В махачкалинском порту полностью потушили пожар на танкере

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пожар на танкере в морском порту Махачкалы полностью потушен, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе МЧС России.

В ночь на вторник на танкере "В Ф Танкер 16" (ходит под российским флагом) в порту Махачкалы раздался взрыв, погибли три человека, еще пять получили травмы и ожоги.