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Путин и Лукашенко совершили морскую прогулку
Путин и Лукашенко совершили морскую прогулку - РИА Новости, 29.05.2021
Путин и Лукашенко совершили морскую прогулку
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко совершили морскую прогулку, которой завершили двухдневные переговоры. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T20:29
2021-05-29T20:29
2021-05-29T20:59
россия
черное море
александр лукашенко
владимир путин
сочи
белоруссия
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СОЧИ, 29 мая - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко совершили морскую прогулку, которой завершили двухдневные переговоры.Компанию белорусскому лидеру составил его сын Николай. Они оба приплыли на судно в Черном море, где их встретил Путин. Он показал гостям корабль и предложил обед.Путин и Лукашенко все еще продолжали общаться во время морской прогулки на палубе. После встречи в неформальной обстановке они тепло попрощались друг с другом.
россия
черное море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Путин и Лукашенко наблюдали за дельфинами на морской прогулке после переговоров
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в совершили морскую прогулку после переговоров в Сочи.
2021-05-29T20:29
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PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, черное море, александр лукашенко, владимир путин, сочи, белоруссия