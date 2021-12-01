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Россия и Белоруссия согласовали цену на газ
Россия и Белоруссия согласовали цену на газ - РИА Новости, 01.12.2021
Россия и Белоруссия согласовали цену на газ
"Газпром" и правительство Белоруссии подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа в республику в 2022 году, уровень цены... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T16:12
2021-12-01T16:29
экономика
белоруссия
в мире
природный газ
санкт-петербург
владимир семашко
газпром
россия
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МИНСК, 1 дек – РИА Новости. "Газпром" и правительство Белоруссии подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа в республику в 2022 году, уровень цены согласован исходя из условий текущего года, сообщила в среду пресс-служба белорусского министерства энергетики."Первого декабря 2021 года в Санкт-Петербурге состоялась встреча министра энергетики Республики Беларусь Виктора Каранкевича и посла Республики Беларусь в Российской Федерации Владимира Семашко с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. По итогам встречи подписан протокол между "Газпромом" и правительством Беларуси о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2022 году", - говорится в сообщении пресс-службы.Уточняется, что "уровень цены на газ для Беларуси на 2022 год согласован исходя из условий текущего года - 128,52 доллара за тысячу кубометров".В начале ноября глава белорусского минэнерго подписал с российским коллегой Николаем Шульгиновым протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа Минску и его транспортировке в 2022 году. Тогда пресс-служба минэнерго Белоруссии поясняла, что конкретный уровень цены на газ будет зафиксирован в совместном документе с ПАО "Газпром" исходя из условий этого года.До этого в октябре глава Минэнерго Белоруссии Каранкевич сообщал, что работа по подготовке документов для подписания контракта на поставки российского газа в Белоруссию на 2022 год ведется, их подписание запланировано до конца года, а цена на газ для республики сохранится на уровне 2021 года - в размере 128,5 доллара за тысячу кубометров.
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экономика, белоруссия, в мире, природный газ, санкт-петербург, владимир семашко, газпром, россия
16:12 01.12.2021 (обновлено: 16:29 01.12.2021)
 
Россия и Белоруссия согласовали цену на газ

"Газпром" и правительство Белоруссии подписали протокол о ценах на газ на 2022 год

© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция около деревни Атолино в Минском районе
Газораспределительная станция около деревни Атолино в Минском районе - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Егор Еремов
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МИНСК, 1 дек – РИА Новости. "Газпром" и правительство Белоруссии подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа в республику в 2022 году, уровень цены согласован исходя из условий текущего года, сообщила в среду пресс-служба белорусского министерства энергетики.
"Первого декабря 2021 года в Санкт-Петербурге состоялась встреча министра энергетики Республики Беларусь Виктора Каранкевича и посла Республики Беларусь в Российской Федерации Владимира Семашко с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. По итогам встречи подписан протокол между "Газпромом" и правительством Беларуси о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2022 году", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Уточняется, что "уровень цены на газ для Беларуси на 2022 год согласован исходя из условий текущего года - 128,52 доллара за тысячу кубометров".
В начале ноября глава белорусского минэнерго подписал с российским коллегой Николаем Шульгиновым протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа Минску и его транспортировке в 2022 году. Тогда пресс-служба минэнерго Белоруссии поясняла, что конкретный уровень цены на газ будет зафиксирован в совместном документе с ПАО "Газпром" исходя из условий этого года.
До этого в октябре глава Минэнерго Белоруссии Каранкевич сообщал, что работа по подготовке документов для подписания контракта на поставки российского газа в Белоруссию на 2022 год ведется, их подписание запланировано до конца года, а цена на газ для республики сохранится на уровне 2021 года - в размере 128,5 доллара за тысячу кубометров.
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