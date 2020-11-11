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Греческий танкер столкнулся с турецким рыболовным катером
Греческий танкер столкнулся с турецким рыболовным катером
Танкер под греческим флагом столкнулся с турецким рыболовным катером в 15 морских милях от города Караташ провинции Адана на юге Турции, пять рыбаков пока не... РИА Новости, 11.11.2020
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адана (провинция)
турция
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АНКАРА, 11 ноя – РИА Новости. Танкер под греческим флагом столкнулся с турецким рыболовным катером в 15 морских милях от города Караташ провинции Адана на юге Турции, пять рыбаков пока не удается найти, сообщает телеканал Haber Turk в среду.ЧП произошло ночью. Рыбаки с других катеров обнаружили катер Polatbey перевернутым. По их утверждениям, катер перевернулся после столкновения с судном под греческим флагом.Спасатели ведут поиск пяти человек с рыболовного катера.
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адана (провинция)
турция
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адана (провинция), турция, в мире

Греческий танкер столкнулся с турецким рыболовным катером

11:17 11.11.2020
 
© AP PhotoТурецкая береговая охрана
Турецкая береговая охрана - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© AP Photo
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АНКАРА, 11 ноя – РИА Новости. Танкер под греческим флагом столкнулся с турецким рыболовным катером в 15 морских милях от города Караташ провинции Адана на юге Турции, пять рыбаков пока не удается найти, сообщает телеканал Haber Turk в среду.
ЧП произошло ночью. Рыбаки с других катеров обнаружили катер Polatbey перевернутым. По их утверждениям, катер перевернулся после столкновения с судном под греческим флагом.
Спасатели ведут поиск пяти человек с рыболовного катера.
Поисковые работы на месте столкновения танкера GLARD 2 под российским флагом с рыболовецким катером в районе Стамбула - РИА Новости, 1920, 10.01.2020
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Адана (провинция)ТурцияВ мире
 
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