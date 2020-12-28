https://ria.ru/20201228/onega-1591167892.html

В Баренцевом море затонуло судно с рыбаками, пропали 17 человек

В Баренцевом море затонуло судно с рыбаками, пропали 17 человек

Российское судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, сообщило МЧС. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T08:22

2020-12-28T08:22

2020-12-28T10:40

крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море

баренцево море

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российское судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, сообщило МЧС.На борту находились 19 человек. Двоих из них спасли коллеги с другого судна, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Еще 17 числятся пропавшими без вести. По предварительным данным экстренных служб, они погибли.Инцидент произошел в понедельник утром в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области. По предварительным данным, "Онега" затонула из-за обледенения. На судне сработал спасательный буй.В районе поисков плохие погодные условия и нет связи. Из-за непогоды спасатели не могут задействовать авиацию. По словам источника агентства в спасательных службах, температура воды в акватории Баренцева моря крайне низкая.В профсоюзе моряков сообщили РИА Новости, что большинство рыбаков — россияне. По некоторой информации, еще один член экипажа был из Сьерра-Леоне.Следствие возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации морского и водного транспорта.Рыболовецкое судно "Онега" было построено в Норвегии в 1979 году, валовая вместимость – 368 тонн, порт приписки — Мурманск, ходило под флагом России. Оно принадлежит рыболовецкому колхозу имени Калинина.Согласно данным Marine Traffic, судно вышло из норвежского порта Киркинес 14 декабря, а последний раз заходило в Мурманск 11 декабря.

https://ria.ru/20201018/sudno-1580332564.html

баренцево море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, баренцево море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия