Белоруссия заявила, что продолжит укреплять отношения с Россией
МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Белоруссия в условиях давления "коллективного Запада" будет и дальше укреплять отношения со своим традиционным партнером - Россией, заявил глава МИД республики Владимир Макей.
"В этой ситуации, когда мы видим открытое давление со стороны так называемого коллективного Запада, нам ничего другого не остается, как еще больше укреплять связи с нашим традиционным партнером, братским государством – Россией. Это абсолютно объяснимо, тем более что и вокруг России происходят подобные события, по меньшей мере", - заявил Макей в эфире телеканала ОНТ в четверг.
Между тем, по словам министра, Белоруссия не собирается разрывать отношения с Западом и странами дальней дуги, куда экспортирует свою продукцию. "Никто не ставит перед собой такую цель и не надо этого делать. Но в этих условиях, конечно же, существует объективная необходимость укрепления наших отношений с Россией", - пояснил Макей.
Он также прокомментировал состоявшиеся в Сочи в понедельник переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. "В ходе шестичасовых переговоров обсуждался широкий спектр вопросов, начиная от взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах и заканчивая взаимодействием в военно-политической … сфере. Убежден, что найдены развязки по многим вопросам", - добавил глава МИД республики.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Евросоюз, Великобритания, США и Канада после президентских выборов ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли о зеркальном ответе на санкции.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
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