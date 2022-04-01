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Россия и Белоруссия планируют полностью отменить роуминг к 1 июня

Россия и Белоруссия планируют полностью отменить роуминг к 1 июня - РИА Новости, 01.04.2022

Россия и Белоруссия планируют полностью отменить роуминг к 1 июня

Российский посол в Минске Борис Грызлов подтвердил, что Россия и Белоруссия планируют к началу лета отменить роуминг между двумя странами. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T15:21

2022-04-01T15:21

2022-04-01T16:26

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МИНСК, 1 апр — РИА Новости. Российский посол в Минске Борис Грызлов подтвердил, что Россия и Белоруссия планируют к началу лета отменить роуминг между двумя странами.Грызлов отметил, что Минск и Москва переживают важный период построения Союзного государства. Он напомнил, что в ноябре 2021 года высший госсовет принял 28 отраслевых программ по экономической интеграции, которые стороны сейчас успешно реализуют."Они имеют период выполнения около двух лет. Но это — реальная работа, которая каждодневно ведется нашими министерствами — в Беларуси и России", — заключил посол.Как сообщила накануне пресс-служба вице-премьера Дмитрия Чернышенко, с 1 апреля Москва и Минск отменяют плату за входящие звонки в роуминге. Решение об этом 23 марта приняла группа высокого уровня Совета министров Союзного государства.В свою очередь, замглавы Минцифры Дмитрий Ким отметил, что стороны продолжают работать над отменой всех роуминговых наценок.

https://ria.ru/20220331/ploschadka-1781121277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, белоруссия, борис грызлов, дмитрий чернышенко, минск