https://ria.ru/20210528/peregovory-1734683596.html
Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились
Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились - РИА Новости, 29.05.2021
Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились
Переговоры Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко только что завершились, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-28T23:16
2021-05-28T23:16
2021-05-29T00:17
александр лукашенко
владимир путин
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Переговоры Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко только что завершились, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Встреча в Сочи длилась более пяти часов.Лидеры обсудили экономические вопросы и развитие двусторонних связей, а также затронули ситуацию с самолетом Ryanair, 23 мая приземлившимся в Минске после сообщения о минировании. Тогда с рейса сняли Романа Протасевича — основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским.По словам Лукашенко, поведение западных стран после этих событий говорит о попытке дестабилизировать ситуацию в республике — так же, как это было в августе 2020 года.ЕС после инцидента призвал принять новые санкции против Минска, обвинив власти в том, что они принудили борт приземлиться под выдуманным предлогом. Белорусская сторона с этим не согласна и утверждает, что командир экипажа сам принял решение совершить посадку.В свою очередь, Путин напомнил, что в 2013 году самолет президента Боливии Эво Моралеса посадили в Вене из-за слухов о том, что на борту находился бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, которого США обвиняют в разглашении государственной тайны."Президента вывели из самолета, и ничего, тишина", — вспомнил Путин.Кроме того, российский лидер отметил рост товарооборота между странами на 18,4%. По его словам, важно сохранить эту тенденцию. Как считает Лукашенко, в 2021 году товарооборот превзойдет показатели до пандемии коронавируса.Путин также указал, что ввод в эксплуатацию первого блока БелАЭС состоится в июне. Он назвал это хорошим примером сотрудничества Москвы и Минска, отметив, что есть также позитивные сигналы и по другим направлениям.БелАЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчик строительства — "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Первый блок начал работу в ноябре 2020 года, этап опытно-промышленной эксплуатации на нем стартовал в декабре и в мае этого года успешно завершился.
https://ria.ru/20210528/ryanair-1734652613.html
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"Попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года" – Лукашенко о ситуации вокруг Ryanair
Президент Белоруссии Александр на фоне ситуации с экстренной посадкой борта Ryanair заявил, что идет попытка Запада раскачать ситуацию в республике до уровня августа 2020 года.
2021-05-28T23:16
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр лукашенко, владимир путин
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости.
Переговоры Владимира Путина
с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
только что завершились, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
.
Встреча в Сочи
длилась более пяти часов.
Лидеры обсудили экономические вопросы и развитие двусторонних связей, а также затронули ситуацию с самолетом Ryanair
, 23 мая приземлившимся в Минске
после сообщения о минировании. Тогда с рейса сняли Романа Протасевича — основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским.
По словам Лукашенко, поведение западных стран после этих событий говорит о попытке дестабилизировать ситуацию в республике — так же, как это было в августе 2020 года.
ЕС после инцидента призвал принять новые санкции против Минска, обвинив власти в том, что они принудили борт приземлиться под выдуманным предлогом. Белорусская сторона с этим не согласна и утверждает, что командир экипажа сам принял решение совершить посадку.
В свою очередь, Путин напомнил, что в 2013 году самолет президента Боливии Эво Моралеса
посадили в Вене из-за слухов о том, что на борту находился бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден
, которого США
обвиняют в разглашении государственной тайны.
"Президента вывели из самолета, и ничего, тишина", — вспомнил Путин.
Кроме того, российский лидер отметил рост товарооборота между странами на 18,4%. По его словам, важно сохранить эту тенденцию. Как считает Лукашенко, в 2021 году товарооборот превзойдет показатели до пандемии коронавируса.
"Знаете, нам предрекали чуть ли не стагнацию какую-то. Экономика в России растет. Естественно, привязанная к России наша экономика нормально двигается", — добавил глава республики.
Путин также указал, что ввод в эксплуатацию первого блока БелАЭС
состоится в июне. Он назвал это хорошим примером сотрудничества Москвы и Минска, отметив, что есть также позитивные сигналы и по другим направлениям.
БелАЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчик строительства — "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Первый блок начал работу в ноябре 2020 года, этап опытно-промышленной эксплуатации на нем стартовал в декабре и в мае этого года успешно завершился.