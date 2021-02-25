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Белоруссия заявила, что продолжит укреплять отношения с Россией
Белоруссия заявила, что продолжит укреплять отношения с Россией
Белоруссия в условиях давления "коллективного Запада" будет и дальше укреплять отношения со своим традиционным партнером - Россией, заявил глава МИД республики... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T23:05
2021-02-25T23:05
россия
владимир макей
александр лукашенко
евросоюз
владимир путин
белоруссия
в мире
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МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Белоруссия в условиях давления "коллективного Запада" будет и дальше укреплять отношения со своим традиционным партнером - Россией, заявил глава МИД республики Владимир Макей.Между тем, по словам министра, Белоруссия не собирается разрывать отношения с Западом и странами дальней дуги, куда экспортирует свою продукцию. "Никто не ставит перед собой такую цель и не надо этого делать. Но в этих условиях, конечно же, существует объективная необходимость укрепления наших отношений с Россией", - пояснил Макей.Он также прокомментировал состоявшиеся в Сочи в понедельник переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. "В ходе шестичасовых переговоров обсуждался широкий спектр вопросов, начиная от взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах и заканчивая взаимодействием в военно-политической … сфере. Убежден, что найдены развязки по многим вопросам", - добавил глава МИД республики.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Евросоюз, Великобритания, США и Канада после президентских выборов ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли о зеркальном ответе на санкции.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
https://ria.ru/20210224/peregovory-1598752602.html
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россия, владимир макей , александр лукашенко, евросоюз, владимир путин, белоруссия, в мире

Белоруссия заявила, что продолжит укреплять отношения с Россией

23:05 25.02.2021
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Белоруссия в условиях давления "коллективного Запада" будет и дальше укреплять отношения со своим традиционным партнером - Россией, заявил глава МИД республики Владимир Макей.

"В этой ситуации, когда мы видим открытое давление со стороны так называемого коллективного Запада, нам ничего другого не остается, как еще больше укреплять связи с нашим традиционным партнером, братским государством – Россией. Это абсолютно объяснимо, тем более что и вокруг России происходят подобные события, по меньшей мере", - заявил Макей в эфире телеканала ОНТ в четверг.

Между тем, по словам министра, Белоруссия не собирается разрывать отношения с Западом и странами дальней дуги, куда экспортирует свою продукцию. "Никто не ставит перед собой такую цель и не надо этого делать. Но в этих условиях, конечно же, существует объективная необходимость укрепления наших отношений с Россией", - пояснил Макей.
Он также прокомментировал состоявшиеся в Сочи в понедельник переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. "В ходе шестичасовых переговоров обсуждался широкий спектр вопросов, начиная от взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах и заканчивая взаимодействием в военно-политической … сфере. Убежден, что найдены развязки по многим вопросам", - добавил глава МИД республики.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 12:26
Песков рассказал о переговорах Путина и Лукашенко
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Евросоюз, Великобритания, США и Канада после президентских выборов ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли о зеркальном ответе на санкции.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 17:12
Лукашенко заявил, что независимая Россия сильным мира не нужна
 
РоссияВладимир МакейАлександр ЛукашенкоЕвросоюзВладимир ПутинБелоруссияВ мире
 
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