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Белоруссия одобрила применение "Спутника V" для людей старше 60 лет
Белоруссия одобрила применение "Спутника V" для людей старше 60 лет
Минздрав Белоруссии одобрил российскую вакцину "Спутник V" для применения у людей старше 60 лет, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T15:45
2021-02-12T15:45
2021-02-12T16:17
россия
министерство здравоохранения белоруссии
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МИНСК, 12 фев - РИА Новости. Минздрав Белоруссии одобрил российскую вакцину "Спутник V" для применения у людей старше 60 лет, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства."Вакцина Гам-КОВИД-Вак "Спутник V" одобрена минздравом Беларуси для применения у людей старше 60 лет", - говорится в сообщении на сайте министерства.На сайте приведены слова директора РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" минздрава Белоруссии Дмитрия Гринько, который, в частности, отметил, что заключение о применении в республике российской вакцины у людей старше 60 лет принято по результатам оценки материалов регистрационного досье специалистами центра и ведущими учеными-экспертами - инфекционистами, эпидемиологами, генетиками. "Решение принималось с учетом разрешения о возможности применения вакцины у людей старше 60 лет, принятого в декабре 2020 регулятором страны-производителя - минздравом России", - уточнил Гринько.Как отметила пресс-служба, в настоящее время не существует вакцин для профилактики коронавирусной инфекции, зарегистрированных в Белоруссии, для применения у пациентов старше 60 лет, "поэтому регистрация препарата в данной возрастной группе является крайне актуальной для системы здравоохранения страны".По данным минздрава, в учреждениях здравоохранения Белоруссии началась подготовка к массовой вакцинации населения, в рамках подготовки лицам старшего возраста будет предложено пройти комплексный медицинский осмотр.В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". В первую очередь была организована вакцинация медицинских работников по всей стране.
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РИА Новости
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россия, министерство здравоохранения белоруссии, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, белоруссия, в мире
МИНСК, 12 фев - РИА Новости. Минздрав Белоруссии
одобрил российскую вакцину "Спутник V" для применения у людей старше 60 лет, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
"Вакцина Гам-КОВИД-Вак "Спутник V" одобрена минздравом Беларуси
для применения у людей старше 60 лет", - говорится в сообщении на сайте министерства.
На сайте приведены слова директора РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" минздрава Белоруссии Дмитрия Гринько, который, в частности, отметил, что заключение о применении в республике российской вакцины у людей старше 60 лет принято по результатам оценки материалов регистрационного досье специалистами центра и ведущими учеными-экспертами - инфекционистами, эпидемиологами, генетиками. "Решение принималось с учетом разрешения о возможности применения вакцины у людей старше 60 лет, принятого в декабре 2020 регулятором страны-производителя - минздравом России", - уточнил Гринько.
Как отметила пресс-служба, в настоящее время не существует вакцин для профилактики коронавирусной инфекции, зарегистрированных в Белоруссии, для применения у пациентов старше 60 лет, "поэтому регистрация препарата в данной возрастной группе является крайне актуальной для системы здравоохранения страны".
По данным минздрава, в учреждениях здравоохранения Белоруссии началась подготовка к массовой вакцинации населения, в рамках подготовки лицам старшего возраста будет предложено пройти комплексный медицинский осмотр.
В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ
) сообщил, что Белоруссия первой после РФ
запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". В первую очередь была организована вакцинация медицинских работников по всей стране.