В Индонезии не менее семи человек погибли при пожаре на танкере

Как сообщается, инцидент произошел в понедельник утром в порту Белаван в индонезийском городе Медан. Во вторник поисково-спасательная группа обнаружила тела в различных частях корабля, в том числе на палубе. По словам члена поисково-спасательной команды, только одного погибшего удалось идентифицировать, остальные тела сильно обгорели. Предположительно, жертвы оказались заперты внутри корабля во время пожара.