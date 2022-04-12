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Межгосударственные отношения России и Белоруссии

Межгосударственные отношения России и Белоруссии - РИА Новости, 12.04.2022

Межгосударственные отношения России и Белоруссии

Российско-белорусские отношения носят характер союзного сотрудничества. Дипломатические отношения установлены 25 июня 1992 года. 8 декабря 1999 года был... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T02:03

2022-04-12T02:03

2022-04-12T11:59

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Российско-белорусские отношения носят характер союзного сотрудничества. Дипломатические отношения установлены 25 июня 1992 года. 8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России. Его подписанию предшествовало образование в апреле 1996 года Сообщества России и Белоруссии, а в апреле 1997 года – Союза Белоруссии и России.Правовую базу российско-белорусских отношений составляют более 220 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. Многосторонние соглашения о сотрудничестве связывают страны также в рамках СНГ и ОДКБ.Белоруссия – стратегический союзник России. Это закреплено в Концепции внешней политики Российской Федерации, где в качестве одного из региональных приоритетов подтвержден курс на расширение стратегического взаимодействия с Белоруссией в рамках Союзного государства в целях развития интеграционных процессов во всех сферах, а также углубления и расширения интеграции между странами в рамках Евразийского экономического союза.Свидетельством приоритетного для России характера отношений с Белоруссией является высокая динамичность двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях. В 2019 году состоялось 11 встреч и контактов президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.7 февраля 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Россию (город Сочи) с рабочим визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Владимир Путин и Александр Лукашенко также вышли на лед в товарищеском хоккейном матче в развлекательном центре "Галактика" в Красной Поляне.24 июня 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко присутствовал на военном параде в Москве в ознаменование 75‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 30 июня Путин и Лукашенко приняли участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату. Лидеры России и Белоруссии также обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, интеграции и международным делам.14 сентября в Сочи состоялась рабочая встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко.22 февраля 2021 года Путин и Лукашенко вновь встретились в Сочи. Общение лидеров продолжалось более шести часов. Обсуждались вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной и военно-политической сферах. После переговоров Владимир Путин и Александр Лукашенко покатались на лыжах в Красной поляне.22 апреля президент Белоруссии прибыл с рабочим визитом в Москву, где встретился с президентом России. Переговоры продолжались около четырех часов, главы государств обсуждали вопросы экономического взаимодействия – главным образом промышленную кооперацию, сотрудничество в сфере энергетики и медицины, а также взаимодействие в высокотехнологичных областях.Очередная рабочая встреча лидеров России и Белоруссии состоялась 28 мая в Сочи. В ходе переговоров Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего торгово-экономического взаимодействия, борьбу с пандемией.Президент Белоруссии детально информировал Владимира Путина о ситуации с самолетом Ryanair. По инициативе российского президента была поднята тема задержания российской гражданки Софьи Сапеги. В ходе консультаций обсуждались также вопросы организации воздушного движения. Встреча Путина и Лукашенко длилась более пяти часов.29 мая Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжили переговоры в неформальной обстановке – лидеры двух стран совершили морскую прогулку на яхте. Компанию белорусскому лидеру составил его сын Николай.Очередная рабочая встреча лидеров России и Белоруссии состоялась 13 июля в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. 9 сентября Александр Лукашенко посетил с рабочим визитом Москву. Основной темой переговоров на высшем уровне стало развитие Союзного государства России и Белоруссии. 28 декабря 2021 года президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в неформальной встрече руководителей государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге.29 декабря состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко.Очередная рабочая встреча лидеров России и Белоруссии состоялась 18 февраля 2022 года в Москве. В ходе переговоров, которые продолжались два с половиной часа, стороны обсудили реализацию 28 отраслевых программ и в целом положения Договора о создании Союзного государства. 11 марта Владимир Путин и Александр Лукашенко вновь провели рабочую встречу в Москве.Поддерживаются контакты в рамках заседаний Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета.Главы правительств двух стран Михаил Мишустин и Роман Головченко в 2021 году в двустороннем формате встречались шесть раз: 26 января в Москве, 16 апреля в Минске, а также 28 апреля в Казани "на полях" Евразийского межправительственного совета, 27 мая в Минске в рамках Совета глав правительств СНГ, 19 августа в Чолпон-Ате (Киргизия) и 18 ноября в Ереване (Армения) "на полях" заседаний Евразийского межправительственного совета. 25 февраля 2022 года Михаил Мишустин и Роман Головченко провели рабочую встречу в Нур-Султане "на полях" заседания Евразийского межправительственного совета.Очередная рабочая встреча Мишустина и Головченко состоялась 14 марта в Москве. Между странами поддерживаются активные контакты между внешнеполитическими ведомствами, постоянный диалог ведется по линии профильных министерств и ведомств.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посещал Белоруссию с рабочими визита в июне и ноябре 2020 года.В ходе визитов он был принят президентом Белоруссии Александром Лукашенко и провел переговоры с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.Глава внешнеполитического ведомства Белоруссии Владимир Макей в сентябре 2020 года посетил Москву с рабочим визитом.Очередная встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялась 17 июня 2021 года в Москве.10 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров провел беседу с белорусским коллегой Владимиром Макеем "на полях" заседания Совета Министров Союзного государства в Минске. 10 ноября главы внешнеполитических ведомств России и Белоруссии провели переговоры в рамках ежегодного совместного заседания коллегий МИД в Москве.Активные контакты поддерживаются по линии парламентов и профильных ведомств. Состояние и перспективы двусторонних отношений и союзного строительства обсуждаются на заседаниях Высшего Государственного Совета Союзного государства (4 ноября 2021 года, по видеосвязи) , Совета министров Союзного государства (10 сентября 2021 года в Минске), Группы высокого уровня Совмина (23 марта 2022 года, по видеосвязи). Ход реализации договоренностей контролируют вице-премьеры.Россия и Белоруссия выступают с единых или близких позиций по основным международным проблемам, тесно сотрудничают в ООН, других универсальных и региональных организациях.Россия – ведущий торговый партнер Белоруссии. Ее доля в белорусском товарообороте со всеми странами мира стабильно составляет порядка 50%. Доля Белоруссии во внешнеторговом обороте России – около 5%, она занимает четвертое место среди торговых партнеров России.По данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2019 году оборот внешней торговли РФ и Белоруссии составил 33,87 миллиарда долларов (российский экспорт – 20,78 миллиарда долларов, импорт – 13,08 миллиарда долларов).На фоне неблагоприятной мировой экономической конъюнктуры, вызванной пандемией коронавируса, в 2020 году товарооборот двух стран сократился до 28,54 миллиарда долларов. Объем российского экспорта составил 15,95 миллиарда долларов, импорта – 12,58 миллиарда долларов.По итогам 2021 года товарооборот вырос на 34,4% и составил 38,4 миллиарда долларов. Объем российского экспорта составил 22,8 миллиарда долларов, импорта – 15,6 миллиарда долларов. Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них и др. Российский импорт представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, машинами, оборудованием и транспортными средствами, продукцией химической промышленности, металлами и изделиями из них, текстилем и обувью и др.Россия занимает первое место по накопленным инвестициям в Белоруссии, в 2020 году они превысили четыре миллиарда долларов. В республике работает около 2,4 тысячи компаний с российским участием. Реализуются крупные совместные проекты в области автомобильной, сельхозтехники, лесозаготовительной отрасли. Крупнейшим двусторонним инвестиционным проектом является строительство Белорусской АЭС. Генеральный контракт на строительство АЭС подписан 18 июля 2012 года. Она будет состоять из двух энергоблоков ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. В качестве генподрядчика выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом". В начале января 2021 года первый энергоблок Белорусской атомной электростанции заработал на 100-процентную мощность. Ожидается, что второй энергоблок Белорусской АЭС введут в эксплуатацию к лету 2022 года. Россия является главным партнером Белоруссии в топливно-энергетической сфере. Через территорию Белоруссии идут стабильные поставки и транзит нефти, газа, а также угля, поступательно развивается сотрудничество двух стран и в сфере электроэнергетики. В то же время, между странами продолжается интенсивная работа по формированию объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов, электрической энергии Союзного государства и общих энергетических рынков ЕАЭС к 2025 году.В то же время, между странами продолжается интенсивная работа по формированию объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов, электрической энергии Союзного государства и общих энергетических рынков ЕАЭС к 2025 году. https://minenergo.gov.ru/node/16397В 2020 году в Белоруссию было поставлено 18,766 миллиарда кубометров газа, что на 7,38% ниже показателя 2019 года. В 2021 году, по предварительным оценкам, в Белоруссию было поставлено порядка 20,6 миллиарда кубометров газа.1 декабря 2021 года "Газпром" и правительство Белоруссии подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа в республику в 2022 году. Уточняется, что уровень цены на газ для Белоруссии на 2022 год согласован исходя из условий 2021 года – 128,52 доллара за тысячу кубометров.21 декабря 2020 года было подписано межправительственное соглашение о предоставлении Москвой Минску двух траншей госкредита РФ по 0,5 миллиарда долларов. Минфин Белоруссии сообщал, что по условиям документа первый транш будет предоставлен до конца текущего года, второй транш – в 2021 году. Первый транш республика получила 30 декабря 2020 года. До этого, в октябре, Белоруссия также получила кредит в 0,5 миллиарда долларов из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). В рамках рабочего визита Александр Лукашенко в Россию 27-28 мая 2021 года была достигнута договоренность о перечислении Минску второго транша российского госкредита в размере 500 миллионов долларов. 2 июня министерство финансов Белоруссии сообщило, что получило средства второго транша госкредита РФ. Россия и Белоруссия работают над укреплением интеграции в различных отраслях экономики.4 ноября 2021 года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства.Декрет утверждает все 28 союзных программ, одобренных в сентябре, а также основные направления реализации положений Договора о создании СГ на 2021-2023 годы.Программы по Союзному государству предполагают интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, единые подходы по пенсионной тематике и вопросам социального обеспечения, борьбу с терроризмом, взаимный доступ к госзакупкам и госзаказам. Кроме того, общей станет макроэкономическая политика, страны интегрируют платежные системы и гармонизируют денежно-кредитную политику, сформируют совместные рынки нефти и газа и т.д.Президент России Владимир Путин ранее не исключил политической интеграции двух стран, если этого захотят их жители. Развивается военно-техническое сотрудничество, которое носит очень тесный характер. Вооружение и техника в национальных вооруженных силах России и Белоруссии во многом совпадает, кроме того, часть военной техники, производство которой осуществляется на территории России, комплектуется составляющими белорусского производства.Странами подписано Соглашение о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны. Активно развивается сотрудничество России и Белоруссии в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. На регулярной основе проводятся совместные военные и антитеррористические учения. Значимой составляющей российско-белорусских отношений являются межрегиональные связи. Между российскими и белорусскими регионами заключено более 350 соглашений, направленных на углубление кооперации в промышленности, в сельском хозяйстве, в строительстве, в фармацевтике, в транспортной сфере. С 2014 года попеременно в России и Белоруссии под председательством глав верхних палат парламентов проводятся Форумы регионов, которые вносят весомый вклад в реализацию инвестиционных потенциалов двух государств.В 2021 году VIII форум регионов России и Беларуси был посвящен научно-техническому сотрудничеству двух стран в эпоху цифровизации. Мероприятие прошло в формате видеоконференции между Москвой и Минском 29 июня – 1 июля.Высокой интенсивностью отличаются контакты между странами в области здравоохранения, образования, науки и культуры. На регулярной основе проводятся дни культуры, гастроли известных коллективов и исполнителей, театральные и музыкальные фестивали. Часть запланированных на 2020 год мероприятий была перенесена на более поздний срок из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.Россия и Белоруссия осуществляют совместные меры по борьбе с коронавирусом. Россия передала Белоруссии несколько партий тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции. 21 декабря 2020 года белорусский Минздрав сообщил о выдаче регистрационного удостоверения на вакцину, что означает допуск к реализации и медицинскому применению на территории республики. В конце декабря в Белоруссии началась массовая вакцинация российской вакциной. Президенты России и Белоруссии договорились о совместном производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Минске.25 марта 2021 года на базе "Белмедпрепаратов" начался промышленный выпуск российской вакцины "Спутник V". 14 апреля минздрав сообщил, что одобрил его применение на территории Белоруссии. В декабре 2021 года в Белоруссии начали производить вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" по полному циклу. Минздрав Белоруссии 16 декабря 2021 года сообщил, что выдал разрешение на ввоз и применение в стране российской вакцины против коронавируса "КовиВак".В отношениях между Россией и Белоруссией создано фактически единое миграционное пространство, обеспечиваются условия взаимных поездок по внутренним национальным документам без прохождения таможенного и пограничного контроля. Граждане двух стран имеют возможность находиться на территории другого государства без регистрации и постановки на миграционный учет в течение 90 дней.С 1 апреля 2022 года Москва и Минск отменили плату за входящие звонки в роуминге. Полностью отменить роуминг страны планируют к 1 июня 2022 года. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, белоруссия, белорусская аэс, александр лукашенко, владимир путин, сергей лавров, михаил мишустин, роман головченко, владимир макей