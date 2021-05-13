Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210513/minsk-1732092047.html
В Минске рассказали о производстве российской вакцины от COVID-19
В Минске рассказали о производстве российской вакцины от COVID-19
Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич сообщил, что Минск сохраняет планы запуска в октябре проекта по производству российской вакцины "Спутник V" в РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T11:23
2021-05-13T11:24
распространение коронавируса
вакцина "спутник лайт"
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
astrazeneca
минск
белоруссия
фармстандарт
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603405113_0:0:2933:1649_1920x0_80_0_0_d99bf872f84c81b6e7ddc72554f0b36b.jpg
МИНСК, 13 мая – РИА Новости. Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич сообщил, что Минск сохраняет планы запуска в октябре проекта по производству российской вакцины "Спутник V" в республике по полному циклу."То есть российские коллеги нам дадут только технологию, а все компоненты будут наши. Стартовать планируем 1 октября", - сказал министр.Как сообщает Sputnik Беларусь, Пиневич пояснил, что речь идет о производстве по полному циклу вакцины "Спутник V". "У нас два совместных проекта с разными российскими компаниями, но по одному препарату, произведенному в институте Н. Ф. Гамалеи", - отметил министр.Он рассказал, что в настоящее время на одной производственной площадке идет розлив "Спутника V", а на другой идет реконструкция цеха. "Именно там будет производиться вакцина - от выращивания до разлива", - пояснил глава минздрава.Говоря о новой российской вакцине "Спутник лайт", министр заявил об интересе к ней белорусской стороны. "Думаю, что мы не только будем закупать эту вакцину, но и сможем точно так же ее производить. Нужно детальнее ознакомиться с документами, но, насколько я понимаю, она требует однократного введения и разрешена для использования людям с 18 до 40 лет. Однако это не дело завтрашнего дня: в гражданский оборот препарат поступит только в 2022 году", - пояснил глава ведомства.При этом он сообщил, что в конце мая в Белоруссию поступит партия китайской вакцины Vero Cell, но производить у себя именно ее Минск не будет. "От китайских партнеров получаем разные предложения по поводу других типов вакцин. Пока идет этап изучения", - уточнил министр, касаясь планов локализации китайской вакцины от коронавируса.Пиневич также коснулся вопроса о целесообразности начала вакцинации в стране препаратами других производителей, например, Moderna, Pfizer. Он отметил, что "по эффективности эти вакцины сопоставимы со "Спутником V" или даже ниже, а по цене - несоразмерно выше". "Чтобы привить миллион человек, нужно потратить 20 миллионов долларов. Потому что два компонента вакцины "Спутник V"… стоят 20 долларов. А представьте, сколько средств уйдет на покупку препаратов за 30, 60 долларов", - продолжил министр.По его словам, идет сбор информации, сколько человек хотят привиться за свой счет. "Но в стране крайне небольшое количество людей, готовых на это. Особенно когда есть эффективная и качественная бесплатная вакцина... А что касается AstraZeneca — цена у нее такая же, как и у российского препарата, но нас настораживают публикуемые осложнения при применении этой вакцины", - сказал Пиневич. Сейчас в республике прививают российской вакциной "Спутник V", а также препаратом китайской компании Sinopharm.Ранее на базе белорусского предприятия "Белмедпрепараты" начался промышленный выпуск российской вакцины "Спутник V", а 14 апреля минздрав сообщил, что одобрил его применение на территории Белоруссии. Планируется, что объем выпускаемой вакцины составит до 500 тысяч доз ежемесячно. В Белоруссии "Спутник V" пока разливается из полупродукта, который производится компанией "Генериум", входящей в структуру АО "Фармстандарт".Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20210414/belorussiya-1728311836.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210507/belorussiya-1731418476.html
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603405113_0:0:2491:1868_1920x0_80_0_0_8246d7ae56e8940fc01b2d18c0cfbf57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник лайт", вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, astrazeneca , минск, белоруссия, фармстандарт, в мире

В Минске рассказали о производстве российской вакцины от COVID-19

11:23 13.05.2021 (обновлено: 11:24 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Магда Гибелли / Перейти в фотобанкНовая партия вакцины Sputnik V прибыла в Венесуэлу
Новая партия вакцины Sputnik V прибыла в Венесуэлу - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Магда Гибелли
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 13 мая – РИА Новости. Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич сообщил, что Минск сохраняет планы запуска в октябре проекта по производству российской вакцины "Спутник V" в республике по полному циклу.
"То есть российские коллеги нам дадут только технологию, а все компоненты будут наши. Стартовать планируем 1 октября", - сказал министр.
Мужчина во время вакцинации от COVID-19 в центре госуслуг Мои документы в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 19:51
Минздрав Белоруссии одобрил выпущенный в республике "Спутник V"
Как сообщает Sputnik Беларусь, Пиневич пояснил, что речь идет о производстве по полному циклу вакцины "Спутник V". "У нас два совместных проекта с разными российскими компаниями, но по одному препарату, произведенному в институте Н. Ф. Гамалеи", - отметил министр.
Он рассказал, что в настоящее время на одной производственной площадке идет розлив "Спутника V", а на другой идет реконструкция цеха. "Именно там будет производиться вакцина - от выращивания до разлива", - пояснил глава минздрава.
Говоря о новой российской вакцине "Спутник лайт", министр заявил об интересе к ней белорусской стороны. "Думаю, что мы не только будем закупать эту вакцину, но и сможем точно так же ее производить. Нужно детальнее ознакомиться с документами, но, насколько я понимаю, она требует однократного введения и разрешена для использования людям с 18 до 40 лет. Однако это не дело завтрашнего дня: в гражданский оборот препарат поступит только в 2022 году", - пояснил глава ведомства.
При этом он сообщил, что в конце мая в Белоруссию поступит партия китайской вакцины Vero Cell, но производить у себя именно ее Минск не будет. "От китайских партнеров получаем разные предложения по поводу других типов вакцин. Пока идет этап изучения", - уточнил министр, касаясь планов локализации китайской вакцины от коронавируса.
Пиневич также коснулся вопроса о целесообразности начала вакцинации в стране препаратами других производителей, например, Moderna, Pfizer. Он отметил, что "по эффективности эти вакцины сопоставимы со "Спутником V" или даже ниже, а по цене - несоразмерно выше". "Чтобы привить миллион человек, нужно потратить 20 миллионов долларов. Потому что два компонента вакцины "Спутник V"… стоят 20 долларов. А представьте, сколько средств уйдет на покупку препаратов за 30, 60 долларов", - продолжил министр.
По его словам, идет сбор информации, сколько человек хотят привиться за свой счет. "Но в стране крайне небольшое количество людей, готовых на это. Особенно когда есть эффективная и качественная бесплатная вакцина... А что касается AstraZeneca — цена у нее такая же, как и у российского препарата, но нас настораживают публикуемые осложнения при применении этой вакцины", - сказал Пиневич. Сейчас в республике прививают российской вакциной "Спутник V", а также препаратом китайской компании Sinopharm.
Ранее на базе белорусского предприятия "Белмедпрепараты" начался промышленный выпуск российской вакцины "Спутник V", а 14 апреля минздрав сообщил, что одобрил его применение на территории Белоруссии. Планируется, что объем выпускаемой вакцины составит до 500 тысяч доз ежемесячно. В Белоруссии "Спутник V" пока разливается из полупродукта, который производится компанией "Генериум", входящей в структуру АО "Фармстандарт".
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Производство препарата Ковид-глобулин на основе плазмы крови переболевших COVID-19 - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая, 16:53В мире
Белоруссия раскрыла детали по своей вакцине от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник Лайт"Вакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19AstraZenecaМинскБелоруссияФармстандартВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Биолог рассказала, как COVID-19 влияет на продолжительность жизни людей
03:02Военное крыло ХАМАС обстреляло израильский Ашкелон "сотней ракет"
02:52СМИ: Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии
02:37Госдеп рекомендовал американцам пересмотреть поездки в Израиль и Газу
02:13Источник: Израиль в данный момент не ведет наземное вторжение в Газу
02:12Экономист назвал признаки нового банковского кризиса
02:11Врач объяснил, на какие синяки стоит обратить внимание
02:10Армия Израиля не комментирует данные о начале наземной операции в Газе
02:01Военное крыло ХАМАС запустило 50 ракет по израильским городам
01:45Жителям поселений у сектора Газа предписали не покидать бомбоубежищ
01:29Госдеп назвал обвинения против Колесниковой в Белоруссии возмутительными
01:11К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса
01:11Эксперт предупредил о рисках купить поддельный билет на поезд
01:08Заседание Совбеза ООН по Израилю и Палестине пройдет в воскресенье
01:07AI заявила о расизме при спасательной операции в отеле в Мозамбике
00:58Гастроэнтеролог назвал симптомы, при которых следует обращаться к врачу
00:52Россия ответила на заявление ОЗХО по запросу о Навальном
00:42Число жертв среди палестинцев в секторе Газа выросло до 109
00:39Прокуратура может оспорить домашний арест Медведчука
00:38Нетаньяху: операция в Газе будет продолжаться сколько потребуется
Лента новостейМолния