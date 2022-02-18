https://ria.ru/20220218/peregovory-1773602875.html

Переговоры Путина и Лукашенко завершились

Переговоры Путина и Лукашенко завершились - РИА Новости, 18.02.2022

Переговоры Путина и Лукашенко завершились

В Кремле завершились переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Беседа продолжалась два с половиной часа, после этого лидеры вышли к прессе. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T16:32

2022-02-18T16:32

2022-02-18T18:05

владимир путин

александр лукашенко

россия

белоруссия

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МОСКВА, 18 фер — РИА Новости. В Кремле завершились переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Беседа продолжалась два с половиной часа, после этого лидеры вышли к прессе.Как заявил Путин, общение прошло в дружеской и одновременно деловой атмосфере. Он подчеркнул, что Москва и Минск — стратегические партнеры, "добрые соседи, ближайшие союзники"."Нас прочно объединяют общие история, духовные ценности, семейные связи. Разноплановое двустороннее сотрудничество неизменно выстраивается на принципах взаимного уважения, поддержки и учета интересов друг друга", — сказал он.Стороны обсудили реализацию 28 отраслевых программ и в целом положения договора о создании Союзного государства. По словам президента России, лидеры вопросы интеграционного развития держат на постоянном контроле.Главы государств договорились наращивать военное взаимодействие на фоне возросшей активности НАТО на внешних границах. Они дали высокую оценку совместным учениям, подчеркнув, что маневры имеют оборонительный характер и никому не угрожают.Переговоры с НАТО и гарантии безопасности"Обсудили ситуацию, складывающуюся вокруг продвижения российских требований к Западу, главное из которых сводится к недопущению дальнейшего расширения НАТО, отказу от размещения ударных вооружений вблизи границ России и возврату военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт "Россия — НАТО", — рассказал Путин.Он поделился с Лукашенко деталями общения с иностранными коллегами, заметив, что этот вопрос волнует и Минск. При этом, по словам российского лидера, Запад пока не воспринимает российские идеи по гарантиям безопасности. Путин подчеркнул, что Москва готова идти по дипломатическому пути решения проблем "при условии, что все вопросы будут рассматриваться в комплексе, без отрыва от основных российских предложений". Их реализация — безусловный приоритет для России, указал он.Ситуация в ДонбассеГоворя об обстановке в Донбассе, Путин заявил, что залог восстановления мира — это выполнение минских договоренностей.По его словам, чем раньше это произойдет, тем лучше.Путин отметил, что сейчас на юго-востоке Украины наблюдается обострение. Лукашенко добавил, что "люди уже готовы бежать оттуда и, возможно, уже бегут — это ненормально"."Да и в целом на Украине массово и систематически нарушаются права человека. На законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения", — напомнил президент России.Он сообщил, что не обращал внимания многочисленные вбросы о российском "вторжении" на Украину — "реагировать на них себе дороже".Западные санкцииРоссия и Белоруссия предпринимают совместные усилия по снижению последствий от санкций Запада, которые нацелены на то, чтобы "осложнить социально-экономическую ситуацию в обеих странах", указал Путин.Как уверен глава государства, Запад всегда найдет повод для новых ограничений, потому что его цель — затормозить развитие России или Белоруссии и создать недобросовестную конкуренцию.По мнению Путина, по всему комплексу проблемных вопросов, в том числе и о санкциях, "решение всегда есть". Так, за последние восемь лет Москва сделала многое для реализации политики импортозамещения и повышения уровня экономического суверенитета."Так очень хорошо, образно Александр Григорьевич сказал, что мир большой, все на замок не закроешь. И это так оно и есть на самом деле. Я присоединяюсь к такой оценке", — добавил он.Президент отметил, что российские власти будут стремиться к созданию более комфортных условий для бизнеса двух стран.

https://ria.ru/20220218/lukashenko-1773564911.html

https://ria.ru/20220217/otvet-1773378540.html

https://ria.ru/20220218/diplomatiya-1773274815.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Все, что нужно сделать Киеву – это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса" Путин отметил, что залогом восстановления мира на Украине является выполнение минских договорённостей, поэтому все, что нужно сделать Киеву - сесть за стол переговоров с ДНР и ЛНР и согласовать меры по завершению конфликта, и сделать это нужно чем раньше, тем лучше. 2022-02-18T16:32 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия