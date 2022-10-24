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Биография Риши Сунака

Биография Риши Сунака - РИА Новости, 24.10.2022

Биография Риши Сунака

Британский политик Риши Сунак (Rishi Sunak) родился 12 мая 1980 года в Саутгемптоне (Великобритания). Его бабушка и дедушка родились в Индии (на тот момент –... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T23:17

2022-10-24T23:17

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справки

риши сунак

саутгемптон

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Британский политик Риши Сунак (Rishi Sunak) родился 12 мая 1980 года в Саутгемптоне (Великобритания). Его бабушка и дедушка родились в Индии (на тот момент – британская колония), затем перебрались в Восточную Африку, а в 1960-х годах переехали в Великобританию. В 2001 году окончил Оксфордский университет, где изучал философию, политику и экономику, в 2006 году получил степень МВА в Стэнфордском университете (США), был стипендиатом программы Фулбрайта.В 2001-2004 годах Сунак работал аналитиком в инвестиционном банке Goldman Sachs.В 2006 году стал партнером компании по управлению хедж-фондами The Children's Investment Fund Management, в 2010 году присоединился к компании Theleme Partners.Сунак также был директором инвестиционной компании Catamaran Ventures. В 2014 году он возглавил отдел исследований темнокожих и этнических меньшинств (BME) в аналитическом центре Policy Exchange.В 2014 году был выдвинут кандидатом от консерваторов в Ричмонде (Йорк, Великобритания) на парламентских выборах.В 2015 году был избран депутатом. В 2017 и 2019 годах переизбирался в парламент.В 2016 году на референдуме по Brexit проголосовал за выход Великобритании из Европейского Союза.В 2017 году Сунак занял должность парламентского секретаря в Департаменте бизнеса, энергетики и промышленной стратегии. С января 2018 года по июль 2019 года занимал должность парламентского заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления.С июля 2019 года по февраль 2020 года был главным секретарем казначейства Великобритании.13 февраля 2020 года Риши Сунак был назначен канцлером казначейства (министром финансов). На посту канцлера казначейства запустил программу сохранения рабочих мест, чтобы смягчить последствия пандемии COVID-19. Согласно ей, работодатели смогли запрашивать у государства денежные пособия в размере до 80% заработной платы, но не более 2500 фунтов стерлингов в месяц на одного работника.Риши Сунак также организовал акцию "Ешь вне дома, чтобы помочь" – правительство субсидировало еду и безалкогольные напитки в ресторанах, кафе и пабах на 50%, до 10 фунтов стерлингов на человека.5 июля 2022 года Сунак подал в отставку вместе другими руководителями ведомств, выразив недоверие премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.8 июля он официально заявил о выдвижении на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны после отставки Бориса Джонсона.В своей программе Риши Сунак делал акцент на поддержке фермерских хозяйств, создании условий для развития малого и среднего бизнеса, финансировании школ и больниц, развитии мобильной и широкополосной связи.Он также выступил против снижения налогов по крайней мере до тех пор, пока инфляция не будет взята под контроль, и обещал работникам государственного сектора "справедливое повышение заработной платы".Риши Сунак также заявлял о намерении "удвоить" усилия Великобритании по поддержке Украине. 5 сентября стало известно, что Риши Сунак проиграл Лиз Трасс в борьбе за пост премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Его поддержали 42,6% однопартийцев, в свою очередь Лиз Трасс получила 57,4% голосов. Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План представил в парламенте бывший глава минфина Квази Квартенг, проект предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.Из-за ситуации на финансовых рынках в 14 сентября Трасс объявила о повышении налога на прибыль предприятий с 19% до 25%, предложенного при правительстве ее предшественника Бориса Джонсона и отмененного ранее самой Трасс. В тот же день в отставку подал автор скандального плана поддержки экономики Квартенг, его пост занял экс-глава британского МИД Джереми Хант, который позже отменил почти все меры этого плана, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию. 19 сентября в отставку подала глава МВД Британии Суэлла Браверман.20 октября Элизабет Трасс заявила, что покидает пост премьер министр Британии. Она уточнила, что останется главой правительства, пока не будет выбран ее преемник.23 октября Риши Сунак вновь объявил о выдвижении на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны.Риши Сунак женат на Акшате Мурти, дочери индийского миллиардера Нагавары Рамарао Нараяны Мурти, основателя транснациональной информационной компании Infosys. У пары две дочери.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, риши сунак, саутгемптон