В Турецком порту загорелся итальянский танкер, погиб человек

АНКАРА, 2 июл – РИА Новости. Один человек погиб и 16 получили ранения при пожаре на итальянском танкере Synzania в порту Алиага провинции Измир на западе Турции, говорится в сообщении нефтехимической компании Petkim во вторник.

"На терминале Petkim в 23.20 в понедельник по невыясненной пока причине произошел взрыв во время закачивания сжиженного углеводородного газа на судне Synzania под итальянским флагом. Возникший пожар был быстро потушен. 16 человек получили ранения, один скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Как сообщило агентство Anadolu со ссылкой на главу муниципалитета Алиага Эрхана Гюная, среди пострадавших 15 граждан Италии и один гражданин Румынии.