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РИА Новости

В Индонезии перевернулось грузовое судно

Вчера, 10:07
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Грузовое судно перевернулось у берегов индонезийской провинции Центральное Сулавеси, по меньшей мере 17 человек пропали без вести, передает агентство Синьхуа со ссылкой на поисково-спасательную службу.
Авария судна с 18 членами экипажа на борту произошла в субботу. Однако о произошедшем стало известно только во вторник, когда команда индийского судна Nurbayaksar спасла одного из пострадавших, который и сообщил об инциденте.
По информации представителя спасательных служб, судно перевернулось из-за сильных волн и плохих погодных условий и позже затонуло.
"После того как отказал двигатель, членам команды было тяжело выровнять судно, когда на него обрушилась большая волна", - сообщили в спасательной службе.
Ведется поисково-спасательная операция.
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