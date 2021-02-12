https://ria.ru/20210212/vaktsina-1597230358.html

Белоруссия одобрила применение "Спутника V" для людей старше 60 лет

Белоруссия одобрила применение "Спутника V" для людей старше 60 лет

Минздрав Белоруссии одобрил российскую вакцину "Спутник V" для применения у людей старше 60 лет, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T15:45

2021-02-12T15:45

2021-02-12T16:17

россия

министерство здравоохранения белоруссии

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587900704_0:239:2990:1920_1920x0_80_0_0_922b0978cf4e66603ba89edf11cf5d73.jpg

МИНСК, 12 фев - РИА Новости. Минздрав Белоруссии одобрил российскую вакцину "Спутник V" для применения у людей старше 60 лет, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства."Вакцина Гам-КОВИД-Вак "Спутник V" одобрена минздравом Беларуси для применения у людей старше 60 лет", - говорится в сообщении на сайте министерства.На сайте приведены слова директора РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" минздрава Белоруссии Дмитрия Гринько, который, в частности, отметил, что заключение о применении в республике российской вакцины у людей старше 60 лет принято по результатам оценки материалов регистрационного досье специалистами центра и ведущими учеными-экспертами - инфекционистами, эпидемиологами, генетиками. "Решение принималось с учетом разрешения о возможности применения вакцины у людей старше 60 лет, принятого в декабре 2020 регулятором страны-производителя - минздравом России", - уточнил Гринько.Как отметила пресс-служба, в настоящее время не существует вакцин для профилактики коронавирусной инфекции, зарегистрированных в Белоруссии, для применения у пациентов старше 60 лет, "поэтому регистрация препарата в данной возрастной группе является крайне актуальной для системы здравоохранения страны".По данным минздрава, в учреждениях здравоохранения Белоруссии началась подготовка к массовой вакцинации населения, в рамках подготовки лицам старшего возраста будет предложено пройти комплексный медицинский осмотр.В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". В первую очередь была организована вакцинация медицинских работников по всей стране.

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство здравоохранения белоруссии, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, белоруссия, в мире