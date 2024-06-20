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В "ГЭС-2" открылась выставка работ главных художников XX века - РИА Новости, 20.06.2024
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Культура
 
17:04 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/muzei-1954313026.html
В "ГЭС-2" открылась выставка работ главных художников XX века
В "ГЭС-2" открылась выставка работ главных художников XX века - РИА Новости, 20.06.2024
В "ГЭС-2" открылась выставка работ главных художников XX века
В "ГЭС-2" открылась выставка "Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2", посвященная искусству ХХ века. Кураторами проекта стали искусствовед Зельфира... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T17:04
2024-06-20T17:04
культура
музеи
куда сходить
что посмотреть
казимир малевич
зельфира трегулова
эрик булатов
дом культуры "гэс-2"
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В "ГЭС-2" открылась выставка "Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2", посвященная искусству ХХ века. Кураторами проекта стали искусствовед Зельфира Трегулова и критик Франческо Бонами.Как сообщается на сайте площадки, в экспозиции представлены произведения Эрика Булатова, Ильи и Эмилии Кабаковых, Василия Кандинского, Александра Родченко, Энди Уорхола и других знаменитых художников. Посетители увидят работы "Свеча" Герхарда Рихтера, "Портрет Амбруаза Воллара" Пабло Пикассо , авторское повторение "Черного квадрата" Казимира Малевича. "Выставка "Квадрат и пространство" рассказывает о главных художественных инновациях XX века и огромной роли отечественного искусства в этом процессе. Точкой отсчета становится прорывной "Черный квадрат" Малевича, оказавший огромное влияние на все мировое искусство, а завершает экспозицию одна из лучших работ Ильи Кабакова, создавшего концепцию тотальной инсталляции . От плоскости холста с черным квадратом до погружения в пространство архитектуры "ГЭС-2" и пребывания внутри артефакта — таков путь, по которому пройдет зритель", — рассказала Зельфира Трегулова.Экспозиция будет открыта до 27 октября.
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музеи, куда сходить , что посмотреть , казимир малевич, зельфира трегулова, эрик булатов, дом культуры "гэс-2", москва, выставки
Культура, Музеи, куда сходить , что посмотреть , Казимир Малевич, Зельфира Трегулова, Эрик Булатов, Дом культуры "ГЭС-2", Москва, Выставки
В "ГЭС-2" открылась выставка работ главных художников XX века

В Москве открылась выставка "Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОткрытие выставки "Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2"
Открытие выставки Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2 - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В "ГЭС-2" открылась выставка "Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2", посвященная искусству ХХ века. Кураторами проекта стали искусствовед Зельфира Трегулова и критик Франческо Бонами.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Посетительница на выставке "Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2"

Открытие выставки Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2

Посетительница на выставке "Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 4
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Кураторы выставки Зельфира Трегулова и Франческо Бонами на открытии выставки "Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2"

Открытие выставки Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2

Кураторы выставки Зельфира Трегулова и Франческо Бонами на открытии выставки "Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Посетители на выставке "Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2"

Открытие выставки Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2

Посетители на выставке "Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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3 из 4
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На выставке "Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2" в Москве

Открытие выставки Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2

На выставке "Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2" в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 4

Посетительница на выставке "Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 4

Кураторы выставки Зельфира Трегулова и Франческо Бонами на открытии выставки "Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 4

Посетители на выставке "Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 4

На выставке "Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2" в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 4
Как сообщается на сайте площадки, в экспозиции представлены произведения Эрика Булатова, Ильи и Эмилии Кабаковых, Василия Кандинского, Александра Родченко, Энди Уорхола и других знаменитых художников. Посетители увидят работы "Свеча" Герхарда Рихтера, "Портрет Амбруаза Воллара" Пабло Пикассо , авторское повторение "Черного квадрата" Казимира Малевича.
"Выставка "Квадрат и пространство" рассказывает о главных художественных инновациях XX века и огромной роли отечественного искусства в этом процессе. Точкой отсчета становится прорывной "Черный квадрат" Малевича, оказавший огромное влияние на все мировое искусство, а завершает экспозицию одна из лучших работ Ильи Кабакова, создавшего концепцию тотальной инсталляции . От плоскости холста с черным квадратом до погружения в пространство архитектуры "ГЭС-2" и пребывания внутри артефакта — таков путь, по которому пройдет зритель", — рассказала Зельфира Трегулова.
Экспозиция будет открыта до 27 октября.
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КультураМузеикуда сходитьчто посмотретьКазимир МалевичЗельфира ТрегуловаЭрик БулатовДом культуры "ГЭС-2"МоскваВыставки
 
 
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