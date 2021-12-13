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Крупные аварии с морскими судами в мире в 2019-2021 годах

Крупные аварии с морскими судами в мире в 2019-2021 годах - РИА Новости, 13.12.2021

Крупные аварии с морскими судами в мире в 2019-2021 годах

13 декабря два грузовых судна столкнулись в Балтийском море между Истадом (Швеция) и Борнхольмом (Дания), одно из них перевернулось. Один корабль... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T12:46

2021-12-13T12:46

2021-12-13T12:46

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202113 декабря два грузовых судна столкнулись в Балтийском море между Истадом (Швеция) и Борнхольмом (Дания), одно из них перевернулось. Один корабль зарегистрирован в Дании, другой – в Норвегии. 26 мая российское судно "Амур" (23 человека на борту), шедшее из Корсакова в Момбецу на Хоккайдо (Япония) с грузом краба, в 23 километрах от порта Момбецу столкнулось с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару". Японское судно перевернулось. Находившиеся на его борту пять человек были спасены экипажем "Амура", впоследствии трое из них скончались. С российской стороны пострадавших нет. 29 мая судно Nazmiye Ana под панамским флагом, пришвартованное в испанском порту Кастельон-де-ла-Плана, перевернулось, когда началась разгрузка. Три человека пострадали, двое – моряк и грузчик – пропали без вести. Тело моряка позже нашли. 28 мая японских сухогруз Byakko и химический танкер Ulsan Pioneer под флагом Маршалловых островов столкнулись во Внутреннем Японском море. После инцидента сухогруз перевернулся и затонул. На нем находились 12 членов экипажа, три человека из них считаются пропавшими без вести. На борту танкера находились 13 человек. Это граждане Южной Кореи и Мьянмы. Никто из них не пострадал. 13 апреля у берегов американского штата Луизиана произошло опрокидывание 39-метрового торгового судна, на борту которого находились 19 человек. Шестерых удалось спасти, пятеро были обнаружены мертвыми, и восемь числятся пропавшими без вести. 17 января украинский сухогруз Arvin затонул у побережья Турции. На его борту были 12 человек: двое россиян и десять граждан Украины. По данным береговой охраны, трое моряков погибли, шестерых удалось спасти, трое пропали без вести. 202028 декабря в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области произошло затопление рыболовецкого судна "Онега". Траулер затонул из-за обледенения в условиях шторма. На судне сработал спасательный буй. На борту находились 19 человек. Двоих из них спасли коллеги с другого судна. 4 января 2021 года поисково-спасательная операция в районе крушения траулера была завершена, тела 17 погибших моряков обнаружены не были. 24 декабря произошло возгорание на российском судне "Свеаборг" (Sveaborg), которое находилось на ремонте в порту на Канарских островах. В результате три человека погибли, четверо пострадали, отравившись продуктами горения. 11 ноября ночью танкер под греческим флагом столкнулся с турецким рыболовным катером в 15 морских милях от города Караташ провинции Адана на юге Турции. Рыбаки с других катеров обнаружили катер Polatbey перевернутым. Пять рыбаков пропали без вести. 24 октября в Азовском море в устье Керченского пролива на танкере "Генерал Ази Асланов", направлявшегося в Ростов-на-Дону, произошел взрыв. Троих членов экипажа выбросило за борт, еще десятерых подобрало проходящее мимо судно "Сириус". Судно шло пустым, взорвались пары нефтепродуктов. Танкер с поврежденной палубой изначально отбуксировали на якорную стоянку к кубанскому берегу, а затем в керченский порт Крым. 26 октября поисково-спасательная операция была прекращена, так как надежды найти моряков живыми не осталось. 17 октября в акватории Баренцева моря в районе губы Вайда Печенгского района Мурманской области маломерное судно под названием "Юбилейный" ударилось о скалистый грунт береговой линии, перевернулось и затонуло. На борту находились десять пассажиров и членов экипажа, семеро из них были спасены. 28 июня рано утром у берегов филиппинской провинции Западный Миндоро столкнулись филиппинское рыболовецкое судно Liberty 5 с зарегистрированным в Гонконге грузовым судном Vienna Wood. После этого рыболовецкое судно перевернулось. После инцидента по меньшей мере 14 человек пропали без вести. 11 мая утром в порту Белаван в индонезийском городе Медан произошел пожар на нефтеналивном танкере Jag Leela. В результате инцидента семь членов экипажа погибли, 22 пострадали. 10 января в Черном море в районе Стамбула (Турция) судно-химовоз GLARD 2 под российским флагом столкнулся с рыболовецким катером Dursun Ali Coskun, который после столкновения затонул. На лодке находились шесть рыбаков, троих удалось спасти. 20192 ноября произошел хлопок газа на танкере "Залив Америка" в порту города Находки. Возникло небольшое возгорание, но его быстро потушили. Взрывом разворотило полностью середину палубы, три человека выкинуло за борт. Двоих подняли, третий утонул. 12 сентября перевозившее уголь судно Hira Parbat-8 затонуло в Бенгальском заливе недалеко от Бангладеш. Находившиеся на его борту 12 членов экипажа пропали без вести. 1 июля произошел взрыв во время закачивания сжиженного углеводородного газа на итальянском танкере Synzania в порту Алиага провинции Измир на западе Турции. Возникший пожар был быстро потушен. 16 человек получили ранения, один скончался в больнице. 17 июня пассажирское судно перевернулось у берегов индонезийской провинции Восточная Ява. При крушении выжили 39 пассажиров судна, не менее 17 человек погибли, один считается пропавшим без вести. В ночь на 11 июня на танкере "В Ф Танкер 16" (ходит под российским флагом) в морском порту Махачкалы раздался взрыв, возник пожар. . ЧП произошло при выгрузке сырой нефти. В результате инцидента погибли три человека, еще пять получили травмы и ожоги. 1 июня грузовое судно с 18 членами экипажа на борту перевернулось у берегов индонезийской провинции Центральное Сулавеси из-за сильных волн и плохих погодных условий. Позже оно затонуло. 17 человек пропали без вести. 26 мая два японских грузовых судна столкнулись в водах Тихого океана к востоку от побережья страны, после чего одно из них затонуло. В момент происшествия на борту затонувшего судна находились пять членов экипажа, одному из них удалось спастись. Представители береговой охраны подчеркивали, что в районе столкновения ночью стоял густой туман. 25 апреля в результате кораблекрушения судна, нелегально отправившегося из венесуэльского города Гуирия в штате Сукре в Тринидад и Тобаго пропали без вести 33 человека, два человека спасены. Лодка перевернулась из-за сильного ветра у острова Патос в заливе Париа. 28 января на танкере в судоверфи Тузла в Стамбуле (Турция) во время ремонтных работ возник пожар на танкере под флагом Гонконга. В результате ЧП два человека погибли и 11 пострадали. 21 января в Керченском проливе загорелись два судна "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании. Пожар произошел во время передачи топлива с борта на борт. На обоих судах было 32 человека: двенадцать спаслись, десять погибли, еще десять пропали без вести. Пожар на судах продолжался несколько недель. Горение топлива на танкере "Канди" прекратилось 1 марта, а на "Маэстро" – 4 марта. 8 января нефтяной танкер Aulac Fortune, который ходил под вьетнамским флагом, взорвался и загорелся у берегов гонконгского острова Ламма. В результате инцидента один человек погиб, трое числятся пропавшими без вести, 21 человек спасен. 7 января грузовое судно "Волга-Балт", шедшее под панамским флагом, затонуло в Черном море в 80 километрах от Самсуна в Турции. Экипаж состоял из 11 граждан Украины, двоих граждан Азербайджана. Как сообщало агентство Anadolu, судно разломилось пополам и затонуло, в результате шесть человек погибли, семеро были спасены. 2 января тайваньское грузовое судно затонуло у побережья китайской восточной провинции Чжэцзян, один человек погиб, еще девять пропали без вести. На борту в момент катастрофы находились 15 человек: один житель Тайваня и 14 граждан Мьянмы. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

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