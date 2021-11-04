https://ria.ru/20211104/dekret-1757729282.html

Путин и Лукашенко подписали декрет Союзного государства

Путин и Лукашенко подписали декрет Союзного государства - РИА Новости, 04.11.2021

Путин и Лукашенко подписали декрет Союзного государства

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T18:13

2021-11-04T18:13

2021-11-04T20:17

владимир путин

александр лукашенко

союзное государство

белоруссия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757734580_0:230:3228:2045_1920x0_80_0_0_5df5ad8cd8d3dc092dcb5afbab754361.jpg

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства."Вижу, Путин подписал, и я подпишу", — сказал Лукашенко на онлайн-заседании Высшего госсовета СГ.Декрет утверждает все 28 союзных программ, одобренных в сентябре, а также основные направления реализации положений Договора о создании СГ на 2021-2023 годы.Путин назвал подписание декрета об интеграции серьезным шагом вперед.Программы по Союзному государству предполагают интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, единые подходы по пенсионной тематике и вопросам социального обеспечения, борьбу с терроризмом, взаимный доступ к госзакупкам и госзаказам. Кроме того, общей станет макроэкономическая политика, страны интегрируют платежные системы и гармонизируют денежно-кредитную политику, сформируют совместные рынки нефти и газа и т. д.Кроме того, лидеры приняли Военную доктрину Союзного государства и Концепцию миграционной политики двух стран.Как ранее заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, новая военная доктрина позволит повысить уровень согласованности оборонной политики и своевременно адаптировать задачи Минобороны стран.Концепция миграционной политики определит направления деятельности МВД, органов безопасности, погранслужб, внешнеполитических ведомств в сфере миграции с учетом возрастания миграционных потоков, указывал Мезенцев.Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года. К 20-летию документа создали рабочую группу по выработке отраслевых дорожных карт. Затем Москва и Минск переформатировали их в союзные программы по интеграции. Большинство из них рассчитаны до 2025 года, некоторые до 2027-го. И в Москве, и в Минске неоднократно подчеркивали, что в союзных программах отсутствуют политические вопросы, связанные с потерей суверенитета.

https://ria.ru/20211104/sotrudnichestvo-1757343685.html

https://ria.ru/20211104/belorussiya-1757726600.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия