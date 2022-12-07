https://ria.ru/20221207/ikona-1837090756.html

Икону Рублева "Святая троица" вернули в Третьяковскую галерею

Икону Рублева "Святая троица" вернули в Третьяковскую галерею - РИА Новости, 07.12.2022

Икону Рублева "Святая троица" вернули в Третьяковскую галерею

Икона Андрея Рублева "Святая троица" вернулась в Третьяковскую галерею, заявила ее генеральный директор Зельфира Трегулова. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T23:21

2022-12-07T23:21

2022-12-07T23:21

религия

зельфира трегулова

россия

третьяковская галерея

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Икона Андрея Рублева "Святая троица" вернулась в Третьяковскую галерею, заявила ее генеральный директор Зельфира Трегулова.Ранее в официальном Telegram-канале музея сообщалось, что святая икона вернулась в Третьяковскую галерею после поездки в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, и ухудшений ее состояния сохранности не выявлено.Также Трегулова заявила, что галерея передала протокол с описанием состояния иконы в Министерство культуры РФ.

https://ria.ru/20220920/kartina-1818158838.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

зельфира трегулова, россия, третьяковская галерея