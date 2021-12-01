16:12 01.12.2021 (обновлено: 16:29 01.12.2021)
Россия и Белоруссия согласовали цену на газ
"Газпром" и правительство Белоруссии подписали протокол о ценах на газ на 2022 год
© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция около деревни Атолино в Минском районе
МИНСК, 1 дек – РИА Новости. "Газпром" и правительство Белоруссии подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа в республику в 2022 году, уровень цены согласован исходя из условий текущего года, сообщила в среду пресс-служба белорусского министерства энергетики.
"Первого декабря 2021 года в Санкт-Петербурге состоялась встреча министра энергетики Республики Беларусь Виктора Каранкевича и посла Республики Беларусь в Российской Федерации Владимира Семашко с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. По итогам встречи подписан протокол между "Газпромом" и правительством Беларуси о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2022 году", - говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что "уровень цены на газ для Беларуси на 2022 год согласован исходя из условий текущего года - 128,52 доллара за тысячу кубометров".
В начале ноября глава белорусского минэнерго подписал с российским коллегой Николаем Шульгиновым протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа Минску и его транспортировке в 2022 году. Тогда пресс-служба минэнерго Белоруссии поясняла, что конкретный уровень цены на газ будет зафиксирован в совместном документе с ПАО "Газпром" исходя из условий этого года.
До этого в октябре глава Минэнерго Белоруссии Каранкевич сообщал, что работа по подготовке документов для подписания контракта на поставки российского газа в Белоруссию на 2022 год ведется, их подписание запланировано до конца года, а цена на газ для республики сохранится на уровне 2021 года - в размере 128,5 доллара за тысячу кубометров.