https://ria.ru/20220218/peregovory-1773603698.html

Путин сообщил, что переговоры с Лукашенко прошли конструктивно

Путин сообщил, что переговоры с Лукашенко прошли конструктивно - РИА Новости, 18.02.2022

Путин сообщил, что переговоры с Лукашенко прошли конструктивно

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко прошли в конструктивном ключе, Россия и Белоруссия -... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T16:33

2022-02-18T16:33

2022-02-18T17:10

в мире

владимир путин

александр лукашенко

белоруссия

россия

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко прошли в конструктивном ключе, Россия и Белоруссия - стратегические партнеры.Переговоры Путина и Лукашенко прошли в пятницу в Кремле, они продлились два с половиной часа."Отмечу, что наши сегодняшние переговоры прошли в конструктивной, деловой, дружеской атмосфере, как это у нас и сложилось за многие-многие годы. Как уже не раз подчеркивалось с обеих сторон, Россия и Белоруссия добрые соседи, ближайшие союзники, стратегические партнеры. Нас прочно объединяют общие история, духовные ценности, семейные связи. Разноплановое двустороннее сотрудничество неизменно выстраивается на принципах взаимного уважения, поддержки и учета интересов друг друга", - сказал Путин по итогам переговоров.

https://ria.ru/20220218/lukashenko-1773609378.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия