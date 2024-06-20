https://ria.ru/20240620/muzei-1954313026.html

В "ГЭС-2" открылась выставка работ главных художников XX века

В "ГЭС-2" открылась выставка работ главных художников XX века - РИА Новости, 20.06.2024

В "ГЭС-2" открылась выставка работ главных художников XX века

В "ГЭС-2" открылась выставка "Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2", посвященная искусству ХХ века. Кураторами проекта стали искусствовед Зельфира... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T17:04

2024-06-20T17:04

2024-06-20T17:04

культура

музеи

куда сходить

что посмотреть

казимир малевич

зельфира трегулова

эрик булатов

дом культуры "гэс-2"

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В "ГЭС-2" открылась выставка "Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2", посвященная искусству ХХ века. Кураторами проекта стали искусствовед Зельфира Трегулова и критик Франческо Бонами.Как сообщается на сайте площадки, в экспозиции представлены произведения Эрика Булатова, Ильи и Эмилии Кабаковых, Василия Кандинского, Александра Родченко, Энди Уорхола и других знаменитых художников. Посетители увидят работы "Свеча" Герхарда Рихтера, "Портрет Амбруаза Воллара" Пабло Пикассо , авторское повторение "Черного квадрата" Казимира Малевича. "Выставка "Квадрат и пространство" рассказывает о главных художественных инновациях XX века и огромной роли отечественного искусства в этом процессе. Точкой отсчета становится прорывной "Черный квадрат" Малевича, оказавший огромное влияние на все мировое искусство, а завершает экспозицию одна из лучших работ Ильи Кабакова, создавшего концепцию тотальной инсталляции . От плоскости холста с черным квадратом до погружения в пространство архитектуры "ГЭС-2" и пребывания внутри артефакта — таков путь, по которому пройдет зритель", — рассказала Зельфира Трегулова.Экспозиция будет открыта до 27 октября.

https://ria.ru/20240616/otdykh-1952851240.html

москва

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Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

музеи, куда сходить , что посмотреть , казимир малевич, зельфира трегулова, эрик булатов, дом культуры "гэс-2", москва, выставки