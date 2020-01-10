Российский танкер столкнулся с рыболовецким судном у берегов Турции

АНКАРА, 10 янв — РИА Новости. В Черном море в районе Стамбула танкер под российским флагом столкнулся с рыболовецким катером, сообщает администрация стамбульского губернатора.
Инцидент произошел в 6:35 мск в районе Кильоса. Судно-химовоз GLARD 2 столкнулся с рыболовецкой лодкой Dursun Ali Coskun, после чего та затонула. На лодке находились шесть рыбаков, троих спасли, поиски еще троих продолжаются.
В Южном управлении Ространснадзора заявили, что проведут расследование этого происшествия.
По данным портала по отслеживанию движения судов Marinetraffic, GLARD 2 направлялся в Измир. На профильных морских сайтах указывается, что порт приписки судна — Таганрог, оно находится под управлением Samaratransshipping Ltd Co.
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