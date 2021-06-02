https://ria.ru/20210602/kredit-1735277132.html

Белоруссия получила второй транш российского кредита

Белоруссия получила второй транш российского кредита - РИА Новости, 02.06.2021

Белоруссия получила второй транш российского кредита

Министерство финансов Белоруссии сообщило, что получило средства второго транша госкредита РФ в сумме, эквивалентной 0,5 миллиарда долларов. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T15:55

2021-06-02T15:55

2021-06-02T16:22

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МИНСК, 2 июн – РИА Новости. Министерство финансов Белоруссии сообщило, что получило средства второго транша госкредита РФ в сумме, эквивалентной 0,5 миллиарда долларов."В соответствии с соглашением между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о предоставлении правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита… 2 июня 2021 года на счет министерства финансов поступили средства второго транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной 0,5 миллиарда долларов", - говорится в сообщении на сайте министерства.Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества сообщил, что Минск получит в июне последний транш в 500 миллионов долларов из кредита РФ, общая сумма которого 1 миллиард долларов. По его словам, об этом он говорил с президентом России Владимиром Путиным на недавней встрече в Сочи.Межправительственное белорусско-российское соглашение о предоставлении Минску двух траншей госкредита РФ по 0,5 миллиарда долларов было подписано 21 декабря в Москве. Минфин Белоруссии сообщал, что по условиям документа первый транш будет предоставлен до конца 2020 года, второй транш - в 2021 году.Минфин Белоруссии 30 декабря 2020 года сообщил о получении первого транша российского госкредита в сумме, эквивалентной 500 миллионам долларов. Белоруссия рассчитывала получить второй транш российского госкредита в размере 500 миллионов долларов до конца июня этого года, сообщал ранее глава минфина республики Юрий Селиверстов.В октябре Белоруссия также получила кредит в 0,5 миллиарда долларов из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Лукашенко сообщал, что на эти деньги Белоруссия погасила перед Россией 200 миллионов долларов долга за природный газ, а остальные средства направила на борьбу с коронавирусом.

https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577366417.html

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