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Российский танкер столкнулся с рыболовецким судном у берегов Турции
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РИА Новости

Российский танкер столкнулся с рыболовецким судном у берегов Турции

09:36 10.01.2020 (обновлено: 13:01 10.01.2020)
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© Офис губернатора СтамбулаПоисковые работы на месте столкновения танкера GLARD 2 под российским флагом с рыболовецким катером в районе Стамбула
Поисковые работы на месте столкновения танкера GLARD 2 под российским флагом с рыболовецким катером в районе Стамбула
© Офис губернатора Стамбула
АНКАРА, 10 янв — РИА Новости. В Черном море в районе Стамбула танкер под российским флагом столкнулся с рыболовецким катером, сообщает администрация стамбульского губернатора.
Инцидент произошел в 6:35 мск в районе Кильоса. Судно-химовоз GLARD 2 столкнулся с рыболовецкой лодкой Dursun Ali Coskun, после чего та затонула. На лодке находились шесть рыбаков, троих спасли, поиски еще троих продолжаются.
В Южном управлении Ространснадзора заявили, что проведут расследование этого происшествия.
По данным портала по отслеживанию движения судов Marinetraffic, GLARD 2 направлялся в Измир. На профильных морских сайтах указывается, что порт приписки судна — Таганрог, оно находится под управлением Samaratransshipping Ltd Co.
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