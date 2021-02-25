https://ria.ru/20210225/belorussiya-1599016484.html

Белоруссия заявила, что продолжит укреплять отношения с Россией

Белоруссия заявила, что продолжит укреплять отношения с Россией

Белоруссия в условиях давления "коллективного Запада" будет и дальше укреплять отношения со своим традиционным партнером - Россией, заявил глава МИД республики... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T23:05

2021-02-25T23:05

2021-02-25T23:05

россия

владимир макей

александр лукашенко

евросоюз

владимир путин

белоруссия

в мире

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МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Белоруссия в условиях давления "коллективного Запада" будет и дальше укреплять отношения со своим традиционным партнером - Россией, заявил глава МИД республики Владимир Макей.Между тем, по словам министра, Белоруссия не собирается разрывать отношения с Западом и странами дальней дуги, куда экспортирует свою продукцию. "Никто не ставит перед собой такую цель и не надо этого делать. Но в этих условиях, конечно же, существует объективная необходимость укрепления наших отношений с Россией", - пояснил Макей.Он также прокомментировал состоявшиеся в Сочи в понедельник переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. "В ходе шестичасовых переговоров обсуждался широкий спектр вопросов, начиная от взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах и заканчивая взаимодействием в военно-политической … сфере. Убежден, что найдены развязки по многим вопросам", - добавил глава МИД республики.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Евросоюз, Великобритания, США и Канада после президентских выборов ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли о зеркальном ответе на санкции.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.

https://ria.ru/20210224/peregovory-1598752602.html

https://ria.ru/20210129/lukashenko-1595171392.html

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россия, владимир макей , александр лукашенко, евросоюз, владимир путин, белоруссия, в мире