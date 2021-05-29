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Путин и Лукашенко совершили морскую прогулку

Путин и Лукашенко совершили морскую прогулку - РИА Новости, 29.05.2021

Путин и Лукашенко совершили морскую прогулку

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко совершили морскую прогулку, которой завершили двухдневные переговоры. РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T20:29

2021-05-29T20:29

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россия

черное море

александр лукашенко

владимир путин

сочи

белоруссия

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СОЧИ, 29 мая - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко совершили морскую прогулку, которой завершили двухдневные переговоры.Компанию белорусскому лидеру составил его сын Николай. Они оба приплыли на судно в Черном море, где их встретил Путин. Он показал гостям корабль и предложил обед.Путин и Лукашенко все еще продолжали общаться во время морской прогулки на палубе. После встречи в неформальной обстановке они тепло попрощались друг с другом.

россия

черное море

сочи

белоруссия

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2021

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Путин и Лукашенко наблюдали за дельфинами на морской прогулке после переговоров Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в совершили морскую прогулку после переговоров в Сочи. 2021-05-29T20:29 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, черное море, александр лукашенко, владимир путин, сочи, белоруссия