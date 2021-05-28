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Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились
Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились - РИА Новости, 29.05.2021
Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились
Переговоры Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко только что завершились, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-28T23:16
2021-05-29T00:17
александр лукашенко
владимир путин
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Переговоры Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко только что завершились, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Встреча в Сочи длилась более пяти часов.Лидеры обсудили экономические вопросы и развитие двусторонних связей, а также затронули ситуацию с самолетом Ryanair, 23 мая приземлившимся в Минске после сообщения о минировании. Тогда с рейса сняли Романа Протасевича — основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским.По словам Лукашенко, поведение западных стран после этих событий говорит о попытке дестабилизировать ситуацию в республике — так же, как это было в августе 2020 года.ЕС после инцидента призвал принять новые санкции против Минска, обвинив власти в том, что они принудили борт приземлиться под выдуманным предлогом. Белорусская сторона с этим не согласна и утверждает, что командир экипажа сам принял решение совершить посадку.В свою очередь, Путин напомнил, что в 2013 году самолет президента Боливии Эво Моралеса посадили в Вене из-за слухов о том, что на борту находился бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, которого США обвиняют в разглашении государственной тайны."Президента вывели из самолета, и ничего, тишина", — вспомнил Путин.Кроме того, российский лидер отметил рост товарооборота между странами на 18,4%. По его словам, важно сохранить эту тенденцию. Как считает Лукашенко, в 2021 году товарооборот превзойдет показатели до пандемии коронавируса.Путин также указал, что ввод в эксплуатацию первого блока БелАЭС состоится в июне. Он назвал это хорошим примером сотрудничества Москвы и Минска, отметив, что есть также позитивные сигналы и по другим направлениям.БелАЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчик строительства — "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Первый блок начал работу в ноябре 2020 года, этап опытно-промышленной эксплуатации на нем стартовал в декабре и в мае этого года успешно завершился.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
"Попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года" – Лукашенко о ситуации вокруг Ryanair
Президент Белоруссии Александр на фоне ситуации с экстренной посадкой борта Ryanair заявил, что идет попытка Запада раскачать ситуацию в республике до уровня августа 2020 года.
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60
александр лукашенко, владимир путин

Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились

23:16 28.05.2021 (обновлено: 00:17 29.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Переговоры Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко только что завершились, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Встреча в Сочи длилась более пяти часов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
Вчера, 18:30
Лукашенко хочет показать Путину "некоторые документы" по инциденту с Ryanair
Лидеры обсудили экономические вопросы и развитие двусторонних связей, а также затронули ситуацию с самолетом Ryanair, 23 мая приземлившимся в Минске после сообщения о минировании. Тогда с рейса сняли Романа Протасевича — основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским.
По словам Лукашенко, поведение западных стран после этих событий говорит о попытке дестабилизировать ситуацию в республике — так же, как это было в августе 2020 года.
ЕС после инцидента призвал принять новые санкции против Минска, обвинив власти в том, что они принудили борт приземлиться под выдуманным предлогом. Белорусская сторона с этим не согласна и утверждает, что командир экипажа сам принял решение совершить посадку.
В свою очередь, Путин напомнил, что в 2013 году самолет президента Боливии Эво Моралеса посадили в Вене из-за слухов о том, что на борту находился бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, которого США обвиняют в разглашении государственной тайны.
"Президента вывели из самолета, и ничего, тишина", — вспомнил Путин.
Кроме того, российский лидер отметил рост товарооборота между странами на 18,4%. По его словам, важно сохранить эту тенденцию. Как считает Лукашенко, в 2021 году товарооборот превзойдет показатели до пандемии коронавируса.

"Знаете, нам предрекали чуть ли не стагнацию какую-то. Экономика в России растет. Естественно, привязанная к России наша экономика нормально двигается", — добавил глава республики.

Путин также указал, что ввод в эксплуатацию первого блока БелАЭС состоится в июне. Он назвал это хорошим примером сотрудничества Москвы и Минска, отметив, что есть также позитивные сигналы и по другим направлениям.
БелАЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчик строительства — "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Первый блок начал работу в ноябре 2020 года, этап опытно-промышленной эксплуатации на нем стартовал в декабре и в мае этого года успешно завершился.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
Вчера, 18:19
Путин предложил Лукашенко искупаться
 
Александр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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