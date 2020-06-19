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Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз
Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей подписали соглашение о взаимном признании виз. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T18:25
россия
белоруссия
в мире
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Вот она! Настоящая работа, которая даёт результат!!!!! По-больше бы такой работы.....и по-больше результатов!
52
То есть, любым иностранцам, обустроившим белорусскую визу, в Россию пути открыты?
41
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россия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
россия, белоруссия, в мире

Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз

17:30 19.06.2020 (обновлено: 18:25 19.06.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПункт пропуска на российско-белорусской границе
Пункт пропуска на российско-белорусской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
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Пункт пропуска на российско-белорусской границе. Архивное фото
МИНСК, 19 июн — РИА Новости. Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей подписали соглашение о взаимном признании виз.
Подписание документа состоялось в ходе визита Лаврова в Минск.
Работа над текстом соглашения завершилась еще в ноябре 2018 года. Российская сторона в короткие сроки выполнила внутригосударственные процедуры, необходимые для его вынесения на подписание, после чего нужно было дождаться выполнения аналогичных процедур Белоруссией.
Документ предусматривает, что иностранцы, получившие белорусскую визу, смогут въезжать на территорию России, а те, кто получил российскую визу, — в Белоруссию. Визы будут взаимно признаваться на срок пребывания до 90 дней.
Белорусский МИД сравнивал это соглашение с "мини-шенгеном", но пока без унификации визовых правил. Кроме того, оно предусматривает интеграцию информационных ресурсов, что позволит обмениваться сведениями о пересечении границы, о выданных и аннулированных визах и о разрешениях на временное либо постоянное проживание.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
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Популярные комментарии
Вот она! Настоящая работа, которая даёт результат!!!!! По-больше бы такой работы.....и по-больше результатов!
19 июня, 18:08
NPNick Prosto Nick
33611011
То есть, любым иностранцам, обустроившим белорусскую визу, в Россию пути открыты?
19 июня, 18:06
Петя Мокин
19401107
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