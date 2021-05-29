https://ria.ru/20210529/peregovory-1734750925.html

В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Лукашенко

В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Лукашенко - РИА Новости, 29.05.2021

В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о переговорах Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи. РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T19:28

2021-05-29T19:28

2021-05-29T20:29

ryanair

александр лукашенко

дмитрий песков

владимир путин

москва

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о переговорах Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.Глава республики прибыл в Краснодарский край накануне. В пятницу лидеры общались более пяти часов. В субботу переговоры продолжились.Посадка Ryanair и задержание СапегиОдной из тем встречи стало задержание россиянки Софьи Сапеги, которая 23 мая летела вместе с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем на самолете Ryanair. Девушку арестовали на два месяца."Разумеется, ее судьба нам небезразлична. Но также принимая во внимание тот факт, что у нее действительно <...> есть вид на жительство в Белоруссии", — заявил Песков журналистам.Путин поручил МИД "самым внимательным образом отслеживать" дело Сапеги, подчеркнув при этом, что "все должно происходить в рамках закона".Как отметил представитель Кремля, в ситуации с рейсом Ryanair Москва выступает за серьезный подход, основанный на "положениях международного права в сфере международных перевозок".Лукашенко детально проинформировал Путина о том, "что произошло с самолетом Ryanair". Песков отметил, что не может раскрыть детали документов, которые глава республики предоставил российскому президенту.Министерствам транспорта обоих государств поручили организовать совместную работу, чтобы вывезти на родину всех белорусов, находящихся в Европе. Это вызвано тем, что Агентство авиационной безопасности ЕС (EASA) призвало перевозчиков отказаться от полетов над Белоруссией до окончания международного расследования инцидента с Ryanair. Кроме того, лидеры стран — членов ЕС запретили белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство.Сотрудничество в экономикеЛидеры также обсудили дальнейшее развитие торгово-экономического взаимодействия и борьбу с пандемией.Они договорились о перечислении Минску второго транша российского госкредита в размере 500 миллионов долларов. Межправительственное соглашение об этом стороны подписали 21 декабря в Москве. По словам Пескова, транш поступит Белоруссии до конца июня, как и планировалось ранее. В октябре Белоруссия также получила кредит в 0,5 миллиарда долларов из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).Песков указал, что тему перехода к единой валюте лидеры не затрагивали, а Лукашенко не поднимал вопроса о дополнительной экономической помощи Белоруссии.

https://ria.ru/20210529/zapad-1734644604.html

https://ria.ru/20210528/ryanair-1734652613.html

москва

белоруссия

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ryanair, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, москва, белоруссия, краснодарский край, в мире