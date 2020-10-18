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Три человека пропали без вести после крушения судна в Баренцевом море
В акватории Баренцева моря затонуло маломерное судно, на борту которого находились десять пассажиров и членов экипажа. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T09:31
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баренцево море
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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<strong>МУРМАНСК, 18 окт — РИА Новости.</strong> В акватории <u><a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/">Баренцева моря</a></u> затонуло маломерное судно, на борту которого находились десять пассажиров и членов экипажа.Как сообщили в следственном управлении на транспорте СК, семерых спасли, поиски троих человек продолжаются.По данным следствия, инцидент произошел вечером в субботу в районе губы Вайда Печенгского района Мурманской области. Судно под названием "Юбилейный" ударилось о скалистый грунт береговой линии, перевернулось и затонуло.В СК уточнили, что это произошло из-за ошибки в управлении.В поисковых мероприятиях принимает участие руководитель Мурманского следственного отдела на транспорте. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России — "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
https://radiosputnik.ria.ru/20200806/1575439536.html
баренцево море
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баренцево море, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Три человека пропали без вести после крушения судна в Баренцевом море

09:31 18.10.2020 (обновлено: 12:03 18.10.2020)
 
© Фото : Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФСотрудники Следственного комитета Российской Федерации
Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© Фото : Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ
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МУРМАНСК, 18 окт — РИА Новости. В акватории Баренцева моря затонуло маломерное судно, на борту которого находились десять пассажиров и членов экипажа.
Как сообщили в следственном управлении на транспорте СК, семерых спасли, поиски троих человек продолжаются.
По данным следствия, инцидент произошел вечером в субботу в районе губы Вайда Печенгского района Мурманской области. Судно под названием "Юбилейный" ударилось о скалистый грунт береговой линии, перевернулось и затонуло.
В СК уточнили, что это произошло из-за ошибки в управлении.
В поисковых мероприятиях принимает участие руководитель Мурманского следственного отдела на транспорте. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России — "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
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"Обращался в консульство". Источник назвал имя владельца судна в Ливане
 
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Баренцево мореСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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