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Путин и Лукашенко совершили морскую прогулку
Путин и Лукашенко совершили морскую прогулку - РИА Новости, 29.05.2021
Путин и Лукашенко совершили морскую прогулку
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко совершили морскую прогулку, которой завершили двухдневные переговоры. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T20:29
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россия
черное море
александр лукашенко
владимир путин
сочи
белоруссия
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СОЧИ, 29 мая - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко совершили морскую прогулку, которой завершили двухдневные переговоры.Компанию белорусскому лидеру составил его сын Николай. Они оба приплыли на судно в Черном море, где их встретил Путин. Он показал гостям корабль и предложил обед.Путин и Лукашенко все еще продолжали общаться во время морской прогулки на палубе. После встречи в неформальной обстановке они тепло попрощались друг с другом.
россия
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Путин и Лукашенко наблюдали за дельфинами на морской прогулке после переговоров
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в совершили морскую прогулку после переговоров в Сочи.
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россия, черное море, александр лукашенко, владимир путин, сочи, белоруссия

Путин и Лукашенко совершили морскую прогулку

20:29 29.05.2021 (обновлено: 20:59 29.05.2021)
 
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СОЧИ, 29 мая - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко совершили морскую прогулку, которой завершили двухдневные переговоры.
Компанию белорусскому лидеру составил его сын Николай. Они оба приплыли на судно в Черном море, где их встретил Путин. Он показал гостям корабль и предложил обед.
Путин и Лукашенко все еще продолжали общаться во время морской прогулки на палубе. После встречи в неформальной обстановке они тепло попрощались друг с другом.
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совместной с президентом Белоруссии Александром Лукашенко морской прогулки
Президент РФ Владимир Путин во время совместной с президентом Белоруссии Александром Лукашенко морской прогулки - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент РФ Владимир Путин во время совместной с президентом Белоруссии Александром Лукашенко морской прогулки
 
РоссияЧерное мореАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинСочиБелоруссия
 
 
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