https://ria.ru/20211222/belaes-1764861936.html

В Белоруссии рассказали, когда введут второй энергоблок БелАЭС

В Белоруссии рассказали, когда введут второй энергоблок БелАЭС - РИА Новости, 22.12.2021

В Белоруссии рассказали, когда введут второй энергоблок БелАЭС

Второй энергоблок Белорусской АЭС введут в эксплуатацию к лету 2022 года, сообщил в среду премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T11:31

2021-12-22T11:31

2021-12-22T11:39

белоруссия

в мире

гродненская область

белорусская аэс

министерство энергетики белоруссии

роман головченко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597107397_0:100:1818:1123_1920x0_80_0_0_3962af608a0bb1020891fd5bda263988.jpg

МИНСК, 22 дек - РИА Новости. Второй энергоблок Белорусской АЭС введут в эксплуатацию к лету 2022 года, сообщил в среду премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС.

https://ria.ru/20211123/belorussiiya-1760424062.html

белоруссия

гродненская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, в мире, гродненская область, белорусская аэс, министерство энергетики белоруссии, роман головченко