Очевидцы рассказали о взрыве на танкере в Находке

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя — РИА Новости. Очевидцы Очевидцы ЧП на танкере "Залив Америка" в порту города Находка рассказали РИА Новости, что часть палубы разорвало, как консервную банку.

"Предварительно, в танках взорвались газы, разворотило полностью середину палубы, три человека выкинуло за борт. Двоих (уже. — Прим. ред.) подняли, третий утонул. Там сейчас все спасательные буксиры работают", — рассказал один из собеседников агентства.

Он добавил, что другие члены экипажа не пострадали, и уточнил, что было небольшое возгорание, но его быстро потушили.

По словам еще одного очевидца, утром был слышен громкий хлопок. "Нас сильно тряхнуло, когда вышли посмотреть, что случилось, то увидели, что поднимается большое облако (дыма. — Прим. ред.) в районе мыса Астафьева", — сказал он.

Собеседники агентства также отметили, что обычно причиной таких ЧП бывает неисправность приборов освещения.

На видео с места происшествия видно, что палубу судна в середине разорвало и подняло, торчат металлические детали крепления.

По предварительным данным, на танкере "Залив Америка" произошел хлопок газовоздушной смеси. Пожара при этом не наблюдалось. Три члена экипажа были выброшены в море, двое из них погибли, третий ушел под воду на глазах у других моряков и спасателей. Его пока не нашли.

Как сообщалось, погибшие и пропавший без вести — это старпом, боцман и матрос. В компании-судовладельце "Наяда" отказались прокомментировать эту информацию.