https://ria.ru/20210223/peregovory-1598619419.html
Путин и Лукашенко общались более шести часов
Путин и Лукашенко общались более шести часов
Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершилась в Сочи после более шести часов общения. РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T00:41
2021-02-23T00:41
2021-02-23T05:18
россия
александр лукашенко
владимир путин
сочи
белоруссия
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершилась в Сочи после более шести часов общения. Переговоры Путина и Лукашенко, прибывшего в Россию накануне, начались около 15.00 мск в понедельник. В пресс-службы белорусского президента ранее сообщали, что главы двух государств обсудят совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности.Во время переговоров президент России отметил, что сотрудничество двух стран востребовано на разных уровнях, в том числе на региональном. По словам Путина, Россия остается самым крупным торговым партнером для Белоруссии.Лукашенко в свою очередь рассказал, что почти все дорожные карты взаимодействия двух стран готовы к подписанию. Белорусский лидер также указал на своевременность и важность финансовой помощи, оказанной Москвой Минску.Кроме этого, президенты также обсудили вакцины от коронавируса. Президент России заявил о необходимости объединять усилия по производству вакцин, в том числе с Европой. При этом Лукашенко отметил, что производство вакцины "Спутник V" по российской технологии в Белоруссии начнется в марте.После переговоров лидеры двух государств покатались на лыжах в Красной поляне. После этого они отправились на обед.
https://ria.ru/20210222/vstrecha-1598573133.html
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россия, александр лукашенко, владимир путин, сочи, белоруссия
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости.
Встреча президентов России
и Белоруссии Владимира Путина
и Александра Лукашенко
завершилась в Сочи
после более шести часов общения.
Переговоры Путина и Лукашенко, прибывшего в Россию накануне, начались около 15.00 мск в понедельник. В пресс-службы белорусского президента ранее сообщали, что главы двух государств обсудят совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности.
Во время переговоров президент России отметил, что сотрудничество двух стран востребовано на разных уровнях, в том числе на региональном. По словам Путина, Россия остается самым крупным торговым партнером для Белоруссии.
Лукашенко в свою очередь рассказал, что почти все дорожные карты взаимодействия двух стран готовы к подписанию. Белорусский лидер также указал на своевременность и важность финансовой помощи, оказанной Москвой Минску.
Кроме этого, президенты также обсудили вакцины от коронавируса. Президент России заявил о необходимости объединять усилия по производству вакцин, в том числе с Европой. При этом Лукашенко отметил, что производство вакцины "Спутник V" по российской технологии в Белоруссии начнется в марте.
После переговоров лидеры двух государств покатались на лыжах в Красной поляне. После этого они отправились на обед.