https://ria.ru/20211104/dekret-1757729282.html
Путин и Лукашенко подписали декрет Союзного государства
Путин и Лукашенко подписали декрет Союзного государства - РИА Новости, 04.11.2021
Путин и Лукашенко подписали декрет Союзного государства
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T18:13
2021-11-04T18:13
2021-11-04T20:17
владимир путин
александр лукашенко
союзное государство
белоруссия
россия
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства."Вижу, Путин подписал, и я подпишу", — сказал Лукашенко на онлайн-заседании Высшего госсовета СГ.Декрет утверждает все 28 союзных программ, одобренных в сентябре, а также основные направления реализации положений Договора о создании СГ на 2021-2023 годы.Путин назвал подписание декрета об интеграции серьезным шагом вперед.Программы по Союзному государству предполагают интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, единые подходы по пенсионной тематике и вопросам социального обеспечения, борьбу с терроризмом, взаимный доступ к госзакупкам и госзаказам. Кроме того, общей станет макроэкономическая политика, страны интегрируют платежные системы и гармонизируют денежно-кредитную политику, сформируют совместные рынки нефти и газа и т. д.Кроме того, лидеры приняли Военную доктрину Союзного государства и Концепцию миграционной политики двух стран.Как ранее заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, новая военная доктрина позволит повысить уровень согласованности оборонной политики и своевременно адаптировать задачи Минобороны стран.Концепция миграционной политики определит направления деятельности МВД, органов безопасности, погранслужб, внешнеполитических ведомств в сфере миграции с учетом возрастания миграционных потоков, указывал Мезенцев.Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года. К 20-летию документа создали рабочую группу по выработке отраслевых дорожных карт. Затем Москва и Минск переформатировали их в союзные программы по интеграции. Большинство из них рассчитаны до 2025 года, некоторые до 2027-го. И в Москве, и в Минске неоднократно подчеркивали, что в союзных программах отсутствуют политические вопросы, связанные с потерей суверенитета.
https://ria.ru/20211104/sotrudnichestvo-1757343685.html
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владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия
18:13 04.11.2021 (обновлено: 20:17 04.11.2021)
Путин и Лукашенко подписали декрет Союзного государства
Путин и Лукашенко на заседании Высшего госсовета утвердили все 28 союзных программ
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости.
Президенты России
и Белоруссии Владимир Путин
и Александр Лукашенко
подписали интеграционный декрет Союзного государства.
"Вижу, Путин подписал, и я подпишу", — сказал Лукашенко на онлайн-заседании Высшего госсовета СГ.
Декрет утверждает все 28 союзных программ, одобренных в сентябре, а также основные направления реализации положений Договора о создании СГ на 2021-2023 годы.
Путин назвал подписание декрета об интеграции серьезным шагом вперед.
"Он абсолютно не связан с внутриполитическими повестками в наших странах. Он связан с необходимостью эффективно функционировать нашим экономикам и создавать конкурентные преимущества для того, чтобы повышать эффективность нашей работы, которая в конечном итоге направлена на повышение благосостояния наших граждан", — подчеркнул он.
Программы по Союзному государству предполагают интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, единые подходы по пенсионной тематике и вопросам социального обеспечения, борьбу с терроризмом, взаимный доступ к госзакупкам и госзаказам. Кроме того, общей станет макроэкономическая политика, страны интегрируют платежные системы и гармонизируют денежно-кредитную политику, сформируют совместные рынки нефти и газа и т. д.
Кроме того, лидеры приняли Военную доктрину Союзного государства и Концепцию миграционной политики двух стран.
Как ранее заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, новая военная доктрина позволит повысить уровень согласованности оборонной политики и своевременно адаптировать задачи Минобороны стран.
Концепция миграционной политики определит направления деятельности МВД, органов безопасности, погранслужб, внешнеполитических ведомств в сфере миграции с учетом возрастания миграционных потоков, указывал Мезенцев.
Россия и Белоруссия
подписали Договор о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года. К 20-летию документа создали рабочую группу по выработке отраслевых дорожных карт. Затем Москва
и Минск
переформатировали их в союзные программы по интеграции. Большинство из них рассчитаны до 2025 года, некоторые до 2027-го. И в Москве, и в Минске неоднократно подчеркивали, что в союзных программах отсутствуют политические вопросы, связанные с потерей суверенитета.