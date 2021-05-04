https://ria.ru/20210504/belorusiya-1731093312.html

Лукашенко попросил премьера Белоруссии доложить о встрече с Мишустиным

Лукашенко попросил премьера Белоруссии доложить о встрече с Мишустиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник принял с докладом премьера республики Романа Головченко, попросил его доложить о переговорах с главой... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T14:03

2021-05-04T14:03

2021-05-04T14:47

роман головченко

евразийский экономический союз

михаил мишустин

александр лукашенко

белоруссия

казань

в мире

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МИНСК, 4 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник принял с докладом премьера республики Романа Головченко, попросил его доложить о переговорах с главой российского правительства Михаилом Мишустиным, которые состоялись в Казани, сообщается на официальном сайте президента Белоруссии.Двусторонняя встреча Головченко и Мишустина состоялась 28 апреля в Татарстане на полях заседания межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Головченко, в частности, заявил на встрече, что Минск передал Москве завизированные проекты 26 союзных программ (интеграционных "дорожных карт"), в работе остаются еще две."Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Романа Головченко… Глава государства… попросил Романа Головченко доложить об итогах межправительственного совета ЕАЭС в Казани, подробностях его переговоров с российским премьером Михаилом Мишустиным", - говорится в сообщении агентства.Как рассказал Лукашенко, у них с президентом России Владимиром Путиным была достигнута договоренность, что Головченко и Мишустин встретятся на данном этапе и попробуют, "если это возможно, окончательно выкристаллизовать хотя бы те вопросы, которые, возможно, придется еще окончательно урегулировать на уровне президентов". "Я предложил это сделать на Высшем госсовете (Союзного государства – ред.), где будут присутствовать все: и премьеры, и главы наших парламентов. Но к этому надо подойти", - указал глава республики.Отмечается, что Лукашенко в первую очередь интересовала работа белорусской экономики, при этом глава республики обратил внимание, что главное - даже не итоги первого квартала, а оценка на перспективу, "в том числе с учетом проблемных моментов".По словам президента республики, одна из таких проблем - это попытка Запада запугать Минск санкциями. Он подчеркнул, что нельзя оставлять это без ответа. "Нужно показывать, что мы нация, и у нас есть своя земля, своя страна", - заявил белорусский лидер.

https://ria.ru/20210422/otnosheniya-1729281252.html

https://ria.ru/20210430/genotsid-1730751517.html

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роман головченко, евразийский экономический союз, михаил мишустин, александр лукашенко, белоруссия, казань, в мире