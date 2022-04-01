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Россия и Белоруссия планируют полностью отменить роуминг к 1 июня
Россия и Белоруссия планируют полностью отменить роуминг к 1 июня - РИА Новости, 01.04.2022
Россия и Белоруссия планируют полностью отменить роуминг к 1 июня
Российский посол в Минске Борис Грызлов подтвердил, что Россия и Белоруссия планируют к началу лета отменить роуминг между двумя странами. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T15:21
2022-04-01T15:21
2022-04-01T16:26
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МИНСК, 1 апр — РИА Новости. Российский посол в Минске Борис Грызлов подтвердил, что Россия и Белоруссия планируют к началу лета отменить роуминг между двумя странами.Грызлов отметил, что Минск и Москва переживают важный период построения Союзного государства. Он напомнил, что в ноябре 2021 года высший госсовет принял 28 отраслевых программ по экономической интеграции, которые стороны сейчас успешно реализуют."Они имеют период выполнения около двух лет. Но это — реальная работа, которая каждодневно ведется нашими министерствами — в Беларуси и России", — заключил посол.Как сообщила накануне пресс-служба вице-премьера Дмитрия Чернышенко, с 1 апреля Москва и Минск отменяют плату за входящие звонки в роуминге. Решение об этом 23 марта приняла группа высокого уровня Совета министров Союзного государства.В свою очередь, замглавы Минцифры Дмитрий Ким отметил, что стороны продолжают работать над отменой всех роуминговых наценок.
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РИА Новости
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в мире, россия, белоруссия, борис грызлов, дмитрий чернышенко, минск
15:21 01.04.2022 (обновлено: 16:26 01.04.2022)
Россия и Белоруссия планируют полностью отменить роуминг к 1 июня
Посол Грызлов: Россия и Белоруссия планируют полностью отменить роуминг к 1 июня
МИНСК, 1 апр — РИА Новости. Российский посол в Минске Борис Грызлов подтвердил, что Россия и Белоруссия планируют к началу лета отменить роуминг между двумя странами.
"Сегодня, 1 апреля, и это не шутка, отменен роуминг на входящие телефонные звонки, а полностью роуминг будет отменен, в соответствии с решением группы высокого уровня (Совета министров Союзного государства. — Прим. ред.), до 1 июня", — сказал дипломат в Минске на презентации книги Владимира Лиходедова "Единство непобедимого народа".
Грызлов отметил, что Минск и Москва переживают важный период построения Союзного государства. Он напомнил, что в ноябре 2021 года высший госсовет принял 28 отраслевых программ по экономической интеграции, которые стороны сейчас успешно реализуют.
"Они имеют период выполнения около двух лет. Но это — реальная работа, которая каждодневно ведется нашими министерствами — в Беларуси и России", — заключил посол.
Как сообщила накануне пресс-служба вице-премьера Дмитрия Чернышенко
, с 1 апреля Москва
и Минск
отменяют плату за входящие звонки в роуминге. Решение об этом 23 марта приняла группа высокого уровня Совета министров Союзного государства.
В свою очередь, замглавы Минцифры Дмитрий Ким отметил, что стороны продолжают работать над отменой всех роуминговых наценок.