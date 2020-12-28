Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201228/onega-1591167892.html
В Баренцевом море затонуло судно с рыбаками, пропали 17 человек
В Баренцевом море затонуло судно с рыбаками, пропали 17 человек
Российское судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, сообщило МЧС. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T08:22
2020-12-28T10:40
крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море
баренцево море
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591171850_4:0:984:551_1920x0_80_0_0_d476ddb6ec416b83b0f9b9325355bffd.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российское судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, сообщило МЧС.На борту находились 19 человек. Двоих из них спасли коллеги с другого судна, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Еще 17 числятся пропавшими без вести. По предварительным данным экстренных служб, они погибли.Инцидент произошел в понедельник утром в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области. По предварительным данным, "Онега" затонула из-за обледенения. На судне сработал спасательный буй.В районе поисков плохие погодные условия и нет связи. Из-за непогоды спасатели не могут задействовать авиацию. По словам источника агентства в спасательных службах, температура воды в акватории Баренцева моря крайне низкая.В профсоюзе моряков сообщили РИА Новости, что большинство рыбаков — россияне. По некоторой информации, еще один член экипажа был из Сьерра-Леоне.Следствие возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации морского и водного транспорта.Рыболовецкое судно "Онега" было построено в Норвегии в 1979 году, валовая вместимость – 368 тонн, порт приписки — Мурманск, ходило под флагом России. Оно принадлежит рыболовецкому колхозу имени Калинина.Согласно данным Marine Traffic, судно вышло из норвежского порта Киркинес 14 декабря, а последний раз заходило в Мурманск 11 декабря.
https://ria.ru/20201018/sudno-1580332564.html
баренцево море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591171850_249:0:984:551_1920x0_80_0_0_c7b285ff95609e1d0fc307136a065246.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, баренцево море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Баренцевом море затонуло судно с рыбаками, пропали 17 человек

08:22 28.12.2020 (обновлено: 10:40 28.12.2020)
 
© Фото : АО "Вариант РПФ"Судно "Онега"
Судно Онега - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© Фото : АО "Вариант РПФ"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российское судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, сообщило МЧС.
На борту находились 19 человек. Двоих из них спасли коллеги с другого судна, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Еще 17 числятся пропавшими без вести. По предварительным данным экстренных служб, они погибли.
Инцидент произошел в понедельник утром в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области. По предварительным данным, "Онега" затонула из-за обледенения. На судне сработал спасательный буй.
В районе поисков плохие погодные условия и нет связи. Из-за непогоды спасатели не могут задействовать авиацию. По словам источника агентства в спасательных службах, температура воды в акватории Баренцева моря крайне низкая.
В профсоюзе моряков сообщили РИА Новости, что большинство рыбаков — россияне. По некоторой информации, еще один член экипажа был из Сьерра-Леоне.
Следствие возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации морского и водного транспорта.
Рыболовецкое судно "Онега" было построено в Норвегии в 1979 году, валовая вместимость – 368 тонн, порт приписки — Мурманск, ходило под флагом России. Оно принадлежит рыболовецкому колхозу имени Калинина.
Согласно данным Marine Traffic, судно вышло из норвежского порта Киркинес 14 декабря, а последний раз заходило в Мурманск 11 декабря.
Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
18 октября, 09:31
Три человека пропали без вести после крушения судна в Баренцевом море
 
Крушение рыболовного судна "Онега" в Баренцевом мореБаренцево мореМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:12Появилось видео с места нападения на силовиков в Грозном
16:10Путин передал соболезнования семьям погибших при крушении судна "Онега"
16:09Голикова объяснила, почему меняются данные по смертности от коронавируса
16:08Названы самые популярные города России у туристов с детьми
16:07Голикова заявила о "ковид-диссидентах" в правительстве
16:05Гинцбург рассказал о действии препарата от коронавируса на основе антител
16:01Жириновский назвал еще одного возможного кандидата на пост президента
15:58Гинцбург спрогнозировал цену препарата от COVID-19 на основе антител
15:55Гинцбург рассказал о разработке лекарств от COVID-19 на основе антител
15:54Гинцбург рассказал о состоянии пожилых участников испытаний "Спутника V"
15:52Гинцбург анонсировал испытания препарата от COVID-19 на основе антител
15:51Путин назначил Ивана Корнева заместителем директора Росфинмониторинга
15:51Умерла заслуженная артистка России Валентина Широнина
15:45Голикова назвала нехватку кадров наиболее узким местом в здравоохранении
15:45Голикова отвергла обвинения в адрес России в искажении данных по COVID-19
15:42Голикова рассказала о российской стратегии борьбы с коронавирусом
15:38Росрыболовство назвало основные версии ЧП с траулером "Онега"
15:35Иран обвинил 48 человек в причастности к гибели Сулеймани
15:35Алиса Фрейндлих перед госпитализацией с COVID-19 неделю лечилась дома
15:34В Крыму назвали разрыв Украины с "русским миром" смертельным номером
Лента новостейМолния