Лукашенко заявил, что в их отношениях с Путиным ничего "не искрит"

"Это я вам хочу передать (привет – ред.). Я только что с ним разговаривал. Так что я вам передаю привет от начальника… У нас действительно состоялся такой открытый, добрый разговор. Хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда", - сказал Лукашенко.