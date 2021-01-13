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Первый энергоблок БелАЭС вывели на полную мощность
Первый энергоблок БелАЭС вывели на полную мощность
Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции заработал на 100-процентную мощность, сообщила пресс-служба Министерства энергетики республики в... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T10:15
2021-01-13T10:15
2021-01-13T11:09
белорусская аэс
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МИНСК, 13 янв — РИА Новости. Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции заработал на 100-процентную мощность, сообщила пресс-служба Министерства энергетики республики в Telegram-канале.Тепловая мощность блока составляет 3200 мегаватт, электрическая — 1170 мегаватт. Статические и динамические испытания, которые стартовали в конце прошлого года, продолжатся. После их успешного завершения в течение 15 суток проведут комплексное опробование оборудования и систем энергоблока на номинальной мощности. Затем комиссия должна принять его в промышленную эксплуатацию.Белорусская атомная электростанция расположилась в Островце Гродненской области. Для нее выбрали российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+: он отвечает самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Генподрядчик строительства — "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Энергоблок № 1 подключили к национальной энергосистеме Белоруссии 3 ноября, а разрешение на поэтапную программу опытно-промышленной эксплуатации белорусский Госатомнадзор выдал в конце декабря. Второй блок должны ввести в промышленную эксплуатацию в мае 2022- го.Главным противником строительства станции выступала Литва: Вильнюс критиковал будущую БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о старте проекта и настаивал на запрете импорта белорусской электроэнергии в Евросоюз. Ранее литовский парламент постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики.
https://ria.ru/20201225/pribaltika-1590697074.html
https://ria.ru/20201130/belaes-1586940962.html
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белорусская аэс, министерство энергетики рф (минэнерго россии), белоруссия, в мире
МИНСК, 13 янв — РИА Новости.
Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции заработал на 100-процентную мощность, сообщила пресс-служба Министерства энергетики республики в Telegram-канале
.
Тепловая мощность блока составляет 3200 мегаватт, электрическая — 1170 мегаватт. Статические и динамические испытания, которые стартовали в конце прошлого года, продолжатся.
После их успешного завершения в течение 15 суток проведут комплексное опробование оборудования и систем энергоблока на номинальной мощности. Затем комиссия должна принять его в промышленную эксплуатацию.
Белорусская атомная электростанция расположилась в Островце Гродненской области. Для нее выбрали российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+: он отвечает самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Генподрядчик строительства — "Атомстройэкспорт
" (входит в "Росатом
").
Энергоблок № 1 подключили к национальной энергосистеме Белоруссии 3 ноября, а разрешение на поэтапную программу опытно-промышленной эксплуатации белорусский Госатомнадзор выдал в конце декабря. Второй блок должны ввести в промышленную эксплуатацию в мае 2022- го.
Главным противником строительства станции выступала Литва: Вильнюс критиковал будущую БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о старте проекта и настаивал на запрете импорта белорусской электроэнергии в Евросоюз. Ранее литовский парламент постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики.