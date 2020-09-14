Путин и Лукашенко договорились активизировать работу ключевых предприятий
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе встречи в Сочи договорились активизировать работу межправкомиссиий и ключевых отраслевых предприятий двух стран, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он напомнил, что президент РФ еще в начале беседы с белорусским коллегой сказал о сокращении товарооборота двух стран на фоне неблагоприятной мировой экономической конъюнктуры, вызванной пандемией коронавируса.
"Он, к сожалению, сократился на 21% с небольшим, что не может устраивать ни Москву, ни Минск, и что абсолютно не в интересах народов наших двух стран. В этой связи главы государств договорились активизировать работу межправкомиссии, активизировать работу по линии ведомств и также - что примечательно - по линии ключевых предприятий отраслевых", - сообщил Песков по итогам переговоров.
Представитель Кремля уточнил, что в рамках выполнения этой договоренности руководителям соответствующих министерств, ведомств и предприятий будет дано поручение "вступить в прямой контакт и начать обсуждать конкретные проекты с тем, чтобы прекратить эту понижающую тенденцию в плане товарооборота между двумя странами".
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