https://ria.ru/20210528/peregovory-1734683596.html

Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились

Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились - РИА Новости, 29.05.2021

Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились

Переговоры Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко только что завершились, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-28T23:16

2021-05-28T23:16

2021-05-29T00:17

александр лукашенко

владимир путин

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Переговоры Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко только что завершились, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Встреча в Сочи длилась более пяти часов.Лидеры обсудили экономические вопросы и развитие двусторонних связей, а также затронули ситуацию с самолетом Ryanair, 23 мая приземлившимся в Минске после сообщения о минировании. Тогда с рейса сняли Романа Протасевича — основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским.По словам Лукашенко, поведение западных стран после этих событий говорит о попытке дестабилизировать ситуацию в республике — так же, как это было в августе 2020 года.ЕС после инцидента призвал принять новые санкции против Минска, обвинив власти в том, что они принудили борт приземлиться под выдуманным предлогом. Белорусская сторона с этим не согласна и утверждает, что командир экипажа сам принял решение совершить посадку.В свою очередь, Путин напомнил, что в 2013 году самолет президента Боливии Эво Моралеса посадили в Вене из-за слухов о том, что на борту находился бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, которого США обвиняют в разглашении государственной тайны."Президента вывели из самолета, и ничего, тишина", — вспомнил Путин.Кроме того, российский лидер отметил рост товарооборота между странами на 18,4%. По его словам, важно сохранить эту тенденцию. Как считает Лукашенко, в 2021 году товарооборот превзойдет показатели до пандемии коронавируса.Путин также указал, что ввод в эксплуатацию первого блока БелАЭС состоится в июне. Он назвал это хорошим примером сотрудничества Москвы и Минска, отметив, что есть также позитивные сигналы и по другим направлениям.БелАЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчик строительства — "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Первый блок начал работу в ноябре 2020 года, этап опытно-промышленной эксплуатации на нем стартовал в декабре и в мае этого года успешно завершился.

https://ria.ru/20210528/ryanair-1734652613.html

https://ria.ru/20210528/zaplyv-1734650308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года" – Лукашенко о ситуации вокруг Ryanair Президент Белоруссии Александр на фоне ситуации с экстренной посадкой борта Ryanair заявил, что идет попытка Запада раскачать ситуацию в республике до уровня августа 2020 года. 2021-05-28T23:16 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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александр лукашенко, владимир путин