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Путин и Лукашенко во Ржеве обсудили двусторонние отношения
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко во Ржеве имели возможность обменяться мнениями по вопросам двусторонних отношений, РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:34
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
ржев
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, ржев, политика

Путин и Лукашенко во Ржеве обсудили двусторонние отношения

12:34 03.07.2020
1058
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко во Ржеве имели возможность обменяться мнениями по вопросам двусторонних отношений, интеграции и международным делам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин и Лукашенко 30 июня открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом, возложив цветы к памятнику.
"Президенты во Ржеве имели возможность обменяться мнениями, действительно. Краткое общение состоялось, обсудили и двусторонние отношения, и темы интеграционные, и в целом обменялись мнениями о международных делах", - сказал Песков.
Путин передал записку ветерану на открытии памятника под Ржевом
30 июня, 19:03
Путин передал записку ветерану подо Ржевом
1350003
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Александр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинРжевПолитика
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