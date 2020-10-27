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https://ria.ru/20201027/tanker-1581822127.html
При осмотре взорвавшегося танкера обнаружили тела погибших
Следователи при осмотре танкера "Генерал Ази Асланов" обнаружили останки, предположительно, они принадлежат пропавшим членам экипажа. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T19:08
2020-10-27T19:45
взрыв на танкере в азовском море
россия
азовское море
следственный комитет россии (ск рф)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Следователи при осмотре танкера "Генерал Ази Асланов" обнаружили останки, предположительно, они принадлежат пропавшим членам экипажа. Об этом сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> Елена Марковская."Для установления личности погибших назначены генетические экспертизы", — добавила она.Взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" в <a href="http://ria.ru/location_Azovskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Азовском море</a> в устье <a href="http://ria.ru/location_Kerchenskijj_proliv/" target="_blank" data-auto="true">Керченского пролива</a> произошел в субботу. Троих членов экипажа выбросило за борт, еще десятерых подобрало проходящее мимо судно "Сириус". Состояние спасенных удовлетворительное.По предварительным данным <a href="http://ria.ru/organization_Rosmorrechflot/" target="_blank" data-auto="true">Росморречфлота</a>, танкер пустым шел в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростов-на-Дону</a>, взорвались пары нефтепродуктов. Судно с поврежденной палубой изначально отбуксировали на якорную стоянку к кубанскому берегу, а затем в керченский порт Крым.Накануне поисково-спасательную операцию прекратили, так как надежды найти моряков живыми не осталось.
https://ria.ru/20201027/tanker-1581788152.html
2
россия
азовское море
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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60
Кадры танкера "Генерал Ази Асланов" в Азовском море, где произошел взрыв
Танкер "Генерал Ази Асланов" после инцидента вечером 24 октября в Азовском море, где на борту судна произошел взрыв и возгорание взрывоопасной смеси груза-легковоспламеняющийся жидкости "Нафта" во втором грузовом танке.
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взрыв на танкере в азовском море, россия, азовское море, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), происшествия

При осмотре взорвавшегося танкера обнаружили тела погибших

19:08 27.10.2020 (обновлено: 19:45 27.10.2020)
 
© Фото : Морская спасательная службаТанкер "Генерал Ази Асланов", поврежденный при взрыве в Азовском море, на якорной стоянке в районе порта "Кавказ"
Танкер Генерал Ази Асланов, поврежденный при взрыве в Азовском море, на якорной стоянке в районе порта Кавказ - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Фото : Морская спасательная служба
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Следователи при осмотре танкера "Генерал Ази Асланов" обнаружили останки, предположительно, они принадлежат пропавшим членам экипажа.
Об этом сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.
"Для установления личности погибших назначены генетические экспертизы", — добавила она.
Взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море в устье Керченского пролива произошел в субботу. Троих членов экипажа выбросило за борт, еще десятерых подобрало проходящее мимо судно "Сириус". Состояние спасенных удовлетворительное.
По предварительным данным Росморречфлота, танкер пустым шел в Ростов-на-Дону, взорвались пары нефтепродуктов. Судно с поврежденной палубой изначально отбуксировали на якорную стоянку к кубанскому берегу, а затем в керченский порт Крым.
Накануне поисково-спасательную операцию прекратили, так как надежды найти моряков живыми не осталось.
Танкер Генерал Ази Асланов, поврежденный при взрыве в Азовском море, на якорной стоянке в районе порта Кавказ - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
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Взрыв на танкере в Азовском мореРоссияАзовское мореСледственный комитет России (СК РФ)Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Происшествия
 
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