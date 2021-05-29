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В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Лукашенко
В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Лукашенко - РИА Новости, 29.05.2021
В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Лукашенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о переговорах Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T19:28
2021-05-29T20:29
ryanair
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
москва
белоруссия
краснодарский край
в мире
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о переговорах Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.Глава республики прибыл в Краснодарский край накануне. В пятницу лидеры общались более пяти часов. В субботу переговоры продолжились.Посадка Ryanair и задержание СапегиОдной из тем встречи стало задержание россиянки Софьи Сапеги, которая 23 мая летела вместе с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем на самолете Ryanair. Девушку арестовали на два месяца."Разумеется, ее судьба нам небезразлична. Но также принимая во внимание тот факт, что у нее действительно &lt;...&gt; есть вид на жительство в Белоруссии", — заявил Песков журналистам.Путин поручил МИД "самым внимательным образом отслеживать" дело Сапеги, подчеркнув при этом, что "все должно происходить в рамках закона".Как отметил представитель Кремля, в ситуации с рейсом Ryanair Москва выступает за серьезный подход, основанный на "положениях международного права в сфере международных перевозок".Лукашенко детально проинформировал Путина о том, "что произошло с самолетом Ryanair". Песков отметил, что не может раскрыть детали документов, которые глава республики предоставил российскому президенту.Министерствам транспорта обоих государств поручили организовать совместную работу, чтобы вывезти на родину всех белорусов, находящихся в Европе. Это вызвано тем, что Агентство авиационной безопасности ЕС (EASA) призвало перевозчиков отказаться от полетов над Белоруссией до окончания международного расследования инцидента с Ryanair. Кроме того, лидеры стран — членов ЕС запретили белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство.Сотрудничество в экономикеЛидеры также обсудили дальнейшее развитие торгово-экономического взаимодействия и борьбу с пандемией.Они договорились о перечислении Минску второго транша российского госкредита в размере 500 миллионов долларов. Межправительственное соглашение об этом стороны подписали 21 декабря в Москве. По словам Пескова, транш поступит Белоруссии до конца июня, как и планировалось ранее. В октябре Белоруссия также получила кредит в 0,5 миллиарда долларов из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).Песков указал, что тему перехода к единой валюте лидеры не затрагивали, а Лукашенко не поднимал вопроса о дополнительной экономической помощи Белоруссии.
https://ria.ru/20210529/zapad-1734644604.html
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ryanair, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, москва, белоруссия, краснодарский край, в мире

В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Лукашенко

19:28 29.05.2021 (обновлено: 20:29 29.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о переговорах Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.
Глава республики прибыл в Краснодарский край накануне. В пятницу лидеры общались более пяти часов. В субботу переговоры продолжились.

Посадка Ryanair и задержание Сапеги

Одной из тем встречи стало задержание россиянки Софьи Сапеги, которая 23 мая летела вместе с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем на самолете Ryanair. Девушку арестовали на два месяца.
"Разумеется, ее судьба нам небезразлична. Но также принимая во внимание тот факт, что у нее действительно <...> есть вид на жительство в Белоруссии", — заявил Песков журналистам.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
08:00
Почему у Запада нет приемов против Лукашенко
Путин поручил МИД "самым внимательным образом отслеживать" дело Сапеги, подчеркнув при этом, что "все должно происходить в рамках закона".
Как отметил представитель Кремля, в ситуации с рейсом Ryanair Москва выступает за серьезный подход, основанный на "положениях международного права в сфере международных перевозок".

"С нашей точки зрения, ситуация требует вдумчивого и конструктивного разбирательства, без поспешных выводов. А каскад поспешных эмоций, который был сделан европейскими столицами, скорее говорит о том, что подход не зиждется на попытке действительно прояснить обстоятельства", — подчеркнул он.

Лукашенко детально проинформировал Путина о том, "что произошло с самолетом Ryanair". Песков отметил, что не может раскрыть детали документов, которые глава республики предоставил российскому президенту.
Министерствам транспорта обоих государств поручили организовать совместную работу, чтобы вывезти на родину всех белорусов, находящихся в Европе. Это вызвано тем, что Агентство авиационной безопасности ЕС (EASA) призвало перевозчиков отказаться от полетов над Белоруссией до окончания международного расследования инцидента с Ryanair. Кроме того, лидеры стран — членов ЕС запретили белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство.

Сотрудничество в экономике

Лидеры также обсудили дальнейшее развитие торгово-экономического взаимодействия и борьбу с пандемией.
Они договорились о перечислении Минску второго транша российского госкредита в размере 500 миллионов долларов. Межправительственное соглашение об этом стороны подписали 21 декабря в Москве. По словам Пескова, транш поступит Белоруссии до конца июня, как и планировалось ранее. В октябре Белоруссия также получила кредит в 0,5 миллиарда долларов из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).
Песков указал, что тему перехода к единой валюте лидеры не затрагивали, а Лукашенко не поднимал вопроса о дополнительной экономической помощи Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
Вчера, 18:30
Лукашенко хочет показать Путину "некоторые документы" по инциденту с Ryanair
 
RyanairАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваБелоруссияКраснодарский крайВ мире
 
 
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