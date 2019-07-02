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РИА Новости

В Турецком порту загорелся итальянский танкер, погиб человек

10:17
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АНКАРА, 2 июл – РИА Новости. Один человек погиб и 16 получили ранения при пожаре на итальянском танкере Synzania в порту Алиага провинции Измир на западе Турции, говорится в сообщении нефтехимической компании Petkim во вторник.
"На терминале Petkim в 23.20 в понедельник по невыясненной пока причине произошел взрыв во время закачивания сжиженного углеводородного газа на судне Synzania под итальянским флагом. Возникший пожар был быстро потушен. 16 человек получили ранения, один скончался в больнице", - говорится в сообщении.
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Как сообщило агентство Anadolu со ссылкой на главу муниципалитета Алиага Эрхана Гюная, среди пострадавших 15 граждан Италии и один гражданин Румынии.
Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR, ГНКАР) приобрела 51% акций Petkim в 2008 году. НПЗ STAR в провинции Измир, являющийся нефтехимическим комплексом в составе SOCAR, синергирован с Petkim, снабжая Petkim его основным сырьем – нафтой.
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