https://ria.ru/20200703/1573842472.html
Путин и Лукашенко во Ржеве обсудили двусторонние отношения
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко во Ржеве имели возможность обменяться мнениями по вопросам двусторонних отношений, РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:34
2020-07-03T12:34
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
ржев
политика
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https://ria.ru/20200630/1573703774.html
1
ржев
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, ржев, политика