11:07 16.12.2021 (обновлено: 11:45 16.12.2021)
В Белоруссии разрешили ввоз и применение вакцины "КовиВак"
Минздрав Белоруссии разрешил ввоз и применение вакцины "КовиВак"
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУпаковки с вакциной "КовиВак" Центра имени М. П. Чумакова
МИНСК, 16 дек – РИА Новости. Минздрав Белоруссии сообщил, что выдал разрешение на ввоз и применение в стране российской вакцины против коронавируса КовиВак, более 300 тысяч доз уже отправлены во все области республики.
"Министерством здравоохранения Республики Беларусь… выдано разрешение на ввоз и применение вакцины КовиВак против COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы министерства. Отмечается, что "эта вакцина инактивированная, цельновирионная, концентрированная, очищенная предназначена для предупреждения и устранения последствий эпидемических заболеваний".
Производитель – Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН (Российская Федерация). "Документы, представленные производителем, прошли соответствующую экспертизу. Они соответствуют всем требованиям законодательства Республики Беларусь и были оценены положительно, - подчеркивается в сообщении.
Согласно ему, вакцина КовиВак поступила 6 декабря на аптечный склад и 13-15 декабря более 300 тысяч доз уже отправлены во все области Белоруссии.
В пресс-службе отметили, что вакцина КовиВак разработана по тому же принципу, что и классические вакцины от оспы, полиомиелита, кори и других вирусов. "Ученые отмечают, что вакцинация КовиВаком чаще переносится более легко, чем "Спутником V". Вакцина была зарегистрирована в России в конце февраля 2021 года. В основе этой вакцины – инактивированный вирус SARS-CoV-2. Такая же платформа используется в двух китайских вакцинах – Sinopharm и Sinovac. Напомним, что вакцина компании Sinopharm (Китай) широко применяется для вакцинации на территории Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
Сейчас вакцинация в Белоруссии против COVID-19 ведется препаратом китайской компании Sinopharm, а также российскими вакцинами "Спутник V" и "Спутник Лайт". По последним данным, более 3,97 миллиона белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 3,156 миллиона прошли полный курс вакцинации.