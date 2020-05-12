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2020-05-12T16:00
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В Индонезии не менее семи человек погибли при пожаре на танкере
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РИА Новости

В Индонезии не менее семи человек погибли при пожаре на танкере

15:39 12.05.2020 (обновлено: 16:00 12.05.2020)
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© AFP 2020 / Ivan DamanikНефтяной танкер горит в порту Белаван, Индонезия
Нефтяной танкер горит в порту Белаван, Индонезия
© AFP 2020 / Ivan Damanik
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. По меньшей мере семь членов экипажа погибли, 22 пострадали при пожаре на нефтеналивном танкере Jag Leela в индонезийской провинции Северная Суматра, сообщает газета Jakarta Post.
Как сообщается, инцидент произошел в понедельник утром в порту Белаван в индонезийском городе Медан. Во вторник поисково-спасательная группа обнаружила тела в различных частях корабля, в том числе на палубе. По словам члена поисково-спасательной команды, только одного погибшего удалось идентифицировать, остальные тела сильно обгорели. Предположительно, жертвы оказались заперты внутри корабля во время пожара.
Как заявил представитель полиции Северной Суматры Наингголан, число жертв может возрасти, поскольку поисковая операция еще продолжается. Причина пожара выясняется.
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Северная СуматраМеданВ мире
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