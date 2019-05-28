В Японии водолазы нашли моряка с затонувшего судна, сообщили СМИ

ТОКИО, 28 мая - РИА Новости. Водолазы нашли одного из членов экипажа грузового судна, затонувшего в выходные недалеко от побережья японской префектуры Тиба, мужчина находится в состоянии "остановки сердца и дыхания", сообщило агентство Киодо.
Инцидент произошел около 2.00 воскресенья по местному времени (20.00 субботы мск). Два японских грузовых судна столкнулись в 12 километрах от города Инубосаки в префектуре Тиба, после чего одно из них затонуло.
В момент происшествия на борту затонувшего судна находились пять членов экипажа, одному из них удалось спастись. Представители береговой охраны подчеркивали, что в районе столкновения ночью стоял густой туман.
В настоящее время ведутся поиски остальных моряков.