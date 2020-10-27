https://ria.ru/20201027/tanker-1581822127.html

При осмотре взорвавшегося танкера обнаружили тела погибших

Следователи при осмотре танкера "Генерал Ази Асланов" обнаружили останки, предположительно, они принадлежат пропавшим членам экипажа. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T19:08

2020-10-27T19:08

2020-10-27T19:45

взрыв на танкере в азовском море

россия

азовское море

следственный комитет россии (ск рф)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Следователи при осмотре танкера "Генерал Ази Асланов" обнаружили останки, предположительно, они принадлежат пропавшим членам экипажа. Об этом сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> Елена Марковская."Для установления личности погибших назначены генетические экспертизы", — добавила она.Взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" в <a href="http://ria.ru/location_Azovskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Азовском море</a> в устье <a href="http://ria.ru/location_Kerchenskijj_proliv/" target="_blank" data-auto="true">Керченского пролива</a> произошел в субботу. Троих членов экипажа выбросило за борт, еще десятерых подобрало проходящее мимо судно "Сириус". Состояние спасенных удовлетворительное.По предварительным данным <a href="http://ria.ru/organization_Rosmorrechflot/" target="_blank" data-auto="true">Росморречфлота</a>, танкер пустым шел в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростов-на-Дону</a>, взорвались пары нефтепродуктов. Судно с поврежденной палубой изначально отбуксировали на якорную стоянку к кубанскому берегу, а затем в керченский порт Крым.Накануне поисково-спасательную операцию прекратили, так как надежды найти моряков живыми не осталось.

https://ria.ru/20201027/tanker-1581788152.html

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россия

азовское море

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры танкера "Генерал Ази Асланов" в Азовском море, где произошел взрыв Танкер "Генерал Ази Асланов" после инцидента вечером 24 октября в Азовском море, где на борту судна произошел взрыв и возгорание взрывоопасной смеси груза-легковоспламеняющийся жидкости "Нафта" во втором грузовом танке. 2020-10-27T19:08 true PT1M04S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв на танкере в азовском море, россия, азовское море, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), происшествия