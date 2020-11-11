https://ria.ru/20201111/turtsiya-1584058770.html
Греческий танкер столкнулся с турецким рыболовным катером
Греческий танкер столкнулся с турецким рыболовным катером
Танкер под греческим флагом столкнулся с турецким рыболовным катером в 15 морских милях от города Караташ провинции Адана на юге Турции, пять рыбаков пока не... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T11:17
2020-11-11T11:17
2020-11-11T11:17
адана (провинция)
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156284/67/1562846725_0:156:3364:2048_1400x0_80_0_0_d5c642f154e9fa1a9c634cad4072f000.jpg
АНКАРА, 11 ноя – РИА Новости. Танкер под греческим флагом столкнулся с турецким рыболовным катером в 15 морских милях от города Караташ провинции Адана на юге Турции, пять рыбаков пока не удается найти, сообщает телеканал Haber Turk в среду.ЧП произошло ночью. Рыбаки с других катеров обнаружили катер Polatbey перевернутым. По их утверждениям, катер перевернулся после столкновения с судном под греческим флагом.Спасатели ведут поиск пяти человек с рыболовного катера.
https://ria.ru/20200110/1563243154.html
адана (провинция)
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156284/67/1562846725_86:0:2817:2048_1400x0_80_0_0_6e2841e5097c8b7e5c8604490453f21a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
адана (провинция), турция, в мире