СК завел дело после происшествия на танкере в Находке

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после хлопка газа на танкере "Залив Америка" в порту города Находки, сообщается на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.
По версии следствия, в субботу утром в заливе Находка а танкере произошел хлопок газа, пожара не наблюдалось.
"По факту происшествия с российским танкером возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по предварительным данным погибли два человека, местонахождение третьего устанавливается. Следователи осматривают место происшествия и допрашивают очевидцев.
Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ведомства Дарья Немцева, следователи проводят осмотр места происшествия, идет допрос свидетелей и очевидцев случившегося. Назначены судебные экспертизы, взимается техническая документация на судно.