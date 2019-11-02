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РИА Новости

СК завел дело после происшествия на танкере в Находке

05:35 02.11.2019 (обновлено: 08:28 02.11.2019)
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© ДВ СУ на транспорте СК РФ Морской торговый порт в Находке
Морской торговый порт в Находке
© ДВ СУ на транспорте СК РФ
Морской торговый порт в Находке . Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после хлопка газа на танкере "Залив Америка" в порту города Находки, сообщается на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.
По версии следствия, в субботу утром в заливе Находка а танкере произошел хлопок газа, пожара не наблюдалось.
"По факту происшествия с российским танкером возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по предварительным данным погибли два человека, местонахождение третьего устанавливается. Следователи осматривают место происшествия и допрашивают очевидцев.
Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ведомства Дарья Немцева, следователи проводят осмотр места происшествия, идет допрос свидетелей и очевидцев случившегося. Назначены судебные экспертизы, взимается техническая документация на судно.
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Взрыв на танкере в НаходкеСледственный комитет РФНаходкаПроисшествия
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