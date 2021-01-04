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В Баренцевом море прекратили поиски моряков с затонувшего судна "Онега"
В Баренцевом море прекратили поиски моряков с затонувшего судна "Онега"
Поисково-спасательная операция в районе крушения траулера "Онега" в Баренцевом море, где пропали 17 моряков, завершена, тел погибших не обнаружено, сообщили РИА РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T08:05
2021-01-04T14:10
баренцево море
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
мурманск
крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
происшествия
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Поисково-спасательная операция в районе крушения траулера "Онега" в Баренцевом море, где пропали 17 моряков, завершена, тел погибших не обнаружено, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.По его информации, 1 января спасательные суда "Микула" и "Капелан" вели совместный поиск в районе крушения "Онеги" в Баренцевом море. Пострадавших и объектов поиска не обнаружено."С 00:00 02.01.2021 года "Антаис" и "Капелан" прекратили поиск. Судам предоставлена свободная практика. На 10:30 02.01.2021 года ситуация без изменений. "Микула" следует к месту крушения", — отмечается в данных Росморречфлота, которые есть в распоряжении редакции.Там отмечается, что уже в 16:00 2 января, по информации оперативного дежурного СНФ Мурманска, судно "Микула" будет находиться на месте крушения до особого распоряжения. "Работы по поисково-спасательной операции закрыты. &lt;...&gt; Второго января Росрыболовство тоже закрыло поисковую операцию, отпустило оба траулера", — рассказали в Росморречфлоте.Рыболовецкое судно "Онега" затонуло 28 декабря в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасти удалось двоих. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения в условиях шторма.Штаб оперативного руководства Росрыболовства 31 декабря принял решение продолжить поиски тел моряков.
https://ria.ru/20201229/sudno-1591385610.html
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баренцево море, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), мурманск, крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), происшествия

В Баренцевом море прекратили поиски моряков с затонувшего судна "Онега"

08:05 04.01.2021 (обновлено: 14:10 04.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСтихийный мемориал, организованный жителями Мурманска в память о моряках судна "Онега" на пирсе на Нижне-Ростинском шоссе в Мурманске
Стихийный мемориал, организованный жителями Мурманска в память о моряках судна Онега на пирсе на Нижне-Ростинском шоссе в Мурманске - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Поисково-спасательная операция в районе крушения траулера "Онега" в Баренцевом море, где пропали 17 моряков, завершена, тел погибших не обнаружено, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.
По его информации, 1 января спасательные суда "Микула" и "Капелан" вели совместный поиск в районе крушения "Онеги" в Баренцевом море. Пострадавших и объектов поиска не обнаружено.
Судно Онега - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря 2020, 13:57
Все пропавшие моряки "Онеги" могут находиться внутри затонувшего судна
"С 00:00 02.01.2021 года "Антаис" и "Капелан" прекратили поиск. Судам предоставлена свободная практика. На 10:30 02.01.2021 года ситуация без изменений. "Микула" следует к месту крушения", — отмечается в данных Росморречфлота, которые есть в распоряжении редакции.
Там отмечается, что уже в 16:00 2 января, по информации оперативного дежурного СНФ Мурманска, судно "Микула" будет находиться на месте крушения до особого распоряжения. "Работы по поисково-спасательной операции закрыты. <...> Второго января Росрыболовство тоже закрыло поисковую операцию, отпустило оба траулера", — рассказали в Росморречфлоте.
Рыболовецкое судно "Онега" затонуло 28 декабря в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасти удалось двоих. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения в условиях шторма.
Штаб оперативного руководства Росрыболовства 31 декабря принял решение продолжить поиски тел моряков.
Спасательные круги с затонувшего рыболовного судна Онега, обнаруженные в ходе поисковой операции в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 12:16
Эксперт оценил возможность поднять тела рыбаков с "Онеги"
 
Баренцево мореФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)МурманскКрушение рыболовного судна "Онега" в Баренцевом мореФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Происшествия
 
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