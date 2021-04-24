https://ria.ru/20210424/vstrecha-1729803169.html

Путин и Лукашенко договорились встретиться летом

Путин и Лукашенко договорились встретиться летом

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что они с российским президентом Владимиром Путиным договорились провести следующую личную встречу летом. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T21:54

2021-04-24T21:54

2021-04-24T21:54

михаил мишустин

александр лукашенко

дмитрий песков

москва

московская область (подмосковье)

белоруссия

в мире

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МИНСК, 24 апр - РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что они с российским президентом Владимиром Путиным договорились провести следующую личную встречу летом.Предыдущая встреча Лукашенко и Путина состоялась в Москве 22 апреля. Как сообщал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, переговоры продолжались около четырех часов, главы государств обсуждали вопросы экономического взаимодействия - главным образом промышленную кооперацию, сотрудничество в сфере энергетики и медицины, а также взаимодействие в высокотехнологичных областях."Главное для нас … людям дать работу и экономика. Если у нас будет работать экономика, о чем мы договорились с Путиным, и хорошие были договоренности, они будут продолжены на уровне правительства… А потом мы встретимся еще, договорились летом, окончательно подготовим документы и на ВГС (заседании Высшего госсовета Союзного государства – ред.) подпишем. Вот такая вот тактика", - сказал Лукашенко, отрывок его выступления показал в субботу телеканал "Беларусь 1".Ранее в Минске на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным Лукашенко отмечал, что летом Белоруссия и РФ проведут в Подмосковье форум регионов, после чего состоится Союзный совмин двух стран, а на сентябрь-октябрь намечено заседание ВГС Союзного государства.

https://ria.ru/20210423/vstrecha-1729608960.html

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михаил мишустин, александр лукашенко, дмитрий песков, москва, московская область (подмосковье), белоруссия, в мире