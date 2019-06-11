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РИА Новости

В махачкалинском порту полностью потушили пожар на танкере

Вчера, 13:54
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкВзрыв на танкере в порту Махачкалы
Взрыв на танкере в порту Махачкалы
© РИА Новости / СК РФ
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пожар на танкере в морском порту Махачкалы полностью потушен, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе МЧС России.
"В 13.20 - полная ликвидация пожара", - сказал собеседник агентства.
Танкер-16 горит в порту Махачкалы после взрыва газовоздушной смеси. 11 июня 2019
Вчера, 12:59
Махачкалинский порт работает в штатном режиме после взрыва газа на танкере
В ночь на вторник на танкере "В Ф Танкер 16" (ходит под российским флагом) в порту Махачкалы раздался взрыв, погибли три человека, еще пять получили травмы и ожоги.
Компания-владелец - "Волжское морское пароходство" - уточнила, что ЧП произошло при выгрузке сырой нефти. Обстоятельства инцидента выясняются.
По информации Росморречфлота, нефть в воду не попала. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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