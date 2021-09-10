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Союзное государство
https://ria.ru/20210910/dogovor-1749514161.html
Подписано постановление по реализации договора о Союзном государстве
Подписано постановление по реализации договора о Союзном государстве - РИА Новости, 10.09.2021
Подписано постановление по реализации договора о Союзном государстве
Главы правительств России Михаил Мишустин и Белоруссии Роман Головченко подписали постановление об исполнении договора о создании Союзного государства на... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T13:39
2021-09-10T17:17
союзное государство
в мире
белоруссия
минск
михаил мишустин
россия
роман головченко
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МИНСК, 10 сен — РИА Новости. Главы правительств России Михаил Мишустин и Белоруссии Роман Головченко подписали постановление об исполнении договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ опубликован на сайте российского кабмина.Стороны согласовали 28 программ, над которыми работали больше трех лет.По плану экономической интеграции страны создадут единые рынки газа, нефти, электроэнергии, связи. В частности, заложена отмена роуминга.В документе речь также идет о гармонизации денежно-кредитной политики, регулирования финансового рынка, включая единые принципы страхования банковских вкладов, валютного контроля, информационной безопасности, подведении под общую базу антиотмывочных требований. Предусмотрено совмещение систем платежных карт, расчетов и быстрых платежей. Кроме того, премьеры согласовали переход к координированной промышленной и аграрной политике, который подразумевает, что будут сформулированы единые правила доступа к госзаказу и госзакупкам, конкуренции, защиты прав потребителей и внедрена общая система маркировки и прослеживаемости товаров.Унификации подлежат требования к ведению торговли, бухгалтерского учета. В целом в документе речь идет о гармонизации налогового и таможенного права, согласовании социально-трудовой политики.Президент России Владимир Путин ранее не исключил политической интеграции двух стран, если этого захотят их жители.
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в мире, белоруссия, минск, михаил мишустин, россия, роман головченко
13:39 10.09.2021 (обновлено: 17:17 10.09.2021)
 
Подписано постановление по реализации договора о Союзном государстве

Российское правительство опубликовало 28 союзных программ по интеграции с Белоруссией

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МИНСК, 10 сен — РИА Новости. Главы правительств России Михаил Мишустин и Белоруссии Роман Головченко подписали постановление об исполнении договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ опубликован на сайте российского кабмина.
Стороны согласовали 28 программ, над которыми работали больше трех лет.
По плану экономической интеграции страны создадут единые рынки газа, нефти, электроэнергии, связи. В частности, заложена отмена роуминга.
В документе речь также идет о гармонизации денежно-кредитной политики, регулирования финансового рынка, включая единые принципы страхования банковских вкладов, валютного контроля, информационной безопасности, подведении под общую базу антиотмывочных требований. Предусмотрено совмещение систем платежных карт, расчетов и быстрых платежей.
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Кроме того, премьеры согласовали переход к координированной промышленной и аграрной политике, который подразумевает, что будут сформулированы единые правила доступа к госзаказу и госзакупкам, конкуренции, защиты прав потребителей и внедрена общая система маркировки и прослеживаемости товаров.
Унификации подлежат требования к ведению торговли, бухгалтерского учета. В целом в документе речь идет о гармонизации налогового и таможенного права, согласовании социально-трудовой политики.
Президент России Владимир Путин ранее не исключил политической интеграции двух стран, если этого захотят их жители.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
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Союзное государствоВ миреБелоруссияМинскМихаил МишустинРоссияРоман Головченко
 
 
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