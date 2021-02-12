Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210212/vaktsina-1597230358.html
Белоруссия одобрила применение "Спутника V" для людей старше 60 лет
Белоруссия одобрила применение "Спутника V" для людей старше 60 лет
Минздрав Белоруссии одобрил российскую вакцину "Спутник V" для применения у людей старше 60 лет, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T15:45
2021-02-12T16:17
россия
министерство здравоохранения белоруссии
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587900704_0:239:2990:1920_1920x0_80_0_0_922b0978cf4e66603ba89edf11cf5d73.jpg
МИНСК, 12 фев - РИА Новости. Минздрав Белоруссии одобрил российскую вакцину "Спутник V" для применения у людей старше 60 лет, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства."Вакцина Гам-КОВИД-Вак "Спутник V" одобрена минздравом Беларуси для применения у людей старше 60 лет", - говорится в сообщении на сайте министерства.На сайте приведены слова директора РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" минздрава Белоруссии Дмитрия Гринько, который, в частности, отметил, что заключение о применении в республике российской вакцины у людей старше 60 лет принято по результатам оценки материалов регистрационного досье специалистами центра и ведущими учеными-экспертами - инфекционистами, эпидемиологами, генетиками. "Решение принималось с учетом разрешения о возможности применения вакцины у людей старше 60 лет, принятого в декабре 2020 регулятором страны-производителя - минздравом России", - уточнил Гринько.Как отметила пресс-служба, в настоящее время не существует вакцин для профилактики коронавирусной инфекции, зарегистрированных в Белоруссии, для применения у пациентов старше 60 лет, "поэтому регистрация препарата в данной возрастной группе является крайне актуальной для системы здравоохранения страны".По данным минздрава, в учреждениях здравоохранения Белоруссии началась подготовка к массовой вакцинации населения, в рамках подготовки лицам старшего возраста будет предложено пройти комплексный медицинский осмотр.В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". В первую очередь была организована вакцинация медицинских работников по всей стране.
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587900704_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ccfa0bcbe312360d92b944985fa8833a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство здравоохранения белоруссии, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, белоруссия, в мире

Белоруссия одобрила применение "Спутника V" для людей старше 60 лет

15:45 12.02.2021 (обновлено: 16:17 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 12 фев - РИА Новости. Минздрав Белоруссии одобрил российскую вакцину "Спутник V" для применения у людей старше 60 лет, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
"Вакцина Гам-КОВИД-Вак "Спутник V" одобрена минздравом Беларуси для применения у людей старше 60 лет", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
На сайте приведены слова директора РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" минздрава Белоруссии Дмитрия Гринько, который, в частности, отметил, что заключение о применении в республике российской вакцины у людей старше 60 лет принято по результатам оценки материалов регистрационного досье специалистами центра и ведущими учеными-экспертами - инфекционистами, эпидемиологами, генетиками. "Решение принималось с учетом разрешения о возможности применения вакцины у людей старше 60 лет, принятого в декабре 2020 регулятором страны-производителя - минздравом России", - уточнил Гринько.
Как отметила пресс-служба, в настоящее время не существует вакцин для профилактики коронавирусной инфекции, зарегистрированных в Белоруссии, для применения у пациентов старше 60 лет, "поэтому регистрация препарата в данной возрастной группе является крайне актуальной для системы здравоохранения страны".
По данным минздрава, в учреждениях здравоохранения Белоруссии началась подготовка к массовой вакцинации населения, в рамках подготовки лицам старшего возраста будет предложено пройти комплексный медицинский осмотр.
В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". В первую очередь была организована вакцинация медицинских работников по всей стране.
 
Распространение коронавирусаРоссияМинистерство здравоохранения БелоруссииРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19Пробки в Москве к шести утра достигли девяти баллов
06:10На Калужском шоссе в Москве затруднен проезд фур
06:06Эксперты дали советы водителям, как вести себя при "снежном коллапсе"
05:40Меланья Трамп открыла свой "офис"
05:39В офисе Зеленского заявили о невыполнимости Минских соглашений
05:16Конгресс США наградил полицейского, защищавшего Капитолий при беспорядках
05:07Биолог спрогнозировала рост числа психических заболеваний в России
04:48Биолог: депрессия не является противопоказанием для прививки от COVID-19
04:32Биолог: вакцинированные могут быть переносчиками COVID-19
04:19Исследование: большинство американцев хотят, чтобы Трамп покинул политику
04:13Новейшим украинским самолетам запретили подниматься в воздух
04:04Биолог рассказала, сможет ли мир отказаться от ношения масок в будущем
03:37Биолог спрогнозировала рост заболеваемости COVID-19 в России
03:19Эксперт научил, как вычислить финансовую пирамиду
03:09Источник: запуск радиолокационного спутника "Кондор-ФКА" хотят перенести
03:07Беременная звезда российского сериала попала в аварию в Москве
03:05Эксперт оценила выводы комиссии ВОЗ после посещения лаборатории в Ухане
02:43Пушков назвал суть политической жизни США
02:36Панама хочет закупить российскую вакцину "Спутник V"
02:34Венесуэла хочет наладить производство инсулина с помощью России
Лента новостейМолния