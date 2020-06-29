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На Филиппинах ищут 14 человек, пропавших после столкновения двух судов
По меньшей мере 14 человек пропали без вести после столкновения филиппинского рыболовецкого судна с зарегистрированным в Гонконге грузовым судном Vienna Wood к... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T08:44
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353
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РИА Новости
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манила, гонконг, филиппины, в мире

На Филиппинах ищут 14 человек, пропавших после столкновения двух судов

08:44 29.06.2020
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© AP Photo / Bullit MarquezФилиппинские спасатели
Филиппинские спасатели
© AP Photo / Bullit Marquez
Филиппинские спасатели. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. По меньшей мере 14 человек пропали без вести после столкновения филиппинского рыболовецкого судна с зарегистрированным в Гонконге грузовым судном Vienna Wood к юго-западу от Манилы, спасатели ведут поиски пропавших, сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел в воскресенье рано утром у берегов провинции Западный Миндоро. В результате столкновения филиппинское судно Liberty 5 перевернулось. Как сообщил представитель береговой охраны Филиппин, капитан Vienna Wood запросил помощь "через несколько часов" после инцидента, после чего судно сопроводили к берегу. На данный момент не известно, затонуло ли филиппинское судно.
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По данным телеканала, поиск пропавших ведется по морю и с воздуха. Среди пропавших - 12 членов экипажа и два пассажира. Операцию пришлось прервать в воскресенье из-за сильного течения, рано утром в понедельник поиски возобновились.
Как сообщается, в момент столкновения филиппинское судно Liberty 5 направлялось в порт города Навотас, другое судно - MV Vienna Wood - вышло из муниципалитета Субик (филиппинская провинция Замбалес) и следовало по курсу в Австралию.
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