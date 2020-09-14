https://ria.ru/20200914/predpriyatiya-1577235705.html

Путин и Лукашенко договорились активизировать работу ключевых предприятий

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе встречи в Сочи договорились активизировать работу межправкомиссиий и ключевых... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T20:38

2020-09-14T20:38

2020-09-14T20:38

россия

александр лукашенко

дмитрий песков

владимир путин

сочи

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Президенты России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> в ходе встречи в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> договорились активизировать работу межправкомиссиий и ключевых отраслевых предприятий двух стран, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Он напомнил, что президент РФ еще в начале беседы с белорусским коллегой сказал о сокращении товарооборота двух стран на фоне неблагоприятной мировой экономической конъюнктуры, вызванной пандемией коронавируса.Представитель Кремля уточнил, что в рамках выполнения этой договоренности руководителям соответствующих министерств, ведомств и предприятий будет дано поручение "вступить в прямой контакт и начать обсуждать конкретные проекты с тем, чтобы прекратить эту понижающую тенденцию в плане товарооборота между двумя странами".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200914/putin-lukashenko-1577228937.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, сочи, белоруссия, в мире