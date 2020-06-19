Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз

Работа над текстом соглашения завершилась еще в ноябре 2018 года. Российская сторона в короткие сроки выполнила внутригосударственные процедуры, необходимые для его вынесения на подписание, после чего нужно было дождаться выполнения аналогичных процедур Белоруссией.

Белорусский МИД сравнивал это соглашение с "мини-шенгеном", но пока без унификации визовых правил. Кроме того, оно предусматривает интеграцию информационных ресурсов, что позволит обмениваться сведениями о пересечении границы, о выданных и аннулированных визах и о разрешениях на временное либо постоянное проживание.