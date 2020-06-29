На Филиппинах ищут 14 человек, пропавших после столкновения двух судов

На юго-западе Китая ищут восемь пропавших на реке детей

На юго-западе Китая ищут восемь пропавших на реке детей

По данным телеканала, поиск пропавших ведется по морю и с воздуха. Среди пропавших - 12 членов экипажа и два пассажира. Операцию пришлось прервать в воскресенье из-за сильного течения, рано утром в понедельник поиски возобновились.