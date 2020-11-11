https://ria.ru/20201111/turtsiya-1584058770.html

Греческий танкер столкнулся с турецким рыболовным катером

Греческий танкер столкнулся с турецким рыболовным катером

Танкер под греческим флагом столкнулся с турецким рыболовным катером в 15 морских милях от города Караташ провинции Адана на юге Турции, пять рыбаков пока не... РИА Новости, 11.11.2020

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адана (провинция)

турция

в мире

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АНКАРА, 11 ноя – РИА Новости. Танкер под греческим флагом столкнулся с турецким рыболовным катером в 15 морских милях от города Караташ провинции Адана на юге Турции, пять рыбаков пока не удается найти, сообщает телеканал Haber Turk в среду.ЧП произошло ночью. Рыбаки с других катеров обнаружили катер Polatbey перевернутым. По их утверждениям, катер перевернулся после столкновения с судном под греческим флагом.Спасатели ведут поиск пяти человек с рыболовного катера.

https://ria.ru/20200110/1563243154.html

адана (провинция)

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

адана (провинция), турция, в мире