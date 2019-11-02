В Ташкенте началось заседание совета глав правительств стран ШОС

ТАШКЕНТ, 2 ноя - РИА Новости. Заседание совета глав правительств стран Заседание совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) началось в субботу в Узбекистане.

Российскую сторону на встрече представляет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев . Накануне он прибыл в Ташкент. В тот же день у него состоялось несколько двусторонних встреч - с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, главным исполнительным лицом Республики Афганистан Абдуллой Абдуллой, премьером госсовета КНР Ли Кэцяном.

На встрече в субботу главы правительств стран ШОС в многостороннем формате обсудят перспективы торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия в рамках объединения. Акцент сделают на перспективах углубления сотрудничества в области торговли и инвестиций, транспорта и логистики, промышленности, охраны окружающей среды, сельского хозяйства, цифровизации.

По итогам заседания стороны планируют принять совместное коммюнике, утвердить новую редакцию программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества до 2035 года, план по реализации программы ШОС о продовольственной безопасности и концепцию взаимодействия железнодорожных администраций, а также одобрить регламент консорциума экономических аналитических центров. Всего, как сообщалось ранее, планируется подписать 14 различных документов.