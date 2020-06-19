Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200619/1573189494.html
Лукашенко заявил, что в их отношениях с Путиным ничего "не искрит"
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что с российским коллегой Владимиром Путиным состоялся "открытый, добрый" телефонный разговор, в отношениях глав... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:54
сергей лавров
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573197063_0:3:665:377_1400x0_80_0_0_42ba84a43289a150c4a00cda2ddf92c9.jpg
https://ria.ru/20200619/1573188067.html
2
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573197063_0:3:665:377_1400x0_80_0_0_42ba84a43289a150c4a00cda2ddf92c9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573197063_79:0:586:380_1400x0_80_0_0_76a3906bd7ce89e1394febd243c03a59.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573197063_143:0:523:380_1400x0_80_0_0_949eff6cd613519991e028c2348115f4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что в их отношениях с Путиным ничего "не искрит"

14:45 19.06.2020 (обновлено: 17:54 19.06.2020)
4998
© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что с российским коллегой Владимиром Путиным состоялся "открытый, добрый" телефонный разговор, в отношениях глав двух государств ничего "не искрит", хотя проблемы есть всегда.
Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко в пятницу в Минске провел встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, в ходе которой упомянул телефонный разговор с Путиным, состоявшийся раньше, в этот же день. По данным агентства, Лавров начал встречу со слов: "Я привет не передаю вам от Владимира Владимировича".
"Это я вам хочу передать (привет – ред.). Я только что с ним разговаривал. Так что я вам передаю привет от начальника… У нас действительно состоялся такой открытый, добрый разговор. Хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда", - сказал Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 14:24Союзное государство
Лукашенко и Путин договорились обсудить вопросы экономики
15160018
Обсудить 2
Сергей ЛавровРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Белоруссия и Россия решат проблемы в отношениях, заявил Лукашенко
Выборы в Белоруссии
Цепкало надеется, что Россия выскажется за честные выборы в Белоруссии
Парламентские выборы в Белоруссии
Претендент на пост главы Белоруссии рассказал о рисках участия в выборах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о предотвращении "Майдана" в Белоруссии
Штаб-квартира ОБСЕ
ЕС ждет, что Белоруссия скоро пригласит ОБСЕ для мониторинга выборов
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко и Путин договорились обсудить вопросы экономики
Вид на гору Ай-Петри и поселок Мисхор со стороны Черного моря в Крыму
В Крыму нашли большие запасы пресных вод
Полевой госпиталь в Бергамо
В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко приедет на парад Победы в Москве вместе с сыновьями
Крым
В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
Председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико
Евросоюз призвал власти Белоруссии освободить Бабарико и его сына
Молоток в зале судебных заседаний
Претендент на пост главы Белоруссии Губаревич получил 15 суток ареста
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
В МИД Германии прокомментировали арест Бабарико
Андрей Суздальцев
Политолог прокомментировал задержание Бабарико
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин предложил Лукашенко полученное в России лекарство от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:57В Китае за сутки выявили 27 случаев COVID-19
04:17КНДР готовит листовки для "агитационной войны" с Южной Кореей
04:08В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
04:04СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
04:00Болтон в своей книге рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону
03:56Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
03:53Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
03:51РВИО: Британия скрывает детали несостоявшегося визита Геринга в Лондон
03:36Врач предупредил о вреде дексаметазона при лечении легкой формы COVID-19
03:30В Мексике за сутки выявили 5030 случаев COVID-19
03:29Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем
03:25Сбербанк назвал врачей, к которым чаще всего обращаются дистанционно
03:20Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном
03:16Эксперт рассказала, что делать при увольнении без веских причин
03:16Адвокат Ефремова анонсировал "жесткий" разговор с актером
03:12Кинологи рассказали, как сбросить вес при упражнениях с собакой
03:04На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из "Фрегата"
02:37США отказали китайским авиакомпаниям в полетах
02:34WSJ: Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за $29 миллионов
02:27В Китае раскритиковали заявление главы УВКПЧ ООН о Гонконге
Лента новостейМолния