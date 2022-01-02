https://ria.ru/20220102/grigorovich-1765817671.html

Биография Юрия Григоровича

Биография Юрия Григоровича - РИА Новости, 02.01.2022

Биография Юрия Григоровича

Хореограф-постановщик, балетмейстер Государственного академического Большого театра России, Народный артист СССР Юрий Николаевич Григорович родился 2 января... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T04:00

2022-01-02T04:00

2022-01-02T04:00

справки

юрий григорович

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/52772/01/527720124_0:10:3005:1700_1920x0_80_0_0_d575b8a154c7767981a76e7d65fe6d0f.jpg

Хореограф-постановщик, балетмейстер Государственного академического Большого театра России, Народный артист СССР Юрий Николаевич Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде (Санкт-Петербурге) в семье служащего. Его дядя по матери, Георгий Розай, был танцовщиком – выпускником петербургской балетной школы, участником парижских сезонов в антрепризе Сергея Дягилева.В 1946 году Юрий Григорович окончил Ленинградское хореографическое училище (ныне Санкт-Петербургская академия русского балета имени А.Я. Вагановой), где занимался под руководством педагогов Бориса Шаврова и Алексея Писарева. Он был принят в балетную труппу Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени С.М. Кирова (ныне Мариинский театр), солистом которой оставался до 1961 года.Cреди его ролей в театре – Половчанин в опере "Князь Игорь" композитора Александра Бородина, Нурали в "Бахчисарайском фонтане" Бориса Асафьева, Шурале в одноименном балете Фарида Яруллина, Северьян в "Каменном цветке" Сергея Прокофьева, Ретиарий в "Спартаке" Арама Хачатуряна и другие.Первые свои постановки Григорович осуществил в Ленинградском Доме культуры имени А.М. Горького. В 1948 году им были поставлены балеты "Аистенок" Дмитрия Клебанова и "Семеро братьев" на музыку Александра Варламова.Успех пришел к Юрию Григоровичу после постановки им на сцене театра имени С.М. Кирова балетов "Каменный цветок" Прокофьева (1957) и "Легенда о любви" Арифа Меликова (1961).В 1961-1964 годах Юрий Григорович был балетмейстером Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр).В 1964-1995 годах Григорович занимал пост главного балетмейстера Большого театра (в 1988 году должность была переименована в художественного руководителя балетной труппы).На сцену Большого театра Григорович перенес свои балеты "Каменный цветок" (1959), "Легенда о любви" (1965) и "Ромео и Джульетта" Прокофьева (1979), мировая премьера последнего из них состоялась в Парижской национальной опере в 1978 году.Первым его оригинальным спектаклем, поставленным в Большом театре, стал балет "Щелкунчик" Петра Чайковского (1966). В отличие от ранних постановок, интерпретировавших балет как детскую сказку, Григорович представил балет как философско-хореографическую поэму. Он создал здесь новую хореографию на основе полной партитуры Чайковского.Большой успех в различных странах мира имел балет "Спартак", поставленный Григоровичем на музыку Арама Хачатуряна (1968). Балетмейстеру удалось создать поэму о бессмертии героического подвига. Этот балет в 1970 году был удостоен Ленинской премии. В Большом театре Григорович поставил балеты "Иван Грозный" на музыку Сергея Прокофьева (1975), "Ангара" Андрея Эшпая (1976),"Золотой век" Дмитрия Шостаковича (1982).Под редакцией Григоровича в главном театре страны были осуществлены постановки классических балетов "Спящая красавица" (1963, 1973) и "Лебединое озеро" (1969, 2001) Чайковского, "Раймонда" (1984, 2003) Александра Глазунова, "Жизель" (1987) и "Корсар" (1994) Адольфа Адана, "Баядерка" (1991) и "Дон Кихот" (1994) Людвига Минкуса.В 1991-1994 годах Григорович руководил основанной им труппой "Большой театр – студия Юрия Григоровича".В 1993-1995 годах сотрудничал с балетной труппой Башкирского государственного театра оперы и балета.В 1996 году он стал фактическим основателем тетра балета в Краснодаре (балетная труппа краснодарского Музыкального театра ТО "Премьера").В Краснодаре состоялись премьеры постановок Григоровича "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Дон Кихот", "Спартак", "Ромео и Джульетта", "Золотой век", "Тщетная предосторожность", "Каменный цветок", "Легенда о любви", "Корсар", "Баядерка", "Иван Грозный", "Спящая красавица" и др. В 1999 году Григорович вернулся на московскую сцену, осуществив постановки в театре "Кремлевский балет" – "Ромео и Джульетта" (1999) и "Иван Грозный" (2001), затем "Корсар" (2007). В 2008 году в Московском академическом музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко им был поставлен балет "Каменный цветок".В 2001 году Юрий Григорович вернулся к сотрудничеству с Большим театром, начав репетиции балета "Лебединое озеро" в новой редакции, затем были возобновлены постановки "Легенды о любви", "Раймонда", "Щелкунчик", "Спартак", "Золотой век" и другие.В феврале 2008 года Юрий Григорович по предложению руководства Большого театра стал штатным балетмейстером труппы. В ноябре 2011 года с триумфом прошла первая балетная премьера на исторической сцене Большого театра после реконструкции – "Спящая красавица" в постановке Юрия Григоровича. В ноябре 2012 года состоялась премьера балета "Иван Грозный" Прокофьева в новой хореографической редакции балетмейстера. В октябре 2016 года Большой театр представил возобновленный балет "Золотой век" Шостаковича в новой редакции Юрия Григоровича.В декабре 2016 года в новой хореографической редакции Григоровича в Мариинском театре состоялась премьера балета "Каменный цветок" Прокофьева. Премьера была приурочена 125-летию композитора и 90-летию балетмейстера.Григорович также поставил спектакли в театрах Новосибирска, Екатеринбурга, Минска, Таллина, Вены, Парижа, Рима, Стокгольма, Генуи, Праги, Стамбула, Сеула и других городов. В кино экранизированы его балеты "Спартак" (1976) и "Иван Грозный" (под названием "Грозный век", 1977).Юрий Григорович ведет активную преподавательскую деятельность. В 1974-1988 годах он был профессором балетмейстерского отделения Ленинградской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова.С 1988 года является профессором, заведующим кафедрой хореографии и балетоведения Московской государственной академии хореографии.В 1975-1985 годах Григорович был президентом основанного им же Комитета танца Международного института театра при ЮНЕСКО.С 1989 года – президент Ассоциации (ныне Международный союз) деятелей хореографии. В 1990 году Григорович стал президентом фонда "Русский балет".С 1992 года он является президентом программы Benois de la danse, от имени Международного союза деятелей хореографии ежегодно присуждающей приз Benois de la danse за выдающиеся достижения в искусстве балета. Является художественным руководителем, сопредседателем Международного конкурса артистов балета в Москве, а также неоднократно возглавлял жюри конкурсов в Болгарии (Варна), Финляндии, США, Швейцарии и Японии.Юрий Григорович удостоен многих почетных званий, правительственных наград и премий. Народный артист СССР (1973), Герой Социалистического труда (1986), лауреат Ленинской премии (1970), дважды лауреат Государственной премии СССР (1977, 1985). Награжден орденами Ленина (1976) и Октябрьской Революции (1981), "За заслуги перед Отечеством" III (2002), II (2007), и I (2011) степеней. В 2017 году Юрий Григорович был удостоен Ордена Святого апостола Андрея Первозванного – высшей награды Российской Федерации.Григорович также отмечен наградами иностранных государств.Юрий Григорович был женат на известной балерине, солистке Большого театра Наталье Бессмертновой (1941-2008).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, юрий григорович, санкт-петербург