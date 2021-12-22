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В Белоруссии рассказали, когда введут второй энергоблок БелАЭС
В Белоруссии рассказали, когда введут второй энергоблок БелАЭС - РИА Новости, 22.12.2021
В Белоруссии рассказали, когда введут второй энергоблок БелАЭС
Второй энергоблок Белорусской АЭС введут в эксплуатацию к лету 2022 года, сообщил в среду премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T11:31
2021-12-22T11:31
2021-12-22T11:39
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роман головченко
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МИНСК, 22 дек - РИА Новости. Второй энергоблок Белорусской АЭС введут в эксплуатацию к лету 2022 года, сообщил в среду премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС.
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белоруссия, в мире, гродненская область, белорусская аэс, министерство энергетики белоруссии, роман головченко
11:31 22.12.2021 (обновлено: 11:39 22.12.2021)
В Белоруссии рассказали, когда введут второй энергоблок БелАЭС
Премьер Белоруссии Головченко: второй энергоблок БелАЭС введут к лету 2022 года