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Путин и Лукашенко договорились активизировать работу ключевых предприятий
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе встречи в Сочи договорились активизировать работу межправкомиссиий и ключевых... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T20:38
2020-09-14T20:38
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
сочи
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Президенты России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> в ходе встречи в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> договорились активизировать работу межправкомиссиий и ключевых отраслевых предприятий двух стран, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Он напомнил, что президент РФ еще в начале беседы с белорусским коллегой сказал о сокращении товарооборота двух стран на фоне неблагоприятной мировой экономической конъюнктуры, вызванной пандемией коронавируса.Представитель Кремля уточнил, что в рамках выполнения этой договоренности руководителям соответствующих министерств, ведомств и предприятий будет дано поручение "вступить в прямой контакт и начать обсуждать конкретные проекты с тем, чтобы прекратить эту понижающую тенденцию в плане товарооборота между двумя странами".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200914/putin-lukashenko-1577228937.html
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россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, сочи, белоруссия, в мире

Путин и Лукашенко договорились активизировать работу ключевых предприятий

20:38 14.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе встречи в Сочи договорились активизировать работу межправкомиссиий и ключевых отраслевых предприятий двух стран, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он напомнил, что президент РФ еще в начале беседы с белорусским коллегой сказал о сокращении товарооборота двух стран на фоне неблагоприятной мировой экономической конъюнктуры, вызванной пандемией коронавируса.
"Он, к сожалению, сократился на 21% с небольшим, что не может устраивать ни Москву, ни Минск, и что абсолютно не в интересах народов наших двух стран. В этой связи главы государств договорились активизировать работу межправкомиссии, активизировать работу по линии ведомств и также - что примечательно - по линии ключевых предприятий отраслевых", - сообщил Песков по итогам переговоров.
Представитель Кремля уточнил, что в рамках выполнения этой договоренности руководителям соответствующих министерств, ведомств и предприятий будет дано поручение "вступить в прямой контакт и начать обсуждать конкретные проекты с тем, чтобы прекратить эту понижающую тенденцию в плане товарооборота между двумя странами".
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
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