В махачкалинском порту полностью потушили пожар на танкере

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пожар на танкере в морском порту Махачкалы полностью потушен, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе МЧС России.
"В 13.20 - полная ликвидация пожара", - сказал собеседник агентства.
В ночь на вторник на танкере "В Ф Танкер 16" (ходит под российским флагом) в порту Махачкалы раздался взрыв, погибли три человека, еще пять получили травмы и ожоги.
Компания-владелец - "Волжское морское пароходство" - уточнила, что ЧП произошло при выгрузке сырой нефти. Обстоятельства инцидента выясняются.
По информации Росморречфлота, нефть в воду не попала. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.