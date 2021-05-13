https://ria.ru/20210513/minsk-1732092047.html

В Минске рассказали о производстве российской вакцины от COVID-19

В Минске рассказали о производстве российской вакцины от COVID-19

Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич сообщил, что Минск сохраняет планы запуска в октябре проекта по производству российской вакцины "Спутник V" в РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T11:23

2021-05-13T11:23

2021-05-13T11:24

распространение коронавируса

вакцина "спутник лайт"

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

astrazeneca

минск

белоруссия

фармстандарт

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МИНСК, 13 мая – РИА Новости. Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич сообщил, что Минск сохраняет планы запуска в октябре проекта по производству российской вакцины "Спутник V" в республике по полному циклу."То есть российские коллеги нам дадут только технологию, а все компоненты будут наши. Стартовать планируем 1 октября", - сказал министр.Как сообщает Sputnik Беларусь, Пиневич пояснил, что речь идет о производстве по полному циклу вакцины "Спутник V". "У нас два совместных проекта с разными российскими компаниями, но по одному препарату, произведенному в институте Н. Ф. Гамалеи", - отметил министр.Он рассказал, что в настоящее время на одной производственной площадке идет розлив "Спутника V", а на другой идет реконструкция цеха. "Именно там будет производиться вакцина - от выращивания до разлива", - пояснил глава минздрава.Говоря о новой российской вакцине "Спутник лайт", министр заявил об интересе к ней белорусской стороны. "Думаю, что мы не только будем закупать эту вакцину, но и сможем точно так же ее производить. Нужно детальнее ознакомиться с документами, но, насколько я понимаю, она требует однократного введения и разрешена для использования людям с 18 до 40 лет. Однако это не дело завтрашнего дня: в гражданский оборот препарат поступит только в 2022 году", - пояснил глава ведомства.При этом он сообщил, что в конце мая в Белоруссию поступит партия китайской вакцины Vero Cell, но производить у себя именно ее Минск не будет. "От китайских партнеров получаем разные предложения по поводу других типов вакцин. Пока идет этап изучения", - уточнил министр, касаясь планов локализации китайской вакцины от коронавируса.Пиневич также коснулся вопроса о целесообразности начала вакцинации в стране препаратами других производителей, например, Moderna, Pfizer. Он отметил, что "по эффективности эти вакцины сопоставимы со "Спутником V" или даже ниже, а по цене - несоразмерно выше". "Чтобы привить миллион человек, нужно потратить 20 миллионов долларов. Потому что два компонента вакцины "Спутник V"… стоят 20 долларов. А представьте, сколько средств уйдет на покупку препаратов за 30, 60 долларов", - продолжил министр.По его словам, идет сбор информации, сколько человек хотят привиться за свой счет. "Но в стране крайне небольшое количество людей, готовых на это. Особенно когда есть эффективная и качественная бесплатная вакцина... А что касается AstraZeneca — цена у нее такая же, как и у российского препарата, но нас настораживают публикуемые осложнения при применении этой вакцины", - сказал Пиневич. Сейчас в республике прививают российской вакциной "Спутник V", а также препаратом китайской компании Sinopharm.Ранее на базе белорусского предприятия "Белмедпрепараты" начался промышленный выпуск российской вакцины "Спутник V", а 14 апреля минздрав сообщил, что одобрил его применение на территории Белоруссии. Планируется, что объем выпускаемой вакцины составит до 500 тысяч доз ежемесячно. В Белоруссии "Спутник V" пока разливается из полупродукта, который производится компанией "Генериум", входящей в структуру АО "Фармстандарт".Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210414/belorussiya-1728311836.html

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вакцина "спутник лайт", вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, astrazeneca , минск, белоруссия, фармстандарт, в мире