https://ria.ru/20210504/belorusiya-1731093312.html
Лукашенко попросил премьера Белоруссии доложить о встрече с Мишустиным
Лукашенко попросил премьера Белоруссии доложить о встрече с Мишустиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник принял с докладом премьера республики Романа Головченко, попросил его доложить о переговорах с главой... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T14:03
2021-05-04T14:03
2021-05-04T14:47
роман головченко
евразийский экономический союз
михаил мишустин
александр лукашенко
белоруссия
казань
в мире
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МИНСК, 4 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник принял с докладом премьера республики Романа Головченко, попросил его доложить о переговорах с главой российского правительства Михаилом Мишустиным, которые состоялись в Казани, сообщается на официальном сайте президента Белоруссии.Двусторонняя встреча Головченко и Мишустина состоялась 28 апреля в Татарстане на полях заседания межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Головченко, в частности, заявил на встрече, что Минск передал Москве завизированные проекты 26 союзных программ (интеграционных "дорожных карт"), в работе остаются еще две."Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Романа Головченко… Глава государства… попросил Романа Головченко доложить об итогах межправительственного совета ЕАЭС в Казани, подробностях его переговоров с российским премьером Михаилом Мишустиным", - говорится в сообщении агентства.Как рассказал Лукашенко, у них с президентом России Владимиром Путиным была достигнута договоренность, что Головченко и Мишустин встретятся на данном этапе и попробуют, "если это возможно, окончательно выкристаллизовать хотя бы те вопросы, которые, возможно, придется еще окончательно урегулировать на уровне президентов". "Я предложил это сделать на Высшем госсовете (Союзного государства – ред.), где будут присутствовать все: и премьеры, и главы наших парламентов. Но к этому надо подойти", - указал глава республики.Отмечается, что Лукашенко в первую очередь интересовала работа белорусской экономики, при этом глава республики обратил внимание, что главное - даже не итоги первого квартала, а оценка на перспективу, "в том числе с учетом проблемных моментов".По словам президента республики, одна из таких проблем - это попытка Запада запугать Минск санкциями. Он подчеркнул, что нельзя оставлять это без ответа. "Нужно показывать, что мы нация, и у нас есть своя земля, своя страна", - заявил белорусский лидер.
https://ria.ru/20210422/otnosheniya-1729281252.html
https://ria.ru/20210430/genotsid-1730751517.html
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роман головченко, евразийский экономический союз, михаил мишустин, александр лукашенко, белоруссия, казань, в мире
МИНСК, 4 мая - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
во вторник принял с докладом премьера республики Романа Головченко
, попросил его доложить о переговорах с главой российского правительства Михаилом Мишустиным
, которые состоялись в Казани
, сообщается на официальном сайте президента Белоруссии
.
Двусторонняя встреча Головченко и Мишустина состоялась 28 апреля в Татарстане на полях заседания межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС
). Головченко, в частности, заявил на встрече, что Минск
передал Москве
завизированные проекты 26 союзных программ (интеграционных "дорожных карт"), в работе остаются еще две.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Романа Головченко… Глава государства… попросил Романа Головченко доложить об итогах межправительственного совета ЕАЭС в Казани, подробностях его переговоров с российским премьером Михаилом Мишустиным", - говорится в сообщении агентства.
Как рассказал Лукашенко, у них с президентом России Владимиром Путиным была достигнута договоренность, что Головченко и Мишустин встретятся на данном этапе и попробуют, "если это возможно, окончательно выкристаллизовать хотя бы те вопросы, которые, возможно, придется еще окончательно урегулировать на уровне президентов". "Я предложил это сделать на Высшем госсовете (Союзного государства – ред.), где будут присутствовать все: и премьеры, и главы наших парламентов. Но к этому надо подойти", - указал глава республики.
Отмечается, что Лукашенко в первую очередь интересовала работа белорусской экономики, при этом глава республики обратил внимание, что главное - даже не итоги первого квартала, а оценка на перспективу, "в том числе с учетом проблемных моментов".
По словам президента республики, одна из таких проблем - это попытка Запада запугать Минск санкциями. Он подчеркнул, что нельзя оставлять это без ответа. "Нужно показывать, что мы нация, и у нас есть своя земля, своя страна", - заявил белорусский лидер.