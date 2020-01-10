Российский танкер столкнулся с рыболовецким судном у берегов Турции

Инцидент произошел в 6:35 мск в районе Кильоса. Судно-химовоз GLARD 2 столкнулся с рыболовецкой лодкой Dursun Ali Coskun, после чего та затонула. На лодке находились шесть рыбаков, троих спасли, поиски еще троих продолжаются.