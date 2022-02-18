https://ria.ru/20220218/peregovory-1773603698.html
Путин сообщил, что переговоры с Лукашенко прошли конструктивно
Путин сообщил, что переговоры с Лукашенко прошли конструктивно - РИА Новости, 18.02.2022
Путин сообщил, что переговоры с Лукашенко прошли конструктивно
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко прошли в конструктивном ключе, Россия и Белоруссия -... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:33
2022-02-18T16:33
2022-02-18T17:10
в мире
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
россия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко прошли в конструктивном ключе, Россия и Белоруссия - стратегические партнеры.Переговоры Путина и Лукашенко прошли в пятницу в Кремле, они продлились два с половиной часа."Отмечу, что наши сегодняшние переговоры прошли в конструктивной, деловой, дружеской атмосфере, как это у нас и сложилось за многие-многие годы. Как уже не раз подчеркивалось с обеих сторон, Россия и Белоруссия добрые соседи, ближайшие союзники, стратегические партнеры. Нас прочно объединяют общие история, духовные ценности, семейные связи. Разноплановое двустороннее сотрудничество неизменно выстраивается на принципах взаимного уважения, поддержки и учета интересов друг друга", - сказал Путин по итогам переговоров.
https://ria.ru/20220218/lukashenko-1773609378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия
16:33 18.02.2022 (обновлено: 17:10 18.02.2022)
Путин сообщил, что переговоры с Лукашенко прошли конструктивно
Президент Путин сообщил, что переговоры с главой Белоруссии Лукашенко прошли конструктивно