221207/ikona-1837090756.html
Икону Рублева "Святая троица" вернули в Третьяковскую галерею
Икону Рублева "Святая троица" вернули в Третьяковскую галерею - РИА Новости, 07.12.2022
Икону Рублева "Святая троица" вернули в Третьяковскую галерею
Икона Андрея Рублева "Святая троица" вернулась в Третьяковскую галерею, заявила ее генеральный директор Зельфира Трегулова. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T23:21
2022-12-07T23:21
религия
зельфира трегулова
россия
третьяковская галерея
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Икона Андрея Рублева "Святая троица" вернулась в Третьяковскую галерею, заявила ее генеральный директор Зельфира Трегулова.Ранее в официальном Telegram-канале музея сообщалось, что святая икона вернулась в Третьяковскую галерею после поездки в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, и ухудшений ее состояния сохранности не выявлено.Также Трегулова заявила, что галерея передала протокол с описанием состояния иконы в Министерство культуры РФ.
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зельфира трегулова, россия, третьяковская галерея
Религия, Зельфира Трегулова, Россия, Третьяковская галерея
23:21 07.12.2022
 
Икону Рублева "Святая троица" вернули в Третьяковскую галерею

Гендиректор Третьяковки Трегулова: Икону Рублева "Святая троица" вернули в галерею

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Третьяковской галереи
Здание Государственной Третьяковской галереи - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Здание Государственной Третьяковской галереи . Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Икона Андрея Рублева "Святая троица" вернулась в Третьяковскую галерею, заявила ее генеральный директор Зельфира Трегулова.
"Мы мониторим икону. Она сейчас находится в экспозиции. Спуститесь и посмотрите на нее. Увидите, в каком она сейчас состоянии и как она сияет в этой прекрасной витриннице", - сказала Трегулова журналистам.
Ранее в официальном Telegram-канале музея сообщалось, что святая икона вернулась в Третьяковскую галерею после поездки в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, и ухудшений ее состояния сохранности не выявлено.
Также Трегулова заявила, что галерея передала протокол с описанием состояния иконы в Министерство культуры РФ.
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