https://ria.ru/20201018/sudno-1580332564.html

Три человека пропали без вести после крушения судна в Баренцевом море

В акватории Баренцева моря затонуло маломерное судно, на борту которого находились десять пассажиров и членов экипажа. РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T09:31

2020-10-18T09:31

2020-10-18T12:03

баренцево море

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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<strong>МУРМАНСК, 18 окт — РИА Новости.</strong> В акватории <u><a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/">Баренцева моря</a></u> затонуло маломерное судно, на борту которого находились десять пассажиров и членов экипажа.Как сообщили в следственном управлении на транспорте СК, семерых спасли, поиски троих человек продолжаются.По данным следствия, инцидент произошел вечером в субботу в районе губы Вайда Печенгского района Мурманской области. Судно под названием "Юбилейный" ударилось о скалистый грунт береговой линии, перевернулось и затонуло.В СК уточнили, что это произошло из-за ошибки в управлении.В поисковых мероприятиях принимает участие руководитель Мурманского следственного отдела на транспорте. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России — "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

https://radiosputnik.ria.ru/20200806/1575439536.html

баренцево море

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

баренцево море, следственный комитет россии (ск рф), происшествия